náhledy
Tatra T1 byla první tuzemskou tramvají zkonstruovanou podle americké koncepce PCC. Stála na počátku cesty Československa k titulu tramvajové velmoci, který byl získán díky obřím výrobním objemům typu T3. Přibližme si dnes prostřednictvím obrazového materiálu tramvaj T1. (foto: tramvaj T1 na pražské Národní třídě v roce 1973)
Autor: wilford peloquin, CC BY 2.0
Zde se nám zleva skví tramvaje Tatra T1, T2 a T3 v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze. Shrňme si jejich výrobní objemy a období výroby: Tatra T1, 287 kusů, 1951 až 1958; Tatra T2, 771 kusů, 1955 až 1962; Tatra T3, 14 070 kusů, 1961 až 1997. Patří sem ještě vyloženě exportní typ Tatra T4, 2 635 kusů, 1967 až 1987, vzniklý na základě požadavků z NDR.
Autor: Falk2, CC BY-SA 4.0
Bokorys tramvaje Tatra T1. Na úvod si také řekněme, co je to vlastně ta koncepce PCC, původem z USA. Zkratka PCC znamená Presidents’ Conference Committee a byla to koncepce vozu definovaná výborem sjezdu prezidentů dopravních společností v roce 1929. Vznikla jako zbraň proti konkurenci prudce se rozvíjející individuální automobilové i hromadné autobusové dopravy ve velkých městech, které nemohly tehdy používané malé a pomalé dvounápravové tramvaje čelit. Nové tramvaje musely být větší a pohodlnější. Tři hlavní atributy koncepce PCC jsou: 1) dva otočné dvounápravové podvozky, které už z principu přinášejí tišší a klidnější provoz; 2) každá náprava má svůj trakční motor, přičemž osy motorů jsou kolmé na osy náprav; 3) řízení rychlosti pomocí mnohastupňového odporníku (tzv. zrychlovače).
Autor: Archiv DPP
Československý příběh získání licence na koncepci PCC a především jejího využití však není tím, čím by se mohlo naše tehdejší komunistické vedení chlubit. Více jsme o tom psali v roce 2018 v článku: Nejslavnější tramvaj světa T3 vznikla v Československu.
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
Tramvaj Tatra T1 byla poháněna čtveřicí trakčních motorů TM 22 o celkovém výkonu 160 kW (4 x 40 kW). Uveďme si další základní data, délka vozu bez spřáhel 13 300 mm, šířka 2 400 mm a výška skříně 3 050 mm. Pohotovostní hmotnost 16 600 kg. Maximální rychlost 60 km/h. Přepravní kapacita 95 cestujících (26 míst k sezení a 69 míst k stání).
Autor: archiv DPP
V roce 1951 byly vyrobeny prototypy tramvaje T1 a v letech 1952 až 1958 běžela její sériová výroba. Celkový objem výroby činil 287 kusů, z čehož byly dva prototypy, které jsou potom zahrnuty v množině těchto tramvají dodaných na pražskou MHD. Většina T1 byla určena pro tuzemsko, pouze 20 kusů bylo exportováno do SSSR pro Rostov na Donu a dva kusy si zkusmo pořídili Poláci pro Varšavu.
Autor: archiv DPP
Dodávky tramvají T1 pro tuzemská města byly následující: Praha 133 kusů (dodaných v letech 1951 až 1956), Ostrava 44 kusů (1955 až 1957), Most-Litvínov 34 kusů (1957 až 1958), Plzeň 33 kusů (1955 až 1957), Olomouc 10 kusů (1957 až 1958).
Autor: Muzeum MHD Praha / Archiv ČKD
Tramvaje T1 se vyráběly s tyčovým sběračem proudu. V 60. letech byly na těchto tramvajích tyčové sběrače postupně nahrazeny pantografy, jak vidíme na této fotografii.
Autor: archiv DPP
Historická tramvaj Tatra T1 v Praze
Autor: DPP / Petr Hejna
Rychloměr na řídicím pultu tramvaje Tatra T1
Autor: ŠJů, CC BY 4.0
Řídicí pult tramvaje Tatra T1
Autor: ŠJů, CC BY 4.0
Interiér tramvaje T1. Sedadla byla uspořádána podélně, vlevo vidíme stanoviště průvodčího situované kousek od předních, tedy tehdy nástupních dveří.
Autor: Rosťa Jančar, Technet.cz
Stanoviště průvodčího v tramvaji T1. Průvodčí prodával cestujícím jízdenky.
Autor: Rosťa Jančar, Technet.cz
Tramvaje Tatra T1 (vlevo) a T2 v Muzeu městské hromadné dopravy v Praze. Tramvaj T1 má užší skříň, šířka tramvaje T1 je 2 400 mm, zatímco šířka tramvaje T2 je 2 500 mm.
Autor: Ymblanter, CC BY-SA 4.0
Plzeňská tramvaj Tatra T1 evidenčního čísla 121 v netradičním modrém zbarvení. Modrou barvu dostala jako historické vozidlo, nějaký čas po vyřazení z pravidelného provozu. Důvod byl zajímavý, chtěli ji totiž udělat zajímavější pro děti, protože v té době u nás byli v televizi populární Šmoulové. Dnes už ovšem modrá dávno není, minimálně od roku 2010 se jí vrátila původní krása hnaná do červena.
Autor: PMDP (Plzeňské městské dopravní podniky)
A ještě jednou starší snímek modré plzeňské sto jedenadvacítky. Na začátku provozu musely být tramvaje T1 (podobně jako lokomotivy ČSD, kterým to vydrželo mnohem déle) zohyzděny rudou pěticípou hvězdou odkazující, že jsou ve vlastnictví pracujícího lidu. Hvězdu můžeme vidět v galerii na snímcích ze začátku provozu, ale také na snímcích některých z muzejních vozidel (to je i tento případ, přestože v dávné době, kdy tu hvězdu nosila podle předpisu, byla tramvaj samozřejmě červená).
Depozitář historických tramvají v Ostravě, zcela vpravo T1 a vedle ní T2
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
Historická tramvaj Tatra T1 v Ostravě
Autor: Penguin9, CC BY-SA 4.0
A ještě se podívejme na několik dobových snímků z provozu tramvají Tatra T1.
Autor: wilford peloquin, CC BY 2.0
První prototyp tramvaje T1 z roku 1951. Pražské MHD bylo dodáno celkem 133 tramvají T1, které dostaly evidenční čísla 5001 až 5133, první prototyp tak měl číslo 5001 a druhý prototyp 5002.
Autor: archiv DPP
Tramvaj Tatra T1 na pražském Zahradním městě. Jedná se o vůz z první pětadvacetikusové série, které byly dodány pražské MHD, viz evidenční číslo 5022.
Autor: Muzeum MHD Praha / Archiv ČKD
Křižovatka Anděl v podobě ještě než se jí dotkla výstavba metra. Tramvaj zcela vlevo jedoucí proti nám je Tatra T1, proti ní jede T3. Další tramvaj T3 vidíme z boku před cukrárnou.
Autor: Archiv DPP
Tramvaj Tatra T1 a tehdejší Spalovna Vysočany. Provoz Spalovny Malešice byl ukončen v roce 1997 (kdy byla vedena do plného provozu Spalovna Malešice) a zbourána byla v roce 2003.
Autor: archiv DPP, Technet.cz
Slavnostní jízda tramvají (a automobilů pro servis tramvajových tratí) v roce 1962 u příležitosti výročí 110 let od založení podniku Tatra Smíchov, respektive tenkrát v roce 1852 vznikla vagónka Ringhoffer. Jinak vpředu vidíme tramvaj T1 a za ní T3.
Autor: Muzeum MHD Praha / Archiv ČKD
Slavnostní průvod ke 100 letům pražských tramvají v roce 1975. Musíme si ale uvědomit, že sto let předtím, tedy v roce 1875, začaly v Praze jezdit samozřejmě tramvaje koněspřežné, ne tramvaje elektrické, které tam přicházely až od roku 1896. Ale zpět ke slávě v roce 1975, vpředu jede tramvaj T1 a hned za ní souprava spřažených tramvají T3. Tramvaje přejely po Švermově mostě, dnes se jmenuje Štefánikův.
Autor: Muzeum MHD Praha
Tramvaj Tatra T1 pražské MHD na zastávce Jiráskovo náměstí
Autor: archiv DPP
Tramvaj T1 pražské MHD jede Vodičkovou ulicí v listopadu 1973. Vzadu vykukuje věž Novoměstské radnice tehdy ještě osazena hodinami, která tam už ale dnes nejsou, i když v budoucnu by tam třeba zase mohly být. Ostatně již mnohem dříve, úplně v jiném století, zmizel z věže i orloj, který byl na jižní straně (byť se i uvažovalo, že by se vrátil v podobě repliky, tak to moc pravděpodobné není). Na domě vlevo je reklama na léky východoněmeckého farmaceutického kombinátu Germed.
Autor: wilford peloquin, CC BY 2.0