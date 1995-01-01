Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu, nejprve přes přechod od komunistické totality k demokracii a potom přes rozdělení republiky jedné na dvě. Seznamme se fotograficky s tímto typem trolejbusu a jeho modernizovanými verzemi. (foto: Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva)
Autor: Felix Winkelnkemper, CC BY 2.0
Sériová výroba základního typu Škoda 14 Tr běžela v letech 1981 až 1999 v celkovém objemu 3 265 kusů. Modernizovaná verze Škoda 14 Tr M se vyráběla v letech 1995 až 2004, což dalo dalších 291 trolejbusů. Ale to nebylo vše, vznikly ještě dvě verze pro USA, konkrétně 57 trolejbusů Škoda 14 Tr E pro město Dayton a 241 Škoda 14 Tr SF pro San Francisco. Pro úplnost ještě zmiňme, že ze čtrnáctky vycházel i první typ československého kloubového trolejbusu Škoda 15 Tr, na který se podíváme někdy jindy. (foto: Škoda 14 Tr SF v San Franciscu)
Autor: Kārlis Dambrāns, CC BY 2.0
Někdo se může podivit nad označením Československa trolejbusovou velmocí. Toto titulování vzniklo v souvislosti s tím, že se nejprve začalo označovat za tramvajovou velmoc, kde s tím díky výrobním objemům tramvaje Tatra T3 nikdo problém neměl. V každém případě i v objemu výroby trolejbusů patřilo Československo do tabulky nejlepších, kde ale neotřesitelnou vedoucí úlohu s velkým náskokem nad dalšími favority držel SSSR. Nakonec s označováním velmocí v některých disciplínách to může být dost pofidérní, vždyť ještě dnes můžeme z některých stran bez sebemenšího opodstatnění například slyšet, že Rusko je světovou velmocí. (foto: Škoda 14 Tr, Hradec Králové, 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Ostatně i v současnosti je Česká republika významným výrobcem trolejbusů. To je především informace pro vyvážení ostrého a fakty nepodloženého křiku, který občas diskuzí proběhne, cituji: „Za komunistů jsem vyráběli vše, teď máme kulový!“ (foto: Škoda 14 Tr SF v San Franciscu)
Autor: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), CC BY-SA 4.0
Na druhou stranu v současnosti se vyrábí mnohem méně trolejbusů, než tomu bylo ve vrcholném období v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století, což platí globálně. A ještě jedno porovnání je třeba zmínit, že trolejbusů se celosvětově vyrábí méně než tramvají, což platilo i v historii. (foto: Tramvaj Tatra KT4 a trolejbus Škoda 14 Tr, Tallinn, Estonsko)
Autor: Pjotr Mahhonin, CC BY-SA 4.0
Ale vraťme se ke čtrnáctému typu trolejbusu Škoda. Počty vyrobených kusů jsme již uvedli, zde si ještě prozraďme, že to byl náš druhý nejpočetněji vyráběný trolejbus. Před ním byl ještě typ Škoda 9 Tr, jehož sériová výroba v letech 1961 až 1982 dala celkem 7 372 kusů. (foto: dva trolejbusy Škoda 14 Tr, Hradec Králové, 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Typ 14 Tr vlastně starší typ 9 Tr ve výrobě nahrazoval. Škodovka značila své trolejbusy postupně navazujícími čísly od typu 1 Tr, který vznikl ještě před druhou světovou válkou. Neznamená to však, že všechny typy vznikly fyzicky, některé zůstaly pouze na papíře. Ostatně proto na sériovou výrobu typu 9 Tr navazuje sériová výroba typu 14 Tr. Mezi nimi ovšem vznikl jeden typ trolejbusu netradičního označení Škoda T 11. Ten měl být „členem“ výrobně unifikované řady s autobusy Škoda Š 11, ale skončilo to pouze malou ověřovací sérií. (foto: Škoda 14 Tr, Prešov, 1993)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbusy Škoda 14 Tr (vlevo) a Škoda 9 Tr
Autor: Harold, CC BY-SA 4.0
A ještě jednou trolejbusy Škoda 14 Tr (tentokrát vpravo) a Škoda 9 Tr. Ty se zkrátka neomrzí.
Autor: Pasha Logvis, CC BY-SA 4.0
Cesta k novému typu Škoda 14 Tr se ovšem trochu protáhla. Souviselo to s útlumem trolejbusové dopravy, kdy se více preferovaly městské autobusy. S cenou ropy to totiž nevypadlo nijak zle, a tak se nevyplatilo kvůli dražší investičním nákladům na složitou infrastrukturu rozvíjet provozně levnější trolejbusovou dopravu. Ovšem pak v roce 1979 potkala svět druhá ropná krize a cesta k sériové výrobě 14 Tr se otevřela. Sériová výroba Škody 14 Tr tak začala až v roce 1981, přestože první prototyp byl vyroben už v roce 1972 a další dva v roce 1974. (foto: trolejbus Škoda 14 Tr ve Zlíně, rok 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Prospekt trolejbusu Škoda 14 Tr. Na tomto prospektu jsou použity fotografie prvního prototypu.
Autor: z dobového prospektu podniku Škodaexport
Trolejbusy Škoda 14 Tr vyráběl závod Škoda v Ostrově nedaleko Karlových Varů. (foto: Škoda 14 Tr, Hradec Králové, 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Výmar, 1989
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Na začátku sériové výroby se ovšem objevil menší zádrhel. Samonosná karoserie vozů nulté série nebyla příliš dobře nadimenzovaná, a proto se muselo urychleně vyřešit její zpevnění, aby již od první série po této stránce trolejbus vyhovoval. (foto: Škoda 14 Tr, Ostrava, 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Pro řízení výkonu trakčního elektromotoru disponuje trolejbus Škoda 14 Tr tyristorovou pulzní regulací, která se objevila již u posledních sérií typu 9 Tr. (foto: trolejbus Škoda 14 Tr, Jihlava, 1992)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr má trakční elektromotor napájený 600 V DC a trvalý výkon činí 100 kW. Později se montovaly i elektromotory na 750 V DC s trvalým výkonem 120 kW. (foto: Škoda 14 Tr, slovenský Prešov, rok 1993)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Pohotovostní hmotnost vozidla je 10 tun. Vozidlo dosahuje maximální rychlosti 65 km/h. (foto: dva trolejbusy Škoda 14 Tr v Plzni, rok 1994)
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Většina produkce trolejbusů Škoda 14 Tr byla samozřejmě určena pro export. A z nich většina do SSSR. po rozpadu SSSR se tím logicky zvýšil i počet uživatelských zemí, ale některé postsovětské země si tyto autobusy a také modernizovaná Škoda 14 Tr M si nakupovaly i po osamostatnění. (foto: Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva)
Autor: xorge, CC BY-SA 2.0
Sériová výroba modernizovaného provedení Škoda 14 Tr M běžela v letech 1995 až 2004. Jednalo se především o novovýrobu, ale na nový standard byly přestavěny i některé z exemplářů původního typu Škoda 14 Tr. Modernizovaný typ má nové přední i zadní čelo, ale zvýšení užitné hodnoty se týká především interiéru (nová pohodlnější sedadla, protiskluzová podlaha) a hlavně modernějšího trakčního elektromotoru a dalších s pohonem souvisejících prvků, počínaje těmi prvními v celé řadě, to je sběrači proudu z trolejí. (foto: Škoda 14 Tr M, Zlín)
Autor: MichalCZE, public domain
K modernizovaným verzím patří i obě speciálně určené pro Spojené státy. Jednak to je Škoda 14 Tr E (E jako exportní) pro město Dayton ve státě Ohio a jednak Škoda 14 Tr SF pro město San Francisco v Kalifornii. Trolejbusy obou verzí kompletovala ETI Baltimore z dovezených celků a dílů ze Škody Ostrov.
Autor: Steve Morgan, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 14 Tr SF, San Francisco.
Autor: lpcmidst0128 from San Francisco, CC BY 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr SF, San Francisco.
Autor: Marcin Wichary, CC BY 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr s výrazným zeleným pruhem na jedné veteránské akci v německém městě Eberswalde v roce 2016. Společnost mu nenápadně dělá jeho předchůdce typ Škoda 9 Tr.
Autor: Ralf Roletschek, GFDL 1.2
Ještě jedna fotografie ze stejné akce z Eberswaldu. Zde vedle trolejbusu Škoda 14 Tr vidíme osobní automobil Wartburg 353 Tourist, tedy ve verzi kombík, a lehký užitkový automobil Barkas B 1000.
Autor: Ralf Roletschek, GFDL 1.2
Trolejbusy Škoda 14 Tr a Škoda 9 Tr
Autor: Sludge G, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Hradec Králové, 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Zlín, 1992
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Výmar, 1989
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbusy Škoda 14 Tr a Ikarus 280 T, Výmar, 1989
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Alušta, Krym, rok 2021
Autor: Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, poloostrov Krym
Autor: Svetlov Artem, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva
Autor: Guillaume Speurt, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva
Autor: xorge, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva
Autor: Nenea hartia, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Vilnius, Litva
Autor: calflier001, CC BY-SA 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Riga, Lotyšsko
Autor: Adam Harvey, CC BY 2.0
Trolejbus Škoda 14 Tr, Tallinn, Estonsko
Autor: Smiley.toerist, CC BY-SA 4.0
Trolejbus Škoda 14 Tr M (modernizovaná verze), Vilnius, Litva
Autor: Marcin Szala, CC BY-SA 3.0
Trolejbus Škoda 14 Tr M (modernizovaná verze), Mariánské Lázně
Autor: CsuklosTrolibusz, CC BY-SA 4.0
Trolejbus 14 Tr.
Autor: DPMB