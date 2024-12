Podívejte se na nejtěžší otázky technických kvízů a jak jste na ně odpovídali

Část 1/7

Kvíz Poznáte místo v ČR z leteckého pohledu?

Zatímco kvízy letecké nebo tankové nemusí být pro každého, tak poznávání míst v naší vlasti z leteckého pohledu má v kolektivu soutěžících skutečně široký záběr. Kvíz s pětatřiceti otázkami obsahuje především hrady a zámky, ale i města, a protože jsme na Technetu, čekají na vás například i elektrárny a vodní díla.

Největší potíže činilo poznat tento objekt:

Správnou odpověď Papírny Štětí zvolilo 22,77 % čtenářů. Nejčastěji byla volena Spolana Neratovice (44,52 %) a na druhém místě skončila Lovochemie Lovosice (32,71 %).

Na fotografii poznáme papírny podle hromad dřevěného materiálu. Sice to není v tomto měřítku zřetelné, ale co jiného by to mohlo být - tmavě hnědé dřevěné klády (s kůrou) a světle hnědé dřevěné štěpky.

Více než 90% úspěšnost byla dosažena v identifikaci vodní nádrže Orlík, hradu Karlštejn a města České Budějovice.