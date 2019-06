Piloty Boeingu 787 znepokojuje protipožární systém, stroje ale dál létají

Spínač hasicího systému požáru motoru v „malém počtu“ případů selhal, oznámil Boeing přepravcům, v jejichž flotile jsou stroje Boeing 787 Dreamliner. Funkční spínač také přeruší přívod paliva a hydraulické kapaliny, aby se zabránilo šíření požáru.

Jen britské aerolinky Tui, British Airways a Virgin Atlantic provozují více než 60 Dreamlinerů. Další mají ve flotilách mimo jiné australské, korejské, katarské, polské i etiopské aerolinky.

Piloti podle listu tvrdí, že je ohrožena bezpečnost cestujících a posádky. „Kdyby došlo k požáru motoru na transatlantickém letu a letadlo mělo jeden z vadných požárních spínačů, pak bychom museli letět s hořícím křídlem až tři hodiny, než bychom mohli bezpečně přistát,“ uvedl jeden z nich.

Boeing aerolinky upozornil, že dlouhodobě spuštěné topení může způsobit, že požární spínač se bude držet v uzamčené poloze. V ní nebude moci být použit k uvolnění hasicích přístrojů v motorech.

Federální úřad pro letectví (FAA) vydal směrnici o letové způsobilosti, v níž oznámil, že problém „pravděpodobně existuje nebo se může objevit v jiných výrobcích stejné konstrukce“ a že „existuje možnost, že požár bude nekontrolovatelný“. Provoz letadel nicméně nezakázal a místo toho nařídil aerolinkám kontrolovat spínač každých 30 dní.



Dreamliner stojí 200 milionů dolarů (přes 4,5 miliardy Kč). Boeing jej uvedl na trh v roce 2011. Stroj měl zdokonalit leteckou přepravu díky palivově úsporným technologiím a delšímu doletu. O dva roky později mu byl ale zakázán provoz po sérii požárů způsobených vadnými bateriemi.



Letos Boeing zvýšil výrobu těchto letadel z 12 na 14 kusů měsíčně a oznámil, že nahradí až 900 kontrolorů kvality inteligentní technologií. Kritici tvrdí, že rychlost výroby jde na úkor bezpečnosti.

„Boeing trvá na tom, že riziko požáru motoru je velmi nízké, a to je pravda. Ale to, co nás znepokojuje, je postoj firmy k riziku, zejména ve světle nedávných problémů Boeingu 737 Max. Pokud dojde k poruše požárního spínače, není možné zahájit hašení a oheň uhasit ručním zásahem,“ vysvětlili piloti.

Provoz letadel 737 MAX je po celém světě pozastaven kvůli dvěma tragickým nehodám tohoto stroje, při nichž zemřelo 346 lidí. Boeing pak zahájil aktualizaci problematického softwaru.

Tui, British Airways a Virgin Atlantic listu sdělily, že dodržují bezpečnostní požadavky stanovené leteckými úřady, letadla zkontrolovaly a budou je nadále provozovat.

Boeing tvrdí, že vady byly zjištěny u necelého jednoho procenta spínačů. „Požáry z motorů jsou velmi nepravděpodobnou událostí a v historii flotily 787 nebyly zaznamenány žádné,“ uvedl. FAA odmítl obavy pilotů komentovat s tím, že je vyzval k reakcím v únoru, kdy připravil směrnici o letové způsobilosti.

