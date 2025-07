Ne že bych situací, kdy mne ve vztahu k technologiím něco rozčiluje, nedokázal vymyslet hromadu. Od optimistických údajů o výdrži akumulátorů ve spotřební elektronice, přes nekonzistentní a rozdrobenou obsahovou nabídku streamovacích služeb, přes liknavost některých výrobců adoptovat kvalitnější kodeky pro přenos zvuku přes bluetooth, ale raději jsme se zaměřil na ty, které považuji za zásadní.

Na konci článku najdete anketu, a tak nám můžete dát vědět, zda to vidíte podobně.

Samotné aktualizace jsou skvělá věc: opravují předchozí chyby tvůrců, doplňují zabezpečení proti novým hrozbám a někdy i prodlužují morální a technickou životnost zařízení, to když se naučí nové funkce, nebo třeba podporovat nové formáty.

Mnohdy se však tvůrci aktualizací chovají, jako by zařízení či aplikace, které si již zákazník koupil a využívá, stále patřilo firmě a mohli s ním nakládat jako při jeho původním vývoji. A ne zákazníkovi, který si jej vybral, pořídil, sžil se s ním a používá jej.

One UI 6 vs. One UI 7 ... rozdíly na které si musíte zvyknout, pokud chcete další zabezpečení telefonu.