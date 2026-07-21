Myšlenka je vlastně jednoduchá. Máte přenosný router, který vytváří vlastní wi-fi sítě, ke kterým máte připojené telefony, tablety, notebooky a další elektroniku. Tato část se během cestování nemění. Jakmile někam přijedete, zhodnotíte možnosti místního připojení k internetu: Je dostupná nějaká wi-fi síť? Nebo je k dispozici kabel s internetovou konektivitou? Nebo se musíte spolehnout na 5G připojení svého modemu či telefonu?
Ve všech případech jen v routeru nastavíte, jaké připojení má použít. Všechna vaše zařízení jsou pak se stejným nastavením stále připojena ke stejné wi-fi síti. Mění se jen zdroj internetové konektivity. A protože router umožňuje celé spojení schovat do VPN tunelu dle vaší volby, můžete se připojit i k volným nezabezpečeným sítím, jejichž využití by jinak představovalo riziko.