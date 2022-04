Létání se vrací k normálu jen pomalu. Turisté chybí, zjistil průzkum

Dva roky od začátku pandemie se na prahu nové sezóny zdá, že se věci konečně dávají do pohybu. Čteme optimistické výhledy provozovatelů letišť očekávající nárůst provozu, cestovní kanceláře lákají na slevy a lidé chtějí po dlouhé pauze, kdy museli neočekávaně měnit své zvyky, vyrazit na cestu a hodit starosti aspoň na chvíli za hlavu. Do jaké míry se ale jedná o nutnou reklamu a jaká jsou fakta, vyplývající ze statistiky uplynulého roku?

Rok 2021 přinesl růst o čtyři procenta

Mezinárodní turistická organizace při OSN (United Nations World Tourism Organization, UNWTO), která sleduje vývoj cestovního ruchu, vydala statistiku uplynulého období a přidala analýzu příčin, které k ní vedly.

Indikuje, že uvolňování cestovních omezení díky lepší koordinaci opatření na hranicích a zvyšující se počty vakcinovaných vedly v loňském roce ke zlepšení poptávky. Světová mezinárodní turistika se v druhém pololetí 2021 mírně oživila, ale stále byla o 62 procent pod úrovní roku 2019. Podle aktuálních dat (vždy trvá nějakou dobu, než je možné zveřejnit smysluplné závěry) byly počty mezinárodních příjezdů v prosinci 2021 o 65 procent pod úrovní roku 2019.

Světová turistika se v roce 2021 zvedla o 4 procenta v porovnání s 2020 (což byl nejhorší rok za celou dobu, kdy se takové statistiky zveřejňují). Prakticky to znamená 415 milionů versus 400 milionů turistů, ale v mezinárodních turistických příjezdech (tedy všichni, kdo stráví aspoň jednu noc) se celoročně počty pohybují o 72 procent pod rokem 2019. O rok dřív, 2020, se mezinárodní příjezdy snížily o 73 procent (oproti 2019).

Pomalý návrat k normálu

Návrat k poměrům, jak jsme je znali před rokem 2019 a na kterých závisí mnoho milionů pracovních míst, je značně nerovnoměrný a pomalý díky skutečnosti, že různé regiony světa uplatňují různá omezení mobility, mají rozdílné počty očkovaných a také díky velmi odlišné cestovatelské důvěře. Evropa a Severní Amerika zaznamenaly v roce 2021 dobré výsledky (+19 procent, respektive +17 procent oproti roku 2020), nicméně stále to znamená propad o výrazných 63 procent v porovnání s rokem 2019.

Karibik zaznamenal nejvýraznější zlepšení (+63 procent oproti 2020, ale stále −37 procent oproti 2019) s některými destinacemi blízko, a pár dokonce nad úrovní provozu před pandemií. Dalšími oblastmi, které zaznamenaly podstatné zlepšení, byly jižní část evropského Středomoří (+57 procent) a Centrální Amerika (+54 procent), viděno optikou roku 2019 to však stále znamená −53 procent, respektive −56 procent. Jak je vidět, i v nejoblíbenějších turistických oblastech je k návratu ještě daleko.

Afrika mezitím byla svědkem 12procentního nárůstu turistiky oproti 2020, ale stále je to o 74 procent méně než v roce 2019. Dva následující regiony zaznamenaly dokonce pokles v porovnání s propadem roku 2020: Střední východ uvádí −24 procent turistických příjezdů oproti roku 2020 (a −79 procent oproti 2019), a oblast Asie-Pacifik byla loni o 65 procent pod úrovní 2020 (−94 procent oproti 2019), protože mnohé destinace zůstávají zcela uzavřené pro veškerý provoz, který není nevyhnutelný.

Mezinárodní turistické příjezdy (v % změny)

Přínosy turistiky v ekonomickém měřítku

Hodnota ekonomického příspěvku světové turistiky (včetně domácí) v roce 2019 byla 3,5 bilionu dolarů. Pandemie a uzavření světa tuto hodnotu srazily na 1,6 bilionu (2020) a 1,9 bilionu (2021). Exportní obrat z mezinárodní turistiky za rok 2021 by mohl (statistika ještě není uzavřena) překročit 700 miliard dolarů – malé zlepšení oproti 2020 díky vyšší útratě na jednotlivou cestu, ale to je stále méně než polovina z 1,7 bilionu zaznamenaného za rok 2019.

Průměrná útrata na jeden příjezd je odhadována na 1 500 dolarů, což je zvýšení z průměru 1 300 dolarů v roce 2020. Důvodem jsou jednak akumulované úspory a delší délka pobytu, ale také vyšší ceny cestování a ubytování.

Belgie a Francie oznámily malý propad turistických útrat (−28 procent, respektive −37 procent) v porovnání s rokem 2019. Další země vykázaly poměrně lepší výsledky v roce 2021, třeba Katar (−2 procenta) nebo Saúdská Arábie (−27 procent).

Výhled na rok 2022

Podle posledního Expertního panelu UNWTO většina profesionálů v turistice (61 procent) očekává pro letošní rok 2022 lepší výhledy. Zatímco 58 procent z nich předpokládá změnu trendu již letos, zejména ve třetím čtvrtletí, 42 procent věří v podstatné zlepšení spíš až v roce 2023. Většina odborníků (64 procent) také očekává návrat k úrovni mezinárodních turistických příjezdů roku 2019 až v roce 2024 nebo později, zvýšení ze 45 procent z průzkumu provedeného v září. Zdá se tedy, že současný vývoj nijak nenaznačuje trend urychlení ozdravení turistického průmyslu.

Kdy očekáváte návrat mezinárodní turistiky ve vašem regionu k úrovni roku 2019?

Cesty k obnově turistiky

Lepší koordinace a jasnější informace o cestovních protokolech, rychlejší a rozsáhlejší uplatnění očkování následované uvolněním cestovních omezení, to jsou podle odborníků hlavní faktory pro účinné oživení mezinárodní turistiky. Možné scénáře UNWTO indikují, že letos by mohlo dojít k 30–78procentnímu zvýšení mezinárodních turistických příjezdů oproti roku 2021, i když bychom se stále pohybovali na −50 až −63 procentech pod rokem 2019.

Poslední nárůst případů covidu a také varianta omikron, nemluvě už vůbec o válce na Ukrajině, mají na jakékoli zlepšení negativní účinek, protože některé státy znovu zavádějí zákaz cestování a jiná cestovní omezení. Zároveň rozšíření očkování v různých regionech zůstává nestejnoměrné a mnohé turistické destinace jsou pořád úplně uzavřené, většinou v Asii a Pacifiku.

Náročné ekonomické prostředí obnově také nijak nepomáhá, ceny ropy jdou nahoru, inflace stoupá stejně jako úroky, dále existuje vysoká míra zadlužení a problémy doplňují poškozené či přerušené dodavatelské řetězce. Nicméně nadcházející turistické oživení na některých trzích, zejména v Evropě a v Americe, spojené s rozšířeným očkováním a také s velmi důležitou koordinovanou snahou o omezení překážek v překračování hranic, by mohlo spotřebitelské a cestovatelské důvěře pomoct, a tím pádem i přispět k obnovení mezinárodní turistiky v roce 2022.

Zatímco mezinárodní turistika se pomalu navrací, domácí turistika je základem obnovy celého sektoru ve stále větším počtu destinací. Zejména tam, kde jsou významné, tedy velké domácí trhy. Experti již dnes vidí nové trendy v domácí turistice a cestování blízko domovu, ale také v aktivitách pod širým nebem a venkovské turistice. Všechny tyto změny budou formovat obor i v dalších letech, kdy se cestování bude obnovovat do podoby, jak jsme ho znali dřív. Pro mezinárodní turistiku platí, že jsou to vlády, kdo určuje pravidla, a ony jediné mají pravomoc je měnit. V současné atmosféře strachu je přirozené, že se zdráhají příliš rychle zrušit omezení, protože veřejné mínění, ovlivněné mediálním tlakem, by mohlo být zneklidněno vyhlídkami na návrat do uzávěr a lockdownů. Ale nikdo jiný než vlády pravidla uvolnit nemůže. A ekonomické škody se mezitím neustále sčítají.

Letecká doprava se bez cestujících neobejde. Turisté tvoří, nebo tvořili, podstatnou část cestující veřejnosti a jsou tedy významným faktorem, zda dopravní letectví přežije v podobné formě, jak jsme byli zvyklí. Na rozdíl od představ liberálních ekonomů, kteří jsou možná ovlivněni obchodními úspěchy největších hráčů na trhu, civilní letecká doprava se neobejde bez zájmu a podpory svých vlád. Nemusí to být přímé subvencování ve formě finanční pomoci, která je v Evropě z různých důvodů omezená – což některým státům vyhovuje, zatímco jiným ne. Ale jestli v současné dramatické situaci vlády dají najevo, že mají svých starostí dost a problematika turistiky, potažmo dopravního letectví je na periferii jejich zájmu, byl by to konec létání tak, jak jsme ho znali, a dost možná i podstatná změna turistiky jako takové.