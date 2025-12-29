Čeští letci z čáslavské 211. taktické letky jsou první operační letkou na světě, která s letouny Gripen doplňovala palivo za letu v noci. Před nimi to zkoušeli pouze testovací piloti švédského výrobce Saab. Tankování za letu, ať už v jakoukoli denní či noční hodinu, je nezbytné pro případné zapojení do vzdušných operací NATO.
Rolls-Royce vůbec poprvé na evropském kontinentu odhalil svůj elektrický model Spectre v provedení Black Badge, pro premiéru si vybral prestižní adresu – vilovou čtvrť v Černošicích, luxusní lokalitu smetánky na dohled Praze. Premiéru uspořádala společnost Rolls-Royce Motor Cars Prague, jediný autorizovaný prodejce značky od Šumavy po Vysoké Tatry.
Ruští vývojáři v Moskvě hrdě představili prvního ruského humanoidního robota s umělou inteligencí. Co mělo být velkolepým představením schopností ruské techniky, ale skončilo veřejným ztrapněním. Robot Aidol na pódiu okamžitě spadl. Vývojáři se snažili ponižující moment marně zachránit a skrýt stroj před očima veřejnosti.
Řada pozorovatelů z celé Evropy mohla pozorovat krátký ohnivý průlet několika objektů nad svými hlavami. Některé informace hovořily o tom, že by se mohlo jednat o deorbitovaný stupeň rakety Falcon 9, která byla vypuštěna 1. února a vynesla 22 družic Starlink. Astronomický ústav nejdříve hovořil o satelitu, ale pak potvrdil zánik části nosiče.