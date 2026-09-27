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Vlak, který „zmenšil“ Francii. Oranžová revoluce na kolejích začala před 45 lety

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Když byl 27. září 1981 zahájen komerční provoz vysokorychlostních vlaků TGV, málokdo mohl předpokládat, v jak velký úspěch se tento francouzský projekt nakonec přetaví. Od té doby se tato tři písmena stala ztělesněním rychlého a pohodlného cestování, ale i technologického pokroku. Ostatně vývoj vlaků TGV, které přepravily už miliardy lidí, pokračuje dodnes.

Zprávy z dráhy

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Velká sláva se v souvislosti s uvedením TGV do provozu konala již o pět dní dříve, 22. září 1981, kdy proběhla slavnostní inaugurace završená inaugurační jízdou s významnými hosty, včetně francouzského prezidenta Françoise Mitterranda.

V začátcích provozu urazilo TGV cestu z Lyonu do Paříže za přibližně 2 hodiny a 40 minut, přičemž na novém úseku dosahovalo rychlosti 260 km/h. Celá trasa však ještě nebyla vedena po vysokorychlostní trati, a proto byl jízdní čas delší než později. Po dokončení zbývající části infrastruktury se v roce 1983 cesta mezi Paříží a Lyonem zkrátila přibližně na dvě hodiny.

Tři vysokorychlostní vlaky TGV v úterý 22. září 1981 jsou na kolejích v depu v Paříži připraveny k odjezdu před inaugurační jízdou.
Souprava TGV ve stanici Saint-Étienne-Châteaucreux v říjnu 1981
Na snímku je zachycena kabina strojvedoucího vysokorychlostního vlaku TGV (Train à grande vitesse) v pondělí 21. září 1981.
Vlak TGV, rok 1985
TGV Sud-Est, první generace francouzských rychlovlaků. Paris-Lyon.
34 fotografií

První vysokorychlostní trať mezi Paříží a Lyonem byla pouze začátkem. Úspěch TGV vedl k postupnému budování dalších tratí LGV (Ligne à Grande Vitesse) a k prodlužování vysokorychlostních spojů do dalších částí Francie. Zároveň se vyvíjely i samotné vlaky TGV, kdy dnes se chystá do komerčního provozu již typ páté generace.

Francouzská síť vysokorychlostních tratí má dnes přibližně 2 700 až 2 800 kilometrů. Nejde přitom o jeden souvislý koridor, ale o soustavu tratí vycházejících z Paříže a dalších důležitých železničních uzlů. TGV tak spojuje francouzskou metropoli s Lille, Lyonem, Marseille, Montpellierem, Bordeaux, Rennes, Nantes, Štrasburkem a řadou dalších měst.

Vysokorychlostní železnice se navíc postupně rozšířila i za francouzské hranice. Eurostar spojil Francii s Velkou Británií a později také s Belgií, Nizozemskem a Německem. TGV Lyria zajišťuje spojení se Švýcarskem, zatímco vysokorychlostní služby TGV INOUI zamířily také do Španělska, Itálie a Německa. SNCF současně prostřednictvím značky OUIGO vstoupila přímo na španělský trh.

Rozměr celého projektu nejlépe ukazují čísla. Od zahájení provozu v roce 1981 přepravily vlaky TGV provozované SNCF podle společnosti více než 3 miliardy cestujících. Jen v roce 2025 využilo vysokorychlostní vlaky SNCF ve Francii a Evropě přibližně 168 milionů lidí.

Vlakům TGV jsme věnovali již tři fotogalerie, postupně se můžete podívat na první generaci TGV, a to včetně experimentálního vlaku turbínového, dále na speciální typ určený výhradně k dopravě pošty a také na modernější patrové vlaky TGV:

Velká francouzská železniční revoluce měla barvu oranžovou

Rychlejší než holub, pomalejší než e-mail. Podívejte se na poštovní TGV

OBRAZEM: Vlaky TGV jako patrové. Jeden speciální dosáhl rychlosti 574,8 km/h

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