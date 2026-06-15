Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou

Radek Folprecht
V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na předmětném úseku jinou specialitu, a to ozubnici.
Tramvaj Terst-Opicina, 2015 Tramvaj Terst-Opicina Tramvaj Terst-Opicina Tramvaj Terst-Opicina, 1992 Tramvaj Terst-Opicina, 2025 Terst Tramvaj Terst-Opicina, 1968 Tramvaj Terst-Opicina, 1990 Tramvaj Terst-Opicina, 2025 Tramvaj Terst-Opicina Terst Tramvaj Terst-Opicina

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Terst, lanová dráha

Nejčtenější

KVÍZ: Bojíte se létání? Neodjíždějte na dovolenou bez tohoto kvízu

Z Londýna do New Yorku za méně než čtyři hodiny? To už tady kdysi bylo. A ne...

Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...

První kloubový trolejbus Škoda se vyráběl i v amerikanizované verzi v USA

Trolejbus Škoda 15 Tr, Hradec Králové, 1992

Již několikrát jme na Technetu zmiňovali, že Československo bylo nejen velmocí tramvajovou, ale můžeme ho bez skrupulí pasovat i na velmoc trolejbusovou. A zároveň je fér dodat, že výroba těchto...

Co jsou dva jasné body na obloze, které se nyní přibližují k sobě

Měsíc, Venuše a Jupiter z ISS (foceno 24mm objektivem)

Možná i vám při pohledu na oblohu večer a v noci trochu vrtá hlavou, co mohou být ty dva jasné body, které se v průběhu dní k sobě pomalu přibližují. Vypadají jako dvě hvězdy, ale není to tak.

Na mladoboleslavské Historical Airshow budou stíhačky Corsair i Boeing 737

Boeing 737-8 MAX na Historical Airshow 2024

V sobotu 13. června se v Mladé Boleslavi koná 15. ročník Historical Airshow. Tato tradiční akce, pořádaná s dvouletou periodicitou, se postupně etablovala mezi nejvýznamnější letecké dny v České...

Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion

Skafandr pro astronauty mise Artemis IV

Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.

Světový unikát na kolejích. V Terstu se tramvaj zkřížila s pozemní lanovkou

Tramvaj Terst-Opicina, 2009

V italském přístavním městě Terst mají jeden dopravní unikát. Tramvajovou linku, která se na části své tratě neobejde bez lanového systému. Prvního čtvrtstoletí své existence však měla tato trať na...

15. června 2026

Vyhledávač, nebo noviny? Soud komplikuje Googlu nový byznys, případ může změnit internet

Komentář
ilustrační snímek

Google se postupně stal králem vyhledávání na internetu a svou roli si chce samozřejmě zachovat i nadále. Proto před nějakou dobou nabídl i vyhledávání prostřednictvím umělé inteligence. Ano, to je...

14. června 2026  15:07,  aktualizováno  15:07

Výher do nové modelářské soutěže je tolik, že jsme je museli nakládat oknem

Připravujeme novou soutěž pro plastikové modeláře Příběh mého modelu 2026

Nová soutěž Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 je přede dveřmi. Ve hře bude celkem 50 plastikových stavebnic, takže se opět zvýšila šance, sáhnout si na výhru. Jen...

14. června 2026

Vláda USA nařídila pozastavit přístup k pokročilým AI modelům Anthropicu

Ilustrační snímek

Americká vláda vydala exportní příkaz, který nařizuje společnosti Anthropic okamžitě zablokovat přístup k jejím nejpokročilejším AI modelům Fable 5 a Mythos 5 pro všechny zahraniční státní...

13. června 2026  10:11

Prada pomohla se speciálním oblečením, ale nám ho neprodají ani za milion

Skafandr pro astronauty mise Artemis IV

Pro společnost Prada je to patrně poprvé, co spolupracuje na projektu, který bude přesahovat hranice světa, kde žijeme. Musí přitom věnovat pozornost každému detailu, protože tu jde o životy.

13. června 2026

Instagram, Facebook i Messenger potrápil výpadek, služby postupně nabíhají

Logo Instagramu

Nerušenému dokončování pracovních úkolů před víkendem nejspíš napomohl celosvětový výpadek služeb společnosti Meta. Pro uživatele byl omezeně dostupný Instagram, Facebook i Messenger. Zlobila webová...

12. června 2026  16:30

KOMENTÁŘ: Není ta větev, kterou si pod sebou řežeme, náhodou z oceli?

ilustrační snímek

Nad věcmi denní potřeby paradoxně nemáme ve zvyku příliš přemýšlet. Jednou z nich je i ocel. Ve Velké Británii už rok hoří snaha o zachování posledního tamního závodu, kde lze vyrábět železo z rudy,...

12. června 2026

Google tlačí AI do vyhledávání, lidé začínají hledat alternativy. Vyzkoušeli jsme je

Premium
ilustrační snímek

Google stále víc upřednostňuje ve svém vyhledávání umělou inteligenci. Nejdřív přišly AI souhrny, pak firma nasadila AI mód, který z vyhledávače tak trochu udělal AI chatbota. Ale ani tady se...

12. června 2026

KVÍZ: Bojíte se létání? Neodjíždějte na dovolenou bez tohoto kvízu

Z Londýna do New Yorku za méně než čtyři hodiny? To už tady kdysi bylo. A ne...

Neodvratně se blíží chvíle, kdy i zatvrzelí odpůrci létání zatnou zuby a vyrazí třeba i letecky k moři. Tento náš kvíz možná může působit poněkud morbidně, protože tématem budou letecké tragédie a...

vydáno 12. června 2026

Levný a tenký. Intel ukázal koncept, který se má postavit MacBooku Neo

Nish Neelalojanan z divize klientských produktů Intelu ukazuje prototyp...

Společnost Intel představila nový koncept notebooku, který má být hrází proti nejlevnějšími přenosnému počítači od Applu. Podobně jako ten, se inspiroval u mobilních telefonů.

11. června 2026  12:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Umělá inteligence od Googlu měla problém. Uživatelé Gemini bojovali s výpadky

Hlášení uživatelů na serveru DownDetector o problémech s AI chatbotem Gemini.

Od středy odpoledne hlásili uživatelé po celém světě, že mají problémy s vyřízením požadavků na AI chatbota Gemini od společnosti Google. Místo odpovědi na zadání se jim vracely různé chybové hlášky....

10. června 2026  17:45,  aktualizováno  11. 6. 6:39

Ovce, drony a AI. Moderní péče o fotovoltaiku kombinuje vše

Dronetech

Nad elektrárnou létá dron sem a tam a paměťovou kartu plní stovkami fotografií jak ve viditelném, tak infračerveném spektru. Vytrénovaný model umělé inteligence všechny fotografie analyzuje a vytvoří...

11. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.