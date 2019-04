Nejpomalejší, máte padáka! O výpovědi rozhoduje počítač, ukázal Amazon

Berou roboti lidem práci? O tom se vedou spory už dlouho. Pesimisté varují, že kvůli automatizaci přijde o práci velké množství lidí. Optimisté oponují. Automatizace podle nich vytvoří novou ekonomiku a pracovní místa.

Americká megakorporace Amazon patří mezi firmy, které to s automatizací myslí opravdu vážně. Tiskový mluvčí obvykle novinářům zdůrazňuje, že v jejích distribučních centrech pracují „roboti s lidmi“, nikoli „roboti místo lidí“. A roboti tedy lidem neberou práci.



Nyní je díky dokumentům, které Amazon použil u soudu, jasné jedno. Roboti, respektive automaty, berou lidem práci trochu nečekaným způsobem. Počítače totiž dávají u Amazonu pracovníkům výpovědi „bez lidského přičinění“.

Výpovědi dává automat, nadřízení na to nemají vliv

Zpráv o tom, že zaměstnanci v distribučních centrech Amazonu pracují v nelehkých podmínkách a každý jejich krok je přísně sledován, nejsou nové. Už před šesti lety informovala BBC nebo The Guardian o přísném režimu, kterým se sklady řídí.



Amazon sleduje polohu a činnost každého zaměstnance a měří jeho osobní produktivitu i rychlost

Počítač sleduje polohu každého zaměstnance a měří jeho efektivitu (a efektivitu celé směny) se strojovou přesností. Ta je vyžadována i od zaměstnanců, kteří mají přesně stanovené kvóty, kolik zboží musí posbírat, jak rychle a v jakém pořadí.

Redakce magazínu The Verge získala dokumenty týkající se sporu Barbary Duvallové. Ta se s Amazonem soudí proto, že byla, jak říká, nespravedlivě vyhozena z práce za účast na kolektivních aktivitách, které jsou chráněny zákonem (patří mezi ně například možnost kolektivního vyjednávání nebo vzájemná výpomoc zaměstnanců, paragraf 157 a 158).



Amazon na svou obranu v dokumentech uvádí, že je nemožné, aby Duvallová dostala výpověď neprávem. Vylučuje možnost, že by šlo o nějakou osobní záležitost ze strany vedení. Firma se hájí tím, že Duvallovou nevyhodil člověk, ale počítač, jak je to ostatně u Amazonu běžné: „Kritéria jsou zcela objektivní. Produkční systém generuje všechny důtky a výpovědi automaticky, bez jakéhokoli vstupu od nadřízených.“

Dokumenty týkající se propuštění paní Barbary Duvallové. Amazon v nich vysvětluje, že „kritéria pro posuzování jsou zcela objektivní a všechna oznámení o varování a propuštění jsou generována zcela automaticky“.

Duvallová byla podle dokumentu (PDF) propuštěna kvůli nedostatečné efektivitě práce. Automatický systém totiž neustále měří polohu zaměstnanců, sleduje jejich činnost a měří i efektivitu. Pokud produktivita nevyhovuje nastaveným kvótám, dostává zaměstnanec důtku, školení, v případě opakování pak rovnou výpověď.

„Systém sleduje produktivitu každého zaměstnance a automaticky generuje varování nebo výpovědi.“

„Abychom zajistili, že zaměstnanci kompletují objednávky tak rychle, jak je to jen možné, vyvinula firma Amazon proprietární měřítko produktivity. Tak je měřena produktivita každého jednotlivého zaměstnance,“ stojí v dokumentu, který pro společnost Amazon vytvořila právnická firma Morgan Lewis. „Počítačový systém Amazonu pak vyhodnocuje produktivitu každého jednotlivého zaměstnance a automaticky generuje varování nebo výpovědi.“



Manažeři v distribučním centru podle dokumentu nemají možnost tato hodnocení ovlivnit, mohou ovšem zasáhnout v případě, že byla důtka udělena chybnou aplikací pravidel a tuto chybu napravit (což se v minulosti u Duvallové stalo dvakrát). Za šest varování v rozmezí dvanácti měsíců, nebo za dvě důtky následuje automatická výpověď.

Amazon pro redakci Verge uvedl, že zaměstnanci se proti automaticky generované výpovědi mohou odvolat. Zároveň potvrdil, že těchto výpovědí rozhodně není málo. „Asi tři sta zaměstnanců takto dostalo výpověď (mezi srpnem 2017 a zářím 2018) v našem distribučním centru v Baltimoru,“ uvedl zástupce Amazonu. V centru pracuje dva a půl tisíce lidí na stálý úvazek.



Reakce firmy Amazon „V žádném případě není pravda, že by zaměstnanci dostali výpověď od automatu. Nikdy bychom nedali zaměstnanci výpověď, aniž bychom se napřed ujistili, že od nás dostal maximální možnou podporu, včetně tréninku a školení. (...) Podobně jako další společnosti máme nároky ohledně výkonnosti, a to jak na korporátní zaměstnance, tak na zaměstnance distribučních center.“ Zdroj: tiskové oddělení Amazon pro Technology Review

Jak vypadá práce u Amazonu:

Růst za každou cenu. Lidé jsou u Amazonu jako roboti

E-shop Amazon generuje neuvěřitelných 234 miliard dolarů v příjmech ročně (asi 5 370 miliard korun) a vytrvale se snaží navýšit podíl na trhu. V Americe je podíl Amazonu asi 48 % na online prodejích a 7,7 % ve všech prodejích, což jsou obrovská čísla. Uvádíme je proto, aby byl lépe vidět tlak, pod kterým je firma i její manažeři. Ekonomika Amazonu je založená na neustálém růstu. Každý rok „musí“ firma navýšit svůj už tak obrovský tržní podíl, jinak zklame očekávání investorů a její akcie klesají.



Udržet růst na takovém tempu vyžaduje, aby se vše v distribučních centrech Amazonu zcela podřídilo efektivitě. Centrální logistický systém ví o poloze každého balíku, žlutého košíku i zaměstnance. Uvnitř budovy to vypadá jako v útrobách pevného disku. Vše má své místo a kmitá jako dobře seřízený stroj.

„Amazon: and you’re done“ lze přeložit jako „a máte hotovo“ nebo „a jste vyřízení“.

Lidé, kteří v distribuční centrech pracují, mají přesně rozepsané úkoly. Za den nachodí a naběhají i osmnáct kilometrů. „Jsme jako roboti,“ stěžoval si BBC jeden z „pickerů“, tedy sběračů, jejichž úkolem je kompletovat objednávky. Také redaktor iDNES.tv, který si práci vyzkoušel, potvrzuje optimalizaci každého pohybu.



Amazon se tímto pragmatickým přístupem nijak netají. „Nejuniverzálnější stroj, jaký máme, je člověk. Proto musíme lidskou práci využívat zodpovědně,“ řekl nám Roy Perticucci, viceprezident Amazonu pro Evropu, v roce 2015.

Lidé a stroje v distribučním centru Amazonu:

Z pohledu zaměstnance může informace „dostal jste výpověď, protože systém vyhodnotil vaši produktivitu jako dlouhodobě nedostatečnou“ působit férovým dojmem. Nebo naopak může podtrhnout odlidštěnost systému, který je zaměřen na efektivitu, zaměstnance nepřetržitě sleduje a chová se k nim jako k robotům.



Amazon je v tomto přístupu možná nejdůslednější. Na efektivitě má postavené celé své podnikání. Rozhodně není jediný, kdo sleduje své zaměstnance.



O vaší příští výpovědi možná rozhodne počítač, nikoli člověk

O vaší příští výpovědi tak třeba bude rozhodovat počítač, konkrétně algoritmus využívající strojové učení s cílem optimalizovat výkonnost týmu. Někoho to uklidní, jiného znepokojí. Je však dobré o tom vědět.

Je nejvyšší čas pídit se po tom, v čem jsou výhody a nevýhody strojového posuzování produktivity a jak tuto algoritmizaci legálně ukotvit. Bude to totiž další oblast našich životů, do které velmi rychle vstoupí algoritmy. Tykáte si se svým šéfem i jeho šéfovou, ale ve finále to nebude nic platné, pokud neuronová síť vyhodnotí vaši produktivitu jako neuspokojivou.



A na neuronové sítě budou švestičky z vlastní zahrádky krátké.