|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA
Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc
Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...
Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera
Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...
KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?
Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?
KVÍZ: Znáte historii tanků?
Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.
Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů
Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...
Google překvapil během ramadánu. Po zadání jediného slova spustí skrytou hru
Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...
Trolejbus Škoda 14 Tr patřil mezi naše nejúspěšnější, vznikly i verze pro USA
Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...
Robotické vysavače mohou být špiony v domácnostech, zjistil inženýr
O bezpečnosti různých domácích robotických zařízení napojených na internet se spekuluje již dlouho. Není přitom řeč o fyzické bezpečnosti, ale o zabezpečení dat, která tyto přístroje snímají. V...
Firma pouští do drátů 100 tisíc voltů. Prý přivolala sníh. Znalci jsou skeptičtí
Americká společnost tvrdí, že se jí podařilo vyvolat ve státě Utah srážky. Používá k tomu vysoké elektrické napětí v zařízení umístěném těsně nad zemským povrchem. Jednoznačně prokázat úspěch...
Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin
Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha...
Procesí planet má nastat 28. února 2026. Astronomové mírní očekávání
Sociální sítě zaplavily zprávy o jedinečném seřazení planet, které má nastat 28. února 2026. Příspěvky slibují nebeskou show, jakou nezažijete do roku 2040 a kterou uvidíte i pouhým okem přímo z...
POZOR VLAK: Jaký byl první rok výhradního provozu ETCS v Česku?
Od prvních minut roku 2025 se zcela změnil železniční provoz na více než 600 kilometrech tratí v České republice. Začal na nich výhradní provoz vlaků pod kontrolou ETCS, tedy jednotného evropského...
Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů
Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...
Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek
Na starý trik v novém hávu lákají podvodníci v triku s anketou, která se nově šíří i prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Cílí na snahu pomoct svým přátelům či rodině a varuje před ním i...
Prolomit stíhačku F-35 jako telefon? Co znamená výrok nizozemského ministra
Američané si žárlivě střeží software svých neviditelných letadel, jež jsou závislá na externích datech. Bez podpory na dálku jim hrozí, že přijdou o značnou část svých schopností. Vynořila se však...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?
Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?
Smrt v tunelu: před 100 lety zahynuli tři dělníci při stavbě nové trati
Budování nové železniční trati z Veselí nad Moravou do Nového Města nad Váhom přineslo před 100 lety, na konci února 1926, tragédii. Při výbuchu dynamitu v rozestavěném tunelu u Myjavy zemřeli tři...