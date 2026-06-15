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Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou
KVÍZ: Bojíte se létání? Neodjíždějte na dovolenou bez tohoto kvízu
Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...
První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA
Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto...
Co jsou dva jasné body na obloze, které se nyní přibližují k sobě
Možná i vám při pohledu na oblohu večer a v noci trochu vrtá hlavou, co mohou být ty dva jasné body, které se v průběhu dní k sobě pomalu přibližují. Vypadají jako dvě hvězdy, ale není to tak.
Na mladoboleslavské Historical Airshow budou stíhačky Corsair i Boeing 737
V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České...
Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...
Vyhledávač, nebo noviny? Soud komplikuje Googlu nový byznys, případ může změnit internet
Google se postupně stal králem vyhledávání na internetu a svou roli si chce samozřejmě zachovat i nadále. Proto před nějakou dobou nabídl i vyhledávání prostřednictvím umělé inteligence. Ano, to je...
Výher do nové modelářské soutěže je tolik, že jsme je museli nakládat oknem
Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen...
Vláda USA nařídila pozastavit přístup k pokročilým AI modelům Anthropicu
Americká vláda vydala exportní příkaz, který nařizuje společnosti Anthropic okamžitě zablokovat přístup k jejím nejpokročilejším AI modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční státní...
Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion
Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.
Instagram, Facebook i Messenger potrápil výpadek, služby postupně nabíhají
Nerušenému dokončování pracovních úkolů před víkendem nejspíš napomohl celosvětový výpadek služeb společnosti Meta. Pro uživatele byl omezeně dostupný Instagram, Facebook i Messenger. Zlobila webová...
KOMENTÁŘ: Není ta větev, kterou si pod sebou řežeme, náhodou z oceli?
Nad věcmi denní potřeby paradoxně nemáme ve zvyku příliš přemýšlet. Jednou z nich je i ocel. Ve Velké Británii už rok hoří snaha o zachování posledního tamního závodu, kde lze vyrábět železo z rudy,...
Google tlačí AI do vyhledávání, lidé začínají hledat alternativy. Vyzkoušeli jsme je
Google stále víc upřednostňuje ve svém vyhledávání umělou inteligenci. Nejdřív přišly AI souhrny, pak firma nasadila AI mód, který z vyhledávače tak trochu udělal AI chatbota. Ale ani tady se...
KVÍZ: Bojíte se létání? Neodjíždějte na dovolenou bez tohoto kvízu
Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...
Levný a tenký. Intel ukázal koncept, který se má postavit MacBooku Neo
Společnost Intel představila nový koncept notebooku, který má být hrází proti nejlevnějšími přenosnému počítači od Applu. Podobně jako ten, se inspiroval u mobilních telefonů.
Umělá inteligence od Googlu měla problém. Uživatelé Gemini bojovali s výpadky
Od středy odpoledne hlásili uživatelé po celém světě, že mají problémy s vyřízením požadavků na AI chatbota Gemini od společnosti Google. Místo odpovědi na zadání se jim vracely různé chybové hlášky....
Ovce, drony a AI. Moderní péče o fotovoltaiku kombinuje vše
Nad elektrárnou létá dron sem a tam a paměťovou kartu plní stovkami fotografií jak ve viditelném, tak infračerveném spektru. Vytrénovaný model umělé inteligence všechny fotografie analyzuje a vytvoří...