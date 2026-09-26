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Týden inovací 2026 přiveze do Prahy humanoidní roboty i AI pro každý den

Ve spolupráci   4:00
Týden inovací 2025

Týden inovací 2025 | foto: Innovation Week

Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
10 fotografií
Umělá inteligence, humanoidní roboti, automatizace, zdravotní technologie i digitální transformace. Týden inovací 2026 ukáže, kam se posouvají současné inovace a jak mění byznys i každodenní život. V Praze propojí technologické firmy, startupy, investory a odborníky prostřednictvím panelových diskusí, networkingu i technologické expo zóny.

Ještě před několika lety se o umělé inteligenci mluvilo především jako o technologii pracující s daty. Dnes se její možnosti rozšiřují mnohem dál. AI se propojuje s robotikou, medicínou, automatizací nebo hardwarem a stále častěji se dostává z výzkumu do reálného provozu.

Právě tento posun bude jednou z hlavních linek 11. ročníku Týdne inovací (Innovation Week). Nové technologie přitom nebude představovat jen jako samostatný obor. Program má ukázat také jejich dopad na maloobchod, vzdělávání, finance, pracovní život, bydlení nebo cestování.

Co letos nabídne Týden inovací?

Kdy a kde se koná Týden inovací 2026?

Týden inovací se uskuteční od 1. do 3. října 2026 v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích.

Humanoidní roboti opouštějí laboratoře

Jedním z nejviditelnějších témat bude letos robotika a automatizace. S rozvojem generativní a takzvané embodied AI se totiž mění i možnosti fyzických strojů. Robot už nemusí pouze opakovat přesně naprogramovaný pohyb, ale vývoj směřuje ke strojům, které lépe vnímají své okolí, reagují na něj a zvládají složitější úkoly.

Na místě se mají objevit také samotní humanoidní roboti:

  • Strategický partner robotické části Alza představí model Unitree H2.
  • Výzkumný tým slovenské společnosti Kvant má ukázat zkušenosti s humanoidní robotikou včetně projektu spojeného s nasazením robota do komerčního provozu v hospitality.
  • Českou stopu pak zastoupí společnost AgiTech a její tři roboti Superuklízeč AgiBot C5, Průmyslový inspektor AgiBot D1 Max a Recepční budoucnosti AgiBot X2.

Program se přitom nechce zastavit u efektních demonstrací. Jednou z otázek má být, kde mohou roboti skutečně najít uplatnění – například ve firmách a logistice – a jak se bude měnit prostředí, ve kterém budou lidé a stroje fungovat vedle sebe.

Právě na tento přechod od experimentu k běžnému použití navazuje také programový blok věnovaný „Embodied AI“, tedy situaci, kdy se umělá inteligence prostřednictvím robotů dostává z digitálního do fyzického světa.

Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
Týden inovací 2025
10 fotografií

AI mění byznys i každodenní život

Robotika je přitom jen jednou z podob změny. Umělá inteligence se bude programem Týden inovací prolínat prakticky napříč obory.

Vedle jejího využití ve firmách se budou diskuse věnovat například kyberbezpečnosti, dezinformacím, AI jako geopolitické síle nebo digitální transformaci. Do programu se dostanou i témata, jejichž dopad lidé mohou pocítit přímo v každodenním životě – změny nakupování, ochrana soukromí nebo proměna lidských vztahů v digitální době.

Samostatným směrem jsou AI agenti, kteří už nemají fungovat pouze jako nástroje odpovídající na otázky, ale postupně přebírají konkrétní úkoly. Program počítá také s praktickými tématy, jako jsou AI agenti nebo takzvaný vibe coding, tedy vývoj softwaru za výrazné pomoci generativní AI.

Technologickou část doplní také fintech, blockchain a kryptoměny, obranné technologie a kyberbezpečnost nebo technologie a hardware.

Medicína, biotechnologie a dlouhověkost

Výraznou část programu dostane také Health & Biotech. I tady se jednotlivé technologie propojují. Umělá inteligence a práce s daty otevírají nové možnosti ve zdravotnictví, současně ale vyvolávají otázky, nakolik jsou nová řešení připravena na skutečné používání.

Program má proto zahrnout nejen obecnou debatu o roli AI ve zdravotnictví, ale i témata ženského zdraví, personalizované péče nebo dlouhověkosti. Organizátoři avizují také diskuse věnované životnímu stylu, duševnímu zdraví a well-beingu, psychedelikům či funkčním houbám.

Společným jmenovatelem je posun od univerzálních řešení k větší personalizaci. Zdravotnictví se tak stává dobrým příkladem oboru, v němž se současně potkávají technologie, data, věda, byznys i otázka skutečného přínosu pro člověka.

Týden inovací 2025

Jaký dopad mají technologie na společnost?

S rychlým nástupem AI ale roste i význam otázky, komu technologický pokrok skutečně prospívá. Proto dostal samostatný prostor také Social Impact.

Program má zasadit inovace do širšího společenského kontextu – od budoucnosti lidstva do roku 2030 až po změny, které nové technologie přinášejí jednotlivým generacím, firmám a komunitám. Mezi tématy bude například vliv AI na lidské vztahy, otázka předsudků v modelech umělé inteligence nebo změny, které technologie přinášejí mladším generacím.

Českého prostředí se bezprostředně dotkne například panel Mezi dvěma světy: Vietnamská komunita a nová generace Čechů. Má otevřít témata identity, podnikavosti, společenské mobility a života mezi dvěma kulturami. Vystoupí Pham Huu Uyen, Oliver Le Que ze Zoo Praha, konzultantka komunikace a autorka blogu ASIJATKA.cz Trang Do a podnikatel a tvůrce digitálních produktů Pan Čung.

Diskuse navíc nebudou mít pouze podobu klasických panelů:

  • Formát Agree & Disagree má proti sobě postavit dva pohledy na vybrané téma,
  • Arena zapojí do debaty publikum,
  • Red Couch nabídne rozhovory s osobnostmi českého byznysu.
Týden inovací 2025

Startupy, investoři a networking

Týden inovací není postavený pouze na speakerech a panelových diskusích. Samostatnou část programu získají také startupy a investoři.

Vybrané startupy mají možnost představit své projekty před investory, korporacemi a dalšími účastníky, vystavovat v Expo zóně a využít matchmaking pro cílená setkání. Pro investory jsou naopak připraveny profily zapojených startupů a kurátorovaná setkání podle jejich zaměření. Součástí mají být také networkingové formáty propojující foundery, venture capital fondy a další partnery.

Na startupovou část navazují také Innovation Week Awards. Ocenění mají pět kategorií zaměřených mimo jiné na ženské startupy, využití AI, práci s lidmi nebo technologie s pozitivním společenským dopadem.

Kdy a kam na Týden inovací?

Týden inovací se koná od 1. do 3. října 2026 v ČSOB Kampusu v pražských Radlicích.

  • Čtvrtek a pátek budou zaměřené především na odborný a byznysový program a networking, sobota se pod názvem Festival inovací více otevře široké veřejnosti.
  • Sobota nabídne například program Young Innovators, TEDxUNYP, rozhovory v rámci Red Couch nebo praktičtější témata spojená s AI, podnikáním a finanční gramotností mladších generací.

Pořadatelé očekávají více než 15 tisíc návštěvníků, 400 řečníků, 200 seminářů, přes 200 startupů a více než 80 investorů a VC fondů. Expo má nabídnout přes 300 vystavovatelů.

Program a vstupenky:

  • Kompletní program ukáže, ve kterých blocích se jednotlivá témata objeví.
  • Informace o jednotlivých typech vstupenek jsou dostupné na webu Týdne inovací.

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