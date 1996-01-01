náhledy
Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl nasazen i na nejdelší meziměstské lince, vedené mezi Simferopolem a Jaltou na poloostrově Krym.
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 9 Tr byl československý výrobní rekordman. Týkalo se to nejen počtu kusů, ale i období výroby. První prototyp vznikl v roce 1958 a sériová výroba běžela v letech 1961 až 1982, přičemž celkový objem výroby činil úctyhodných 7 372 kusů. V průběhu výroby docházelo k modernizacím, což se odráželo i v typovém označení (9 TrH, 9 TrHT, ale tím se zde nemusíme pro zjednodušení zabývat, protože obecně se celá množina devítek často označuje souhrnně jako typ 9 Tr). A o jakých modernizacích tedy konkrétně mluvíme? Od roku 1977 dostávaly nové trolejbusy hydraulický posilovač řízení a od roku 1979 tyristorovou elektrovýzbroj místo původní odporové. (Foto: Škoda 9 Tr u pardubického hlavního nádraží, únor 1992)
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Většina Trolejbusů 9 Tr byla samozřejmě určena pro export, a to vesměs do zemí Východního bloku, jmenovitě do Sovětského svazu, Východního Německa, Polska, Bulharska a Rumunska. Dále něco do zemí rozvojových, konkrétně do Indie (tucet kusů s levostranným řízením) a Afghánistánu. A jako zlatý hřeb zde máme jednu výjimku v podobě země z rozvinutější části Evropy za železnou oponou, kterou bylo Norska, kde si jich město Bergen pořídilo dvacet. (foto: Trolejbusy Škoda 9Tr ve Východním Berlíně, leden 1965)
Autor: Sigurd Hilkenbach, CC BY-SA 3.0
Trolejbus Škoda 9 Tr na prospektu podniku zahraničního obchodu Strojexport
Autor: z dobového prospektu
Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíc trolejbusů Škoda 9 Tr bylo exportováno do Sovětského svazu. Jen do Kyjeva jich šlo 1 220, rozsáhlý trolejbusový systém Simferopol-Alušta-Jalta na Krymu jich měl 580, Riga 536, Vilnius 295 nebo Tbilisi 280, na další města už zde prostor nemáme. (Foto: letitý trolejbus Škoda 9 Tr v litevském Vilniusu, září 2003)
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Trolejbusy Škoda 9 Tr a 14 Tr v ukrajinském městě Rovno
Autor: Pasha Logvis, CC BY-SA 4.0
Trolejbusy Škoda 9 Tr se vyráběly v novém závodě Škoda v Ostrově u Karlových Varů. Jejich vývoj proběhl ale ještě v Plzni, kde postavili i první prototyp. Výrobní závod v Ostrově byl dokončen v roce 1960 a nejprve tam ještě montovali poslední trolejbusy předchozího typu Škoda 8 Tr, a to z dílů dodávaných z Plzně. (Foto: Škoda 9 Tr ve Zlíně, rok 1992)
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Trakční motor trolejbusu Škoda 9 Tr měl výkon 115 kW. Téměř devítitunové vozidlo bravurně zdolávalo i stoupání 12 % v kopcovité oblasti mezi Aluštou a Simferopolem. V propagačních materiálech výrobce vyzdvihoval i jeho pohyblivost v příčném směru, tzn. dobrou manévrovatelnost.
Autor: z dobového prospektu
Z pohledu vnitřní dispozice a počtu dveří se trolejbusy Škoda 9 Tr vyráběly ve třech variantách. Nejrozšířenější konfigurace byla třídveřová (viz dole). Tu doplňovaly dvě varianty dvoudveřové, buď se čtyřmi řadami sedadel (viz nahoře) nebo se třemi řadami sedadel. Většina dvoudveřových vozů byla určena pro Sovětský svaz.
Autor: z dobového prospektu
Trolejbus Škoda 9 Tr, stanoviště řidiče
Autor: z dobového prospektu
Druhý prototyp trolejbusu Škoda 9 Tr vyfotografovaný u pivovarské brány v Plzni
Autor: Státní oblastní archiv Plzeň, fond Škoda
Jeden z dvaceti trolejbusů Škoda 9 Tr vyrobených pro norské město Bergen na reklamní fotografii výrobce
Autor: tovární snímek Škoda
Varšava, polovina 60. let 20. století, pohled na křižovatku ulic Marszałkowska (s tramvajovou tratí) a Świętokrzyską (s trolejbusovou tratí). Tramvajovou trať tam stále najdeme, ale trolejbusová doprava byla ve Varšavě už dávno zrušena. A nyní to hlavní, zachycený trolejbus je Škoda 9 Tr a hned za ním jede polský kloubový autobus Jelcz AP-02, jehož konstrukční spřízněnost s autobusem Škoda 706 RTO je na první pohled zřejmá.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Trolejbusy Škoda 9 Tr v Brně pod železničním viaduktem Křenová, rok 1992
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Škoda 9 Tr v Jihlavě, únor 1992
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Dva trolejbusy Škoda 14 Tr a mezi nimi jeden Škoda 9 Tr u pardubického hlavního nádraží, únor 1992
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
A zde vidíme zajímavou věc, a to soupravu tvořenou dvojici spřažených trolejbusů Škoda 9 Tr v Kyjevě v roce 1986. Spřahování trolejbusů byla v Sovětském svazu rozšířená praktika, v podstatě se jednalo a nouzovou alternativu kapacitnějších kloubových vozidel, když tato nebyla k dispozici. Souprava spřažených vozidel měla samozřejmě pouze jednoho řidiče. Proud z trolejí pro obě vozidla odebíraly sběrače na druhém vozidle.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 9 Tr na památníku, foceno v roce 2013 v Angarském průsmyku na ukrajinském poloostrově Krym, od roku 2014 okupovaném Ruskem. Pomník byl realizován v roce 2012 na nejvyšším místě horské trolejbusové linky Simferopol–Jalta, která se s délkou 96 kilometrů stala nejdelší trolejbusovou linkou na světě.
Autor: public domain
Trolejbus Škoda 9 Tr vyfotografovaný roku 2010 v ukrajinském městě Simferopol na poloostrově Krym
Autor: Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0
Zrekonstruovaný trolejbus Škoda 9 Tr v ukrajinském městě Rovno. Jedná se o historicky první trolejbus dodaný do tohoto města v roce 1974, kdy tam byla toho roku v prosinci otevřena trolejbusová doprava. Vozidlo bylo zrekonstruováno do své původní podoby a používá se jako historické vozidlo při zvláštních příležitostech. Dnes by to měl být jediný zrekonstruovaný a jako historické vozidlo používaný trolejbus Škoda 14 Tr na světě ve dvoudveřové konfiguraci.
Autor: Pasha Logvis, CC BY-SA 4.0
Škoda 9Tr v estonském Tallinnu, rok 1996
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Provozní muzejní exemplář trolejbusu Škoda 9 Tr na akci Dopravní nostalgie v Brně ročníku 2022. Z řady dalších vozů tam brněnské Technické muzeum ukázalo například i autobus Škoda 706 RTO, který na této fotografii vidíme jet opačným směrem.
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
Dva nejvyráběnější typy tuzemských trolejbusů. Vlevo Škoda 14 Tr, vyráběná v letech 1972 až 1999 v celkovém počtu 3 265 kusů, a vpravo Škoda 9 Tr, vyráběná v letech 1958 až 1982 v celkovém počtu 7 372 kusů. Oba trolejbusy patří do sbírky vozidel MHD Technického muzea v Brně.
Autor: Harold, CC BY-SA 4.0
A na závěr ještě jednou trolejbusy Škoda 9 Tr a Škoda 14 Tr, tentokrát vyfotografované na jedné veteránské akci z roku 2016 v německém městě Eberswalde.
Autor: Ralf Roletschek, GFDL 1.2