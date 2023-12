Dopadli těsně za ranvej. Skutečné peklo letu KLM 633 začalo až na zemi

Letiště Shannon 5. září 1954. Krátce po páté hodině ranní vtrhne do hasičské stanice postava v silně zapáchajícím oblečení. Dříve, než jej velitel jednotky stihne vykázat, začne muž cosi vykřikovat, a přitom si otírá bahno z kdysi působivé letecké uniformy. Všem chvíli trvá, než si nesrozumitelnost sdělení a mávání rukou směrem k dráze promění v šílenou realitu. Následně se letištěm rozezní siréna a na TWR Shannon zazvoní telefon.

Poválečný návrat letecké společnosti KLM na oblohu se odehrával ve velkém stylu. Společnosti se podařilo rychle obnovit její předválečné linky a k tomu sebevědomě přidala spojení do Jižní a Severní Ameriky.

KLM byla první poválečnou evropskou společností, která 21. května 1946 inaugurovala linku do New Yorku na letiště La Guardia. Let v trvání 25 hodin s mezipřistáními v Prestwicku a Glasgow obsluhoval čtyřmotorový stroj C-54 A Skymaster, vojenský derivát civilní verze DC-4, kterých bylo po válce přebytek. Zájem o pořízení letounů Constellation formou leasingu od KLM, jakož i výcvik československých posádek, měly po válce i ČSA. Politické směřování země však ambicím na nákup západní techniky zabránilo.

V září 1946 zařadila KLM do své flotily první Constellation L-049. Do roku 1958 prošlo flotilou constellationů na 48 strojů různých verzí. V roce 1954 byla klíčová transatlantická linka obsluhována třikrát týdně výhradně letouny Super Constellation L-1049. Stále se však nejednalo o přímé lety, rozhodně ne západním směrem vzhledem k silnému protivětru, ale o let s mezipřistáními v irském Shannonu a v Goose Bay, provincie Labrador v Kanadě.

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G | foto: archiv M. Jindry

Přímého transatlantického letu byl schopen až model Lockheed L-1649 A Starliner. Jejich největším odběratelem, 30 kusů, byla společnost TWA, která ve snaze zpropagovat skutečné přímé létání do hlavních evropských měst od 1. července 1957 označila poslední Connie přívlastkem Jetstreams. Jenže úspěch se dostavil pozdě, respektive na úsvitu proudového věku. Když v říjnu 1958 nasadila společnost Pan Am Boeing 707 na pravidelné linky do Evropy, zahájila také TWA rychlou obměnu svých Connie za proudové stroje.

Vraťme se však do roku 1954, ve kterém byla KLM, na kontě s jedním milionem přepravených cestujících, jednou z hlavních leteckých společností na světě.