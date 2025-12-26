Škodu 120 S poznal málokdo. Čím překvapily technické kvízy roku 2025

Kvíz Nechte starosti na zemi a vyzkoušejte si, jak znáte dopravní letadla
Kvíz vyzkoušel své řešitele, jak znají a poznají dopravní letadla, a to od historických až po současné. Fotografie s letounem, na který jsme se ptali, byla někdy doplněna i návodnou otázkou, která ovšem mohla svést na scestí. Týkalo se to i obou otázek s nejmenším podílem správných odpovědí.
Největší problém činilo rozpoznání následujícího letadla, kdy u fotky byla textová otázka: „Který typ je právem označován za první moderní dopravní letoun v historii? Byl to dvoumotorový samonosný dolnoplošník celokovové konstrukce, podvozek měl zatahovací. Po stránce bezpečnosti musíme vyzdvihnout schopnost letět pouze s jedním pracujícím motorem, a to při plném zatížení cestujícími a nákladem.“
Nabízené odpovědi byly:
- Boeing 247
- Douglas DC-1
- Douglas DC-3
Správná odpověď je Boeing 247, jehož první let se odehrál 8. února 1933. Do správné odpovědi se zde trefilo pouze 15,77 % čtenářů. Naopak u Douglasu DC-1 to bylo 37,40 % a u Douglasu DC-3 zbývajících 46,83 %.
Blíže se s Boeingem 247 můžete seznámit v následujícím článku:
|
První moderní dopravní letoun měl Boeing. Záhy ho převálcoval Douglas
Že mnohem více čtenářů sázelo na DC-3, není až tak nepochopitelné. Právě ten znamenal díky svému rozšíření a významu revoluci v letecké dopravě, což se často připomíná a nakonec to naznačuje i titulek výše odkazovaného článku. A Douglas DC-1, který poprvé vzlétl 1. července 1933, byl postaven pouze v jediném prototypu a byl prvním z trojice navazujících, postupně vylepšovaných a na první pohled se podobajících typů DC-1/DC-2/DC-3.
Druhá zapeklitá otázka pod následující fotografií zněla: „Ve které zemi se vyráběla tato letadla s potahem z duralového vlnitého plechu?“
Nabízené odpovědi byly:
- Německo
- USA
- Francie
A opět, většina lidí má vlnitý plech právem spojen s německými letouny Junkers, kdy tím nejznámějším, ale rozhodně ne jediným s potahem z vlnitého plechu byl vrcholný typ Ju 52/3m. A tak není až tak překvapivé, že většina čtenářů volila právě Německo, konkrétně 55,82 %. Francii, také chybnou odpověď, si vybralo 26,48 % čtenářů. A na správnou odpověď, tedy na USA, kliklo pouhých 17,60 % čtenářů, kde už se dá předpokládat, že většina z nich na fotografii asi i správně poznala letoun Ford Tri-Motor.
A když už znáte jeho největší záludnosti, můžete si směle otevřít Kvíz: Nechte starosti na zemi a vyzkoušejte si, jak znáte dopravní letadla.