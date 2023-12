Tip na dárek: jedna nabíječka pro všechna zařízení i celou rodinu

Díky zásahu Evropské komise v roce 2009 jsme mohli z šuplíků postupně vyházet nabíječky s podivnými konektory pasujícími pouze do určitých modelů určité značky. A s pomocí další intervence Evropské komise v roce 2022 se utěšeně množí spektrum zařízení, které lze dobíjet nebo napájet pomocí USB-C konektoru. Má to však háček – ne každá nabíječka dokáže každé zařízení napájet a nabíjet, ačkoli budou mít obě strany správné konektory. Třeba nabíječka od levného smartphone si u notebooku ani neškrtne, přestože ji jde připojit.

Praktickým dárkem pod stromeček proto může být výkonná víceportová USB-C nabíječka, podporující Power Delivery a případně další napájecí standardy. Díky tomu s ní půjde nabít prakticky všechna zařízení, která lze vhodným kabelem připojit. A více portů znamená možnost nabíjení více zařízení najednou, například telefony celé rodiny na dovolené. Líbí se nám i využití jako hlavní domácí nabíječky – místo aby doma u každé zásuvky ležela „nějaká nabíječka“, může na jednom místě být zapojena jedna pořádná s dostatečně pestrým výběrem kabelů. Já takto například roky využívám nabíjecí stanici Anker PowerPort 5 a mimo běžného vlastního provozu s ní nabil stovky různých testovaných produktů, nicméně 5V/2,4A na port je dnes přece jen dost limitujících.

Nabíječka Fixed se čtyřmi porty a celkovým výkonem 100 W

Do tohoto tipu na dárek jsme vyzkoušeli GaN model české firmy Fixed s výkonem 100 W a doplnili jej sadou kabelů stejného výrobce – dvoumetrovým USB-C/USB-C s možností přenosu výkonu 100 W, který je ideální na nabíjení a provoz notebooku. Další je půlmetrový USB-C/USB-C s přenosem až 60 W výkonu pro nabíjení telefonů, tabletů a dalších zařízeních, půlmetrový USB-C/Lightning s přenosem až 60 W pro nabíjení starších iPhone a příslušenství Apple a klasický USB-A/microUSB pro nabíjení starší elektroniky (sluchátek, přehrávačů, bluetooth reproduktorů, atd.). A ke kabelům jsme přidali i 15W nabíječku standardu Qi a magnetickým držákem MagSafe, se kterou nabijete jak iPhone, tak i telefony s androidem a veškeré kompatibilní příslušenství jako sluchátka nebo hodinky.

Plně obsazená nabíječka Fixed. Hmotnost 262 gramů a délka 7,5 centimetrů klade na vertikálně instalovanou zásuvku docela páku, nicméně držela pevně.

Nabíječkou se nám podařilo nabít či napájet všechna zařízení, která jsme připojili – a vyzkoušeli jsme jich desítky. Dobrou zprávou je, že díky Power Delivery nabíjí vysokým výkonem nejen přístroje s touto technologií, ale také telefony a tablety Samsung, protože je kompatibilní se Samsung Superfast Charging, takže Galaxy S22 Ultra se nabíjel stejně rychle, jako s originální nabíječkou od Samsungu. Vysokou rychlostí jsme nabili i Xiaomi 12 Pro. Horší zprávou je, že nabíječka (na rozdíl od své 65W varianty) nepodporuje Qualcomm Quick Charge ani Huawei SuperCharge, takže třeba nabíjení Huawei Mate 20 Pro bylo pomalejší než s originální nabíječkou.

Pamatovat je potřeba na to, že se výkon dělí mezi porty, takže pokud potřebujete nabíjet notebook výkonem nad 65 W, nesmíte mít připojené nic dalšího.

Dělení výkonu při různém obsazení nabíječky

Pokud vám stačí 65 W, můžete nabíjet i další zařízení, třeba telefon, výkonem až 30 W. Tyto limity jsou „tvrdé“, takže i kdyby z druhého a třetího portu braly připojená zařízení jen třeba 5 W, jsou připojena a proto bude na prvním portu dostupných jen 45 W.

Jak jsme vyzkoušeli například s notebookem Asus Vivobook S Bape Edition, nabíjení přes USB-C zkoušenou nabíječkou Fixed bylo podle aplikace monitorující nabíjecí výkon stejně rychlé, jako s originálním napájecím adaptérem notebooku.

Co je to GaN? Zkratka GaN znamená nitrid gallia. Tranzistory vyrobené z tohoto materiálu jsou menší a mají vyšší účinnost, než klasické tranzistory z křemíku a proto i nabíječka může být při stejném výkonu menší – i proto že vyšší účinnost znamená menší ztrátové teplo a tak lze elektroniku v malém těle snadněji uchladit.

Trochu nepříjemným překvapením bylo, že po připojení nebo odpojení jednoho kabelu se nabíječka restartuje, respektive se na sekundu přeruší nabíjení všech zařízení. Nabíjení pokračuje dál, ale je to nemilá pauza. Druhým mínusem je podle nás modrá dioda, která signalizuje zapnutí nabíječky a svítí kdykoli je nabíječka zapojena do zásuvky – je to zbytečně rušivé světlo.

Za 100 W v malém balení se ale platí, vyzkoušenou GaN nabíječku Fixed pořídíte za 1 890 Kč.

Alternativou ke zkoušené nabíječce může být UGreen GaN Charger 100 W za 1 449 Kč nebo Vention 4-Port USB GaN Charging Kit za 1 990 Kč s výkonem až 140 W a podporou velkého množství vysokorychlostních standardů.