Vyzkoušeli jsme 3D tiskárnu pro děti. Je to hračka, která tiskne hračky

Na první pohled je jasné, že tiskárna Minibox A1 je určena pro děti. Oproti „dospěláckým“ tiskárnám je maličká, ostatně tiskový prostor je jen 10 × 10 × 10 centimetrů a samotná tiskárna se snadno vejde na komodu nebo dětský stůl. Tiskárna je zcela zakrytovaná, aby dítě nemohlo strčit prsty tam, kam nemá. Pokud během tisku otevře dvířka, zazní alarm a pokud je během několika sekund nezaklapne, tisk se přeruší, tisková hlava zaparkuje a pustí chlazení.

Ovládacím rozhraním je barevný dotykový displej s hravou grafikou, který je však překvapivě i docela přehledný. Na panelu s displejem je i vnější osvětlení, jehož praktický význam jsem příliš nepochopil, ale tiskárně tvoří jakási očička a ústa, takže připomíná docela přátelského robota. Cívka s filamentem se nasadí do držáku na zadní straně a PTFE trubičkou protáhne průvlekem v horní stěně tiskárny dovnitř k extruderu. Držák je určen pro malé 250g cívky a upřímně – je to nejlepší kombinace. Mezi připravenými modely je držák na standardní 1kg cívku, ale od zad tiskárny trochu odstává a nepůsobí úplně stabilně. Nicméně během testovacích tisků fungoval dobře.

Tiskárnu není třeba nijak nastavovat ani kalibrovat (navíc ani není úplně kde, tiskárna je sice postavena na firmware Marlin 2, ale vše je v rozhraní osekáno na nekomplikované minimum), stačí vyjmout všechny přepravní fixace, zavést filament a připojit k wi-fi.

Bez lepidla ani ránu

Tisková podložka jezdí dopředu a dozadu, tisková hlava do stran a nahoru. Tedy stejně jako třeba u českých tiskáren Průša Research. Na rozdíl od nich však pod podložkou není „heat-bed“, ale pouze „bed“, podložka tedy není vyhřívaná. V praxi to znamená především to, že tiskový plát musíte před tiskem potřít lepidlem (v balení jedna tyčinka je), jinak nebude první vrstva držet. S myšlenkou „na lepidlo tisknou jen srabi“ jsem v praxi ověřil, že lepidlo je nutné.

Hotový model připravený k vyjmutí.

To je vlastně uživatelsky nejnáročnější součást obsluhy a zatímco nanést lepidlo šikovnější děcko rychle zvládne, odmytí jeho zbytků po tisku bude spíše úkol pro rodiče. Výborně funguje postříkat jej prostředkem na čištění okenních skel a stáhnout kuchyňskou papírovou utěrkou.

Vše připojeno k internetu

Variantou k obsluze pomocí dotykového displeje je aplikace pro chytré telefony. Vzhledem k tomu, že tiskárna na trh teprve míří, ještě v době testu nebyla v obchodě Google Play (a ani App Store), využili jsme instalační .apk dodané na USB paměti, raději do telefonu „na pokusy“, ne našeho běžného. Až bude tiskárna v prodeji, mělo by ji jít instalovat tradičním bezpečným způsobem.

Bez aplikace se však dá snadno obejít. Tiskárna je připojena přes wi-fi k internetu, a tak vedle modelů uložených ve vnitřní paměti můžete procházet i poměrně velkou databázi dostupnou online. Mimo názvů na displeji vidíte i obrázkové náhledy – takže se vybírají snadno. Jen je někdy překvapením velikost, kupříkladu „písečný červ“ vylezl v asi čtvrtinové velikosti, než jsem předpokládal.

Mimo připravených modelů můžete tisknout i ty, co si sami vytvoříte (nebo dítě vytvoří) třeba v Tinkercadu nebo Sketchupu, stačí je prohnat přiloženým Kidoodle Slicerem, který vygeneruje GCode na míru tiskárny. Stačí jej zkopírovat na USB paměť (povinně do složky nazvané „kidoodle“) a vložit do tiskárny.

Vyzkoušeli jsme slicer pro Windows, výsledky byly korektní, jen nefungovala rotace objektu v prostoru. Ale byla to ještě betaverze. Musíte jen dát pozor, aby se vytvářený objekt vešel do omezeného prostoru tiskárny. Slicer se totiž na nic neptá a model zmenší tak, aby se vešel. Což je v pořádku v případě figurky nebo hračky, ale pokud má jít o funkční díl (který musí velikostně odpovídat jinému dílu nebo objektu), může být na konci zklamání.

Překvapivě rychlý tisk

Tiskárna podporuje tisk pouze jedním materiálem – High Speed PLA. Jednu 250g špulku dostanete s tiskárnou, další můžete objednat, v nabídce bude i vícebarevná sada. Filamenty jsou od známé společnosti Sunlu, ostatně tato firma za značkou Kidoodle stojí.

Nedat do tiskárny obyčejné PLA je dost důležité, protože tiskárna pracuje dost ďábelskou rychlostí – výrobce udává 600mm/s a nemám důvod mu nevěřit, oproti třeba MK3S je to opravdu neskutečný frmol. První vrstva vzniká pomaleji a bez chlazení výtisku, od druhé se rychlost zvýší a spustí se výkonné a bohužel také velmi hlučné chlazení – aby roztavený materiál co nejdříve ztuhl tam, kde má. Hlučnost je naší největší výhradou, tiskárnu jsem slyšel přes půl domu a pokud jsem s ní měl sdílet místnost, nasadil jsem si sluchátka s potlačením hluku.

Výběr modelu k tisku

Tiskárna s sebou navíc setrvačností hlavy dost mrská, takže pokud ji postavíte třeba na subtilní stoličku nebo stolek, má tendenci jej rozkývat. Párkrát se tiskárna po hladkém povrchu při delším tisku vibracemi trochu posunula.

Díky vysoké rychlosti však dítě na modely dlouho nečeká, ty menší jsou hotové klidně za pětadvacet minut, velké třeba za hodinu a půl. Přes dvě hodiny jsme se u žádného modelu nedostali.

Kvalita je „celkem OK“

Zde záleží na úhlu pohledu. Samozřejmě nemůžete čekat hladkost, povrchy a rozlišení detailů jako z dospělé tiskárny – už jen kvůli tlaku na rychlost tisku. Příjemně nás ovšem překvapilo, že většina tisků objektů s pohyblivými klouby vyšla korektně pohyblivá bez žádných podpor a nutnosti jejich čištění.

Držák filamentu, který se šroubuje ze dvou kusů, fungoval dobře, závit dřel jen maličko. Motýlkovi a koni jsem křídla po chvilce rozhýbal, nosorožec a písečný červ se hýbali hned po sundání z podložky. Šneček se povedl, jen v obličeji trochu ztratil detaily.

Překvapivě dobře dopadl tisk poměrně složitého modelu krmítka – držáku na lojové koule. Sice vylezl zmenšený spíše na známé bonbony s kokosovým posypem, ale složitý tvar byl téměř korektní.

Nejhůře dopadl tisk škatulek na uložení AA a AAA baterií. Ve všech případech se první vrstva v části tisku odchlípla od podložky (nebo stažením materiálu v dalších vrstvách odtrhla?), a proto výsledné krabičky po položení na polici trochu kulhají a některé baterky byly uložené výše než jiné, v jednom případě i baterie při zasouvání trochu drhly.

Verdikt

Minibox A1 je skvělá hračka. Malé dítě bude nadšené z postaviček, kostek, figurek, číslic, písmen..., které z tiskárny vylezou, ty trochu starší se mohou naučit vytvářet a tisknout vlastní modely. Přechod na větší a profesionálnější FDM tiskárny tak bude později mnohem přirozenější.

Tiskárnu lze aktuálně pořídit na Kickstarteru, když využijete cenu v předprodeji, přijde na 3 700 Kč, její doporučená maloobchodní bude 6 500 Kč. Konkurence není úplně početná, model Entina Tina 2 můžete koupit na Amazonu za 3 700 Kč, výrazně pokročilejší Aoseed X-Maker už přijde na necelých 11 tisíc Kč.