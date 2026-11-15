Umělá inteligence rozluštila zápisky génia z Brna. Matematik předběhl svou dobu

Jeho dvě věty o neúplnosti, publikované v roce 1931, zásadně změnily matematiku a přispěly k rozvoji teoretických základů informatiky. Po významných objevech ve 30. letech však publikoval jen několik odborných článků. Jeho nepublikované dílo ale čítá desítky tisíc stránek a je předmětem velkého zájmu historiků.
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Matematik, který se přátelil s Einsteinem, má v rodném Brně svou uličku
Finský vědec Jan von Plato od roku 2017 vede na Helsinské univerzitě projekt zaměřený na porozumění obsahu 16 zápisníků, které Gödel sepsal na začátku 40. let 20. století. Pokrok v matematickém porozumění textu byl však pomalý – asi jedna stránka týdně. To platilo do letošního září, kdy si von Plato vyžádal pomoc umělé inteligence. V několika dnech poskytla AI komplexní shrnutí celého materiálu a odhalila, že Gödel dokázal stovky matematických vět, o nichž nikdo nevěděl.
„Byl jsem ohromen. Tyto sešity obsahují nejen desítky výsledků, které předjímají poznatky známé až ze 70. a 80. let, ale také 14 témat z logiky, která nebyla dále zkoumána,“ uvedl von Plato. „Gödel byl daleko před svou dobou,“ dodal.
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V kasovním trháku Oppenheimer vystupuje také geniální matematik z Brna
Gödel v roce 1924 odešel z Brna do Vídně, kde na tamní univerzitě studoval matematiku a logiku. V roce 1940 se společně se svou ženou odstěhoval do amerického Princetonu. V pozdějších letech trpěl stále silnějšími paranoidními stavy, odmítal jíst jídlo, které nevařila jeho manželka, a v roce 1978 v 71 letech zemřel na podvýživu.
Gödel svou prací výrazně posunul matematiku jako obor. Jeho myšlenky stály také u zrodu teoretických základů informatiky.