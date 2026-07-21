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Bezpečný internet i na hodně podezřelé veřejné síti? Přenosný router to dovede

Václav Nývlt

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TP-Link TL-WR3602BE | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Připojovat na cestách svoje zařízení k různým otevřeným wi-fi sítím může být hodně ošemetné. Vyzkoušeli jsme přenosný router, který takové připojení dokáže zabezpečit a nabídnout všem vašim zařízením.

Myšlenka je vlastně jednoduchá. Máte přenosný router, který vytváří vlastní wi-fi sítě, ke kterým máte připojené telefony, tablety, notebooky a další elektroniku. Tato část se během cestování nemění. Jakmile někam přijedete, zhodnotíte možnosti místního připojení k internetu: Je dostupná nějaká wi-fi síť? Nebo je k dispozici kabel s internetovou konektivitou? Nebo se musíte spolehnout na 5G připojení svého modemu či telefonu?

Ve všech případech jen v routeru nastavíte, jaké připojení má použít. Všechna vaše zařízení jsou pak se stejným nastavením stále připojena ke stejné wi-fi síti. Mění se jen zdroj internetové konektivity. A protože router umožňuje celé spojení schovat do VPN tunelu dle vaší volby, můžete se připojit i k volným nezabezpečeným sítím, jejichž využití by jinak představovalo riziko.

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TP-Link TL-WR3602BE

Připojovat na cestách svoje zařízení k různým otevřeným wi-fi sítím může být hodně ošemetné. Vyzkoušeli jsme přenosný router, který takové připojení dokáže zabezpečit a nabídnout všem vašim zařízením.

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