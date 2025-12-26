Škodu 120 S poznal málokdo. Čím překvapily technické kvízy roku 2025

Radek Folprecht
Ukažme si zapeklité otázky letošních technických kvízů a jejich správné odpovědi. Některé vás asi překvapí, například byl problém poznat notoricky známou palubní stíhačku F6F Hellcat, navíc na fotografii celého letounu ve všeříkající poloze. Ovšem byl v tom trochu chyták. Ostatně chytáků, byť jinak postavených, tam bylo více, jedním z nich i Škoda 120 S.
Část 1/5

Kvíz Nechte starosti na zemi a vyzkoušejte si, jak znáte dopravní letadla

Kvíz vyzkoušel své řešitele, jak znají a poznají dopravní letadla, a to od historických až po současné. Fotografie s letounem, na který jsme se ptali, byla někdy doplněna i návodnou otázkou, která ovšem mohla svést na scestí. Týkalo se to i obou otázek s nejmenším podílem správných odpovědí.

Největší problém činilo rozpoznání následujícího letadla, kdy u fotky byla textová otázka: „Který typ je právem označován za první moderní dopravní letoun v historii? Byl to dvoumotorový samonosný dolnoplošník celokovové konstrukce, podvozek měl zatahovací. Po stránce bezpečnosti musíme vyzdvihnout schopnost letět pouze s jedním pracujícím motorem, a to při plném zatížení cestujícími a nákladem.“

kvíz dopravní letadla

Nabízené odpovědi byly:

  • Boeing 247
  • Douglas DC-1
  • Douglas DC-3

Správná odpověď je Boeing 247, jehož první let se odehrál 8. února 1933. Do správné odpovědi se zde trefilo pouze 15,77 % čtenářů. Naopak u Douglasu DC-1 to bylo 37,40 % a u Douglasu DC-3 zbývajících 46,83 %.

Blíže se s Boeingem 247 můžete seznámit v následujícím článku:

První moderní dopravní letoun měl Boeing. Záhy ho převálcoval Douglas

Že mnohem více čtenářů sázelo na DC-3, není až tak nepochopitelné. Právě ten znamenal díky svému rozšíření a významu revoluci v letecké dopravě, což se často připomíná a nakonec to naznačuje i titulek výše odkazovaného článku. A Douglas DC-1, který poprvé vzlétl 1. července 1933, byl postaven pouze v jediném prototypu a byl prvním z trojice navazujících, postupně vylepšovaných a na první pohled se podobajících typů DC-1/DC-2/DC-3.

Druhá zapeklitá otázka pod následující fotografií zněla: „Ve které zemi se vyráběla tato letadla s potahem z duralového vlnitého plechu?“

kvíz dopravní letadla

Nabízené odpovědi byly:

  • Německo
  • USA
  • Francie

A opět, většina lidí má vlnitý plech právem spojen s německými letouny Junkers, kdy tím nejznámějším, ale rozhodně ne jediným s potahem z vlnitého plechu byl vrcholný typ Ju 52/3m. A tak není až tak překvapivé, že většina čtenářů volila právě Německo, konkrétně 55,82 %. Francii, také chybnou odpověď, si vybralo 26,48 % čtenářů. A na správnou odpověď, tedy na USA, kliklo pouhých 17,60 % čtenářů, kde už se dá předpokládat, že většina z nich na fotografii asi i správně poznala letoun Ford Tri-Motor.

A když už znáte jeho největší záludnosti, můžete si směle otevřít Kvíz: Nechte starosti na zemi a vyzkoušejte si, jak znáte dopravní letadla.



Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku

Sovětská fregata třídy Krivak I, stejná jako loď Storoževoj

Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...

Tatrou T1 vstoupilo Československo na cestu k tramvajové velmoci

Tramvaj Tatra T1

Tatra T1 byla první tuzemskou tramvají zkonstruovanou podle americké koncepce PCC. Stála na počátku cesty Československa k titulu tramvajové velmoci, který byl získán díky obřím výrobním objemům typu...

Škodu 120 S poznal málokdo. Čím překvapily technické kvízy roku 2025

Kvíz: Poznejte škodovky podle detailu

Ukažme si zapeklité otázky letošních technických kvízů a jejich správné odpovědi. Některé vás asi překvapí, například byl problém poznat notoricky známou palubní stíhačku F6F Hellcat, navíc na...

26. prosince 2025

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

25. prosince 2025  9:40

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

vydáno 25. prosince 2025

Připadáte si o Vánocích opuštění, ačkoliv jste obklopení lidmi? Je to běžné

ilustrační snímek

Vánoce a konec roku obecně jsou čas všelijakých oslav a setkání s přáteli či příbuznými. Někteří jedinci se na nich cítí jako jediná kyselá okurka v ovocném salátu. Může jich být až překvapivě hodně....

24. prosince 2025

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

24. prosince 2025

POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné

154. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Švýcarskou horskou krajinou majestátně projíždí panoramatický vlak Glacier Express, o kousek dál neúnavně stoupá k vrcholu typicky červená švýcarská zubačka a v hlubokém údolí mezitím překonává kaňon...

24. prosince 2025

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem

Měsíc je naším nejbližším vesmírným sousedem a jeho pohyb ovlivňuje řadu přírodních jevů i kulturní zvyklosti. Přinášíme přehled fází Měsíce a přesná data novoluní, úplňků, superúplňků i zatmění pro...

23. prosince 2025

Vánoce pod palbou. Jak slavili vojáci za druhé světové války

Američtí vojáci rozbalují vánoční balíček z domova na frontě ke konci roku 1944.

Vánoce na západní frontě byly „lepší“ než na té východní. Ale veselé nebyly na žádné frontě. V každém případě si každý přál takové Vánoce přežít. Podívejme, na Vánoce v zákopech druhé světové války.

23. prosince 2025

Vánoční přejídání pohledem vědy. Co se při hodování odehraje v našem těle

Premium
Nikdo nechce místo vánoční pohody trpět nepříjemnými problémy kvůli přemíře...

I když to možná není úplně příjemné, měli byste to vědět. Co se odehraje v našem těle, když se na Štědrý den přejíme? A jak se na lidském organismu podepíše přejídání během celých vánočních svátků?

23. prosince 2025

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

23. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Piráti se nabourali do Spotify, balík 86 milionů skladeb míří na torrenty

Hackeři ze serverů Spotify stáhli 300 TB hudby a metadat

Ze serverů Spotify se útočníkům podařilo stáhnout celou databázi metadat a 86 milionů hudebních souborů. Nebyly prý vybrané náhodně, ale podle popularity, takže balík má pokrývat 99,6 % všech...

22. prosince 2025  12:30

Superúplňky 2026: na Štědrý den se rozzáří největší úplněk za sedm let

Měsíc při superúplňku vychází nad obzorem za sochou „Torchbearer“ na severním...

V roce 2026 nás čekají hned tři superúplňky. Ten nejvýraznější připadne na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2019.

22. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.