Tip na dárek pro ty, kterým wi-fi nedosáhne všude a štve je to

Nároky na domácí síť rostou každým rokem a s každými Vánocemi. Jak se k ní připojuje více a více zařízení, může být větší a větší otravou, že v některé místnosti je slabý signál, nebo že není pokryta půlka zahrady. Možností, jak situaci vyřešit, je vícero, tím nejčistším, ale také nejdražším, je pořízení meshového systému s více jednotkami, ideálně vzájemně propojené pomocí ethernetu (tedy nikoli skrytou sekundární bezdrátovou sítí).

Pokud by však takové řešení bylo „s kanónem na vrabce“, poradíme dobře fungující a mnohem levnější variantu. Dokrývač s přenosem dat přes elektrickou síť.

Vyzkoušeli jsme AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit od TP-Linku, který se skládá ze dvou jednotek. Jednu zapojíte do elektrické zásuvky a kabelem do stávající domácí sítě (tedy do routeru). A druhou zapojíte do zásuvky tam, kde máte problém s internetem. Jednotky stiskem tlačítka spárujete – komunikace mezi jednotkami je zabezpečená – a je hotovo.

Proč nezvolit opakovač? Klasický wi-fi „repeater“ s routerem komunikuje pomocí té wi-fi sítě, která nedosáhne tam, kam potřebujete. Nemalou část přenosové kapacity tak router zpravidla bere na vlastní režii, navíc jej musíte umístit tam, kde je ještě dobrý signál, aby měl co opakovat, takže v části prostoru máte zbytečně dvě silné sítě a zároveň místo, které je potřeba pokrýt, nemusí být zcela saturováno. Opakovač tedy v redakci považujeme za nástroj nejvyšší nouze.

V tu chvíli máte funkční datové spojení do dokrývací jednotky. Díky ethernetovému konektoru k ní můžete jedno zařízení (například počítač, televizor, switch...) připojit kabelem. Pro ostatní využijete onu bezdrátovou síť – buď využijete nastavení výrobce (název sítě i heslo je nalepené na jednotce), nebo použijete nastavení vlastní. To je varianta preferovaná a ideální je zadat stejné jméno sítě a heslo, které máte u sítě hlavní. Podobně můžete nastavit i síť pro hosty, kteří budou připojení k internetu, ale nebudou mít automaticky přístup k zařízením ve vnitřní domácí síti.

V případě powerline adaptérů se pro přenos dat mezi jednotkami využívají stávající elektrické rozvody v domácnosti, takže dokrývací jednotku můžete zapojit, kdekoli potřebujete a sahají tam elektrické rozvody – klidně uprostřed prostoru, kde už současná wi-fi zlobí. Co by datovému přenosu nemělo stát v cestě, jsou elektroměry a proudové chrániče, ty přenos zpravidla utnou. Pokud jsou v síti společně za elektroměrem a za chráničem, pak by mělo být vše v pořádku, nevadí ani, že nejsou na stejné fázi.

Slušné rychlosti pro běžné použití

My jsme sadu od TP-Linku vyzkoušeli v domku s moderními rozvody, mezi nejvzdálenějšími zásuvkami mezi patry, na různých okruzích, aby signál vždy putoval rozvaděčem. Měřili jsme pomocí nástroje iPerf3 přenosovou rychlost mezi dvěma počítači s gigabitovými porty. Abychom si určili referenční hodnotu, nejprve jsme provedli měření v naší hlavní síti (mesh dvou jednotek TP-Link Deco X20 propojených metalickou páteří) a naměřili průměrných 899 Mbit/s. V síti bylo připojeno vícero zařízení a nijak jsme ji na test nepřipravovali.

Naměřená rychlost skrze AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Kit byla 179 Mbit/s. Jinými slovy, 10 GB dat přenesete za zhruba 7 a půl minuty. To je hodnota, která by vás brzdila třeba při zálohování velkého množství dat z počítače na lokální síťové úložiště NAS, nebo při stahování stovek herních gigabajtů z internetu, tedy pokud máte připojení výrazně nad 179 Mbit/s. Mimochodem, podle ČTU průměrná naměřená rychlost stahování dosahuje (za druhé čtvrtletí roku 2023) 88,36 Mb/s. Ze statistik vyplývá, že téměř 70 procent českých přípojek má rychlost do 100 Mbit/s. V tomto světle je tak naměřených 179 Mbit/s solidní hodnotou. Odezva (ping) do živého internetu byla průměrných 6 ms. Mimochodem, uplink (tedy odesílání dat) vycházel ještě „o fous“ rychleji, na 184 Mbit/s.

Pokud jsme přepnuli na wi-fi (zvolili jsme rychlejší 5GHz pásmo) a sedli s notebookem tři metry od dokrývače, byla průměrná přenosová rychlost 141 Mbit/s. Když byly mezi námi a dokrývačem dvě příčky, klesla rychlost na 132 Mbit/s. Největší překážkou tak byl, tradičně, železobetonový strop s podlahovým topením – nad ním rychlost sklesla na 32 Mbit/s. Překvapivě, po přepnutí na 2,4 GHz síť se přenos přes strop nevylepšil, naopak klesl ke 20 Mbit/s. K takovému provozu však dokrývače určeny nejsou.

Podle nás má zkoušený dokrývač i jeho bezdrátová síť dostatečnou rychlost i dosah a je povedeným způsobem, jak pokrýt místo, ve kterém máte jinak špatný nebo žádný signál. Pořídíte jej zhruba za 1 699 Kč. Alternativou může být Tenda PH10 kit Powerline AV1000 s dvojicí gigabitových portů za 1 799 Kč nebo již „papírově“ pomalejší Strong Powerline WF 600 DUO za 1399 Kč.