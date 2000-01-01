Válečná loď Vasa měla být chloubou Švédska, demonstrovat vysokou úroveň lodního stavitelství a zejména moc zadavatele – švédského krále Gustava II. Adolfa. Byly to však právě požadavky na okázalé zdobení a počet těžkých děl, které ji nakonec poslaly ke dnu při prvním poryvu větru. Loď se naklonila, otevřenými dělovými průzory se dovnitř nahrnula voda a Vasa se se všemi vlajkami potopila do hloubky asi 33 metrů. Přestože následovalo několik pokusů o její vyzdvižení, loď zůstala na dně 333 let. Připomínáme si 65 let od jejího vyzdvižení z mořského dna.
Vasa, švédská válečná loď postavená v letech 1626–1628, se potopila 10. srpna 1628 po uplutí přibližně 1 300 metrů během své první plavby. Koncem 50. let 20. století ji ve stockholmském přístavu znovu objevil Anders Franzén a v roce 1961 byla vyzdvižena s převážně neporušeným trupem. Fotografie byla pořízena v pondělí 24. dubna 1961, kdy se kolem Kastellholmenu shromáždila veřejnost i média z celého světa, aby sledovaly závěrečné vyzvednutí lodi. Po 333 letech v kompaktní temnotě na dně moře spatřila Vasa znovu denní světlo a první části lodi se objevily nad hladinou.
Švédský námořní inženýr Anders Franzén, objevitel a badatel, jehož intenzivní zájem a pátrání vedly k nalezení Vasa, královské lodi ze 17. století. V roce 1956 Franzén, který se zajímal o hledání starých vraků, vytáhl ze dna kus zčernalého dubového dřeva. Tento objev, po letech pátrání, vedl k následnému vyzdvižení jedné z nejzachovalejších a plně identifikovaných historických lodí na světě. O necelých pět let později byla Vasa opět na hladině. Franzén stojí na pozůstatcích horní části lodi po jejím vyzdvižení nedaleko stockholmského přístavu 24. dubna 1961.
Na hladině se objevují žebra potopené lodi Vasa
Horní dělová paluba, nacházející se bezprostředně pod hlavní palubou. Čtyři paluby lodi byly očištěny od nánosů vzniklých během více než tří set let pod vodou v suchém doku v Beckholmen. Snímek byl pořízen 28. září 1961.
Více než 300 let usazeného bahna a nánosů je odstraňováno vodními hadicemi z konstrukce Vasa ze 17. století poté, co byla loď 24. dubna 1961 vyzdvižena k hladině nedaleko stockholmského přístavu
Vasa po svém vyzdvižení z hlubin, kde ležela 333 let. Fotografie byla pořízena v doku Gustaf V dne 19. května 1961.
Pohled na loď Vasa v doku Gustaf V ve Stockholmu
Vasa, starobylá švédská válečná loď, na snímku po svém vyzdvižení z hlubin, kde ležela 333 let. Fotografie byla pořízena v doku Gustaf V dne 27. května 1961.
Loď bylo po vyzdvižení ošetřovat nepřetržitým postřikem vysokotlakou vodní párou a vlhkostí udržovanou na 98 %. Později bylo dřevo impregnováno polyethylenglykolem, látkou, která vytlačuje vlhkost a zpevňuje strukturu dřeva.
Záďová galerie Vasa ze 17. století, se zrekonstruovanou částí původní barevné výzdoby, v suchém doku ve Stockholmu, 24. srpna 2006.
Vasa v muzeu ve Stockholmu, 24. srpna 2006
Vasa v Vasa Museum ve Stockholmu, 23. dubna 2012, kde jí již navštívily téměř tři desítky milionů návštěvníků.
Švédská bitevní loď Vasa ze 17. století, která je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v zemi.
