Věděli, že zemřou. Pozůstalí po oběti ponorky Titan zahájili soudní bitvu

Padesát milionů amerických dolarů, v přepočtu asi 1,156 miliardy korun, je částka, kterou požadují pozůstalí po společnosti OceanGate, píše agentura AP. Žaloba, podaná v úterý 6. srpna v King County ve státě Washington, viní z imploze „trvalou neopatrnost, lehkomyslnost a nedbalost“ společnosti Oceangate, jejího majitele a pilota ponorky Rushe a další osoby.

Paul-Henry Nargeolet, bývalý důstojník francouzského námořnictva, který zahynul na ponorce Titan.

Podmořský badatel Paul-Henri Nargeolet, který spolu s dalšími čtyřmi muži zahynul, byl považován za vůbec největšího odborníka na Titanik. Tento bývalý námořní důstojník se počínaje rokem 1987 podílel na celkem 37 expedicích k tomuto nejslavnějšímu vraku světa. Pod jeho vedením bylo z mořského dna vyzdviženo okolo pěti tisíc artefaktů.

Právníci rodiny se nyní budou mimo jiné snažit dokázat, že posádka ponorky před smrtí trpěla, protože si uvědomovala, co se děje. Jako důkaz uvádějí informaci o tom, že po devadesáti minutách ponoru Titan uvolnil zátěž a snažil se o návrat.

Nargeolet je v obžalobě popsán jako ostřílený veterán podvodního průzkumu, který by se expedice nezúčastnil, kdyby byla společnost transparentnější.

„I když přesná příčina selhání možná nebude nikdy zjištěna, odborníci se shodují, že posádka Titanu si dobře uvědomovala, co se děje,“ stojí v žalobě. Právníci dále též spekulují, že muži v Titanu mohli slyšet zesilující praskání uhlíkových vláken tlakového tělesa ponorky, což je přimělo okamžitě ukončit expedici, jenže pravděpodobně přišli o spojení i energii. „Podle odhadů odborníků tak dál klesali, s plným vědomím nevratných selhání plavidla, zažívali hrůzu a duševní muka, než nakonec Titan implodoval.“

Smrt nastala v řádech milisekund

Pokud posádka věděla, že se neovladatelná ponorka, nebo lépe řečeno to, co se za ponorku vydávalo, řítí do hlubin, vstříc neodvratné zkáze, veterán podmořských expedic si blížící se konec bezpochyby musel uvědomovat. Co se samotného okamžiku smrti týče, jeho obraz nabídla už 26. června, tedy týden po tragédii, analýza BBC.

Ponorkový důstojník amerického námořnictva Dave Coley zde uvedl, že pokud tlakové těleso ponorky vlivem tlaku zkolabuje, jeho stěny se smrští rychlostí asi 670 metrů za sekundu. Z toho vyplývá, že čas potřebný k implozi ponorky je zhruba jedna milisekunda. Lidský mozek naproti tomu je schopný instinktivně reagovat na stimul během 25 milisekund. Odpověď lidského organismu – od vjemu k reakci – jen pak nejméně 150 milisekund. Během imploze se podle Coleyho vzduch samovznítí, dojde k explozi, následované rychlou implozí. Lidské tělo se podle Coleyho změní v popel a prach de facto okamžitě.

Aby byla představa o ohromném tlaku v hloubce 3 500 metrů úplná, uvádí BBC příklad tlaku vody o síle, jakou by na tubus tlačila hmotnost Eiffelovy věže v Paříži.

Mluvčí společnosti Oceangate odmítl podle agentury AP žalobu komentovat. Podle soudního dokumentu však bude žalovaná strana muset v následujících týdnech na žalobu reagovat.

Součástí žaloby je kritika technického řešení plavidla. Přestože společnost Oceangate určila Nargeoleta jako člena posádky, „mnoho podrobností o chybách a nedostatcích plavidla nebylo zveřejněno a byly záměrně skryty,“ uvedli ve svém prohlášení právníci z Buzbee Law Firm z texaského Houstonu. Tony Buzbee, jeden z právníků případu, řekl, že jedním z cílů žaloby je i „získat odpovědi pro rodinu, jak přesně se to stalo, kdo všechno byl zapojen a jak tito zúčastnění mohli dovolit, aby se to stalo“.

Titan provedl svůj poslední ponor 18. června 2023 v neděli ráno a asi o dvě hodiny později ztratil kontakt se svým podpůrným plavidlem. Po pátrací a záchranné misi, která přitáhla pozornost celého světa, byly trosky Titanu nalezeny na dně oceánu asi 300 metrů od přídě Titaniku, tedy asi 700 kilometrů jižně od pobřeží Newfoundlandu.

Za řízením Titanu v době tragédie seděl generální ředitel a spoluzakladatel Oceangate Stockton Rush. Žaloba popisuje Rushe jako „excentrického a samozvaného ‚inovátora‘ v odvětví hlubinného potápění“. Kromě Rushe a Nargeoleta imploze zabila britského dobrodruha Hamishe Hardinga a dva členy prominentní pákistánské rodiny, Shahzadu Dawooda a jeho syna Sulemana Dawooda.

Závěry vyšetřování by měly být zveřejněny v průběhu září.