Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Premium

Fotogalerie 12

Život podle televize | foto: Shutterstock

Jakub Hlaváč
  18:00
Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání. Děti chodily spát s večerníčkem, rodiče usedali k večerním zprávám. Den co den ve stejnou hodinu, líčí magazín Víkend DNES.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Možná byl nervózní, možná jen bezmezně nadšený. Na 26. ledna roku 1926 si John Logie Baird sezval vědce z Royal Institution a reportéra listu The Times. Rozhodl se předvést svůj vynález. Konečně! Toužil ukázat první funkční televizor. Byl to chlapík z dobré skotské rodiny. Byl to také chlapík s nekonečnou touhou objevovat. Zkoušet, selhat, zkoušet znovu.

V Československu byl první přenos, jak jinak, hokejový. Z pražské Štvanice se 11. února 1955 měly odvysílat první dvě třetiny pražského výběru proti švédskému Leksandu. Diváci si telefonovali o přídavek.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

Nejčtenější

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

Televize před sto lety opojila svět. Inovátor se kvůli ní popálil a musel vystěhovat

Premium
Život podle televize

Sebrala si pozornost lidstva, stala se centrem našich domů a bytů. Před sto lety byla poprvé představena funkční televize. Přístroj, který změnil svět. Desetiletí se domácnosti řídily podle vysílání....

5. února 2026

Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou

Nový fotoaparát Fujifilm instax mini LiPlay+

Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s...

5. února 2026

Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?

ilustrační snímek

Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...

5. února 2026

Politik má být hlavně šikovný na sociálních sítích. Jejich éra ale skončila

Komentář
Mark Zuckerberg

Veřejní funkcionáři čím dál tím častěji obcházejí novináře. Mluví raději přímo ke svým fanouškům na online platformách typu Facebooku. Skutečný dosah takových sdělení však může být překvapivě malý....

4. února 2026  10:02

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

4. února 2026

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

vydáno 4. února 2026

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

Klíčový test, který měl potvrdit bezpečnost nosiče Space Launch System (SLS), nemohl proběhnout, a proto start mise Artemis II NASA odsunula. Na vině byl únik vodíku při testovacím tankování do...

3. února 2026  18:16

Vesmírné prázdno, které bere dech: Český astronom zachytil gigantickou dutinu

Na zimní obloze se rozprostírá jeden z nejpozoruhodnějších, a přesto lidským...

Libereckému astronomovi Jakubu Kuřákovi se podařil unikátní kousek – zachytil na fotoaparát superbublinu Orion-Eridanus, obří dutinu v mezihvězdném plynu, která svou rozlohou i původem vyráží dech....

3. února 2026

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

3. února 2026

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu

Mapa negramotnosti v USA v roce 1930, největší problémy byly na jihu země.

Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit...

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jak se svět připravuje na příští pandemii, když Amerika škrtá výdaje

Premium
SARS-CoV-2 patří do rodiny koronavirů, stejně jako příbuzné viry přenesené na...

Škrty americké vlády ve výdajích na vědu a výzkum těžce postihly i bádání po původcích infekčních chorob a vývoj léků a vakcín. Jak moc to ovlivní bezpečnost světa v případě nástupu ničivé pandemie?

2. února 2026

Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.