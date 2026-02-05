Možná byl nervózní, možná jen bezmezně nadšený. Na 26. ledna roku 1926 si John Logie Baird sezval vědce z Royal Institution a reportéra listu The Times. Rozhodl se předvést svůj vynález. Konečně! Toužil ukázat první funkční televizor. Byl to chlapík z dobré skotské rodiny. Byl to také chlapík s nekonečnou touhou objevovat. Zkoušet, selhat, zkoušet znovu.
V Československu byl první přenos, jak jinak, hokejový. Z pražské Štvanice se 11. února 1955 měly odvysílat první dvě třetiny pražského výběru proti švédskému Leksandu. Diváci si telefonovali o přídavek.