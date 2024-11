Tip: Speciální hasičák zabrání průšvihu při zahoření elektrokoloběžky

Podle statistik hasičů se množí případy zahoření elektrokol a elektrokoloběžek – jen loni jich podle statistik hořelo 79. Zákazníci leckdy volí levné modely z asijských e-shopů, které nesplňují evropské bezpečnostní normy – výrobce ušetří třeba na ochranných prvcích akumulátoru, nebo jeho izolaci před vnikem vlhkosti. Na funkci se to (až do poruchy) neprojeví a zákazník je tak (až do poruchy) spokojený.

Zahoření se stává nejčastěji při nabíjení, které naneštěstí zpravidla probíhá někde bez dozoru a když se o něm majitel dozví, může už být požár rozšířen do okolí.

Na expozici společnosti Červinka Fire nás zaujal „UNIEX – Lokální pěnový hasicí systém WLi Combi“, což je kombinace přenosného hasicího přístroje a sprinklerové hlavice. V ní je umístěna speciální ampule, která reaguje na rychlý nárůst teploty vzduchu a jakmile se přehoupne přes 68 °C, uvolní samočinný ventil a dojde k uvolnění hasiva EFFEM a tedy k procesu hašení.

Stačí jej tedy podle návodu k obsluze umístit vedle nabíjené koloběžky, kola, nebo třeba akumulátorů ze zahradní techniky a v případě zahoření dojde k samočinnému hašení. 9l varianta má má stačit na lithiové baterie s kapacitou do 4 500 Wh.

Kombinovaný hasicí přístroj má i klasickou hadici, takže s ním lze univerzálně hasit libovolné požáry v domácnosti. Hasivo EFFEM lze použít pro hašení lithiových akumulátorů, pevných látek, kapalin, hořlavých kovů a také tuků a olejů.

V nabídce nás zaujal i malý 500ml hasicí sprej na lithiové baterie LithEX obsahující vermikulit – může se hodit například při zahoření elektronických cigaret, nebo třeba akumulátorů pro RC modely.