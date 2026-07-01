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Nezapomněli jste? Co udělat doma před odjezdem na dovolenou

Václav Nývlt
Zaklapnete dveře a týden, dva, tři nebudete doma? Připravili jsme seznam doporučení, která pomohou ušetřit zbytečné výdaje, nepříjemná překvapení a také zbytečné nervy.
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Odpojit od elektřiny, co není potřeba

Proč: Ušetříte za elektřinu a ochráníte zařízení v případě přepětí při bouřce.

Pokud nebudete víc dní doma, není důvod pro to, aby na vás spotřebiče čekaly ve stand-by režimu, nebo dokonce plně v provozu. Nejlepší je proto obejít dům či byt a spotřebiče odpojit vytažením ze zásuvky. Je to lepší než „cvaknout vypínačem“ na prodlužovacím kabelu, protože vytažením vidlice zařízení zcela odpojíte a bude lépe chráněno před následky úderu bleskem v okolí.

Ze stejného důvodu je dobré odpojit od televizoru a receiveru nebo tuneru koaxiální kabel vedoucí od antény. Pokud nebudete potřebovat vzdálený přístup ke svému NAS, vypněte ho také.

Pokud byste vypínali vestavěné kuchyňské spotřebiče pomocí shození jističe, dejte pozor, abyste omylem nevypnuli i chladničku a mrazák, z toho by po návratu bylo velké mrzení. Přepnout na úsporný režim, nebo zcela vypnout, můžete bojler. Jen ho při jeho opětovném zprovoznění nechte vodu ohřát na co nejvyšší teplotu, aby se zničily případné bakterie. A pozor – pokud v systému nemáte expanzní nádobu, nechte teplou vodu téct malým čůrkem třeba do umyvadla – voda se při ohřívání roztahuje.

A komu se někdy v momentě, kdy se letadlo odlepilo od země, stalo, že začal přemýšlet nad tím, zda nezapomněl na poslední chvíli ze zásuvky vytáhnout žehličku, toho může uklidnit třeba chytrý elektroměr. Nabízí ho třeba Shelly nebo Immax. V aplikaci se pak snadno podíváte na spotřebu elektřiny na jednotlivých fázích, a pokud se jednou za čas neobjeví příkon kolem 10 A, můžete být v klidu.

Chytrý elektroměr Shelly

Z předchozího textu začíná být jasné, že mezi zařízeními, která se může vyplatit nechat zapojená v elektřině, je router, který domácnosti zajišťuje připojení k internetu.



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