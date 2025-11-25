Co darovat manželovi, sestře, mamince, přítelkyni nebo synovi? Na e-shopu T.S.BOHEMIA si s těmito dilematy poradili. Vytvořili speciální rozcestník, který usnadní orientaci v obrovské nabídce a pomůže najít ty nejlepší vánoční dárky rozdělené podle kategorií, zaměření i ceny.
Díky tomu rychle zjistíte, co se hodí pro ženy či muže. Najdete zde tipy pro všechny: pro nadšené sportovce, kteří si rádi vyrazí do přírody nebo na kolo, pro vášnivé hráče, kteří tráví hodiny u her, ale i pro milovníky domácí pohody, kteří ocení praktické, chytré či designové vychytávky. Ať už hledáte drobnost do pár stovek, nebo prémiový dárek nad pět tisíc korun, snadno si nastavíte hranici, která odpovídá vašemu rozpočtu. S trochou fantazie a hravého přístupu může být výběr dárků zábavou, která udělá radost celé rodině.
A pokud hledáte inspiraci, máme pro vás připraveno 10 tipů na vánoční dárky, kde se najde od každého něco – od sportovních doplňků a herní elektroniky po praktické domácí spotřebiče a chytrou elektroniku do každodenního života.
Robotický vysavač Dreame D20 Pro Plus
Robotický vysavač a mop v jednom, který si hravě poradí s každodenním úklidem. Nabízí výkonný sací výkon až 13 000 Pa, inteligentní laserovou navigaci LiDAR, automatické vysypávání do 5litrové stanice a precizní mopování s nastavitelnou vlhkostí. Díky chytrému ovládání přes aplikaci zvládneš úklid naplánovat odkudkoliv – a zbytek nech na něm. Elegantní černý design z něj dělá ideální vánoční dárek pro moderní domácnost, kde se cení čistota i pohodlí.
Lenovo Tab M11 LTE
Stylový tablet, který spojuje výkon a zábavu v elegantním těle. Díky 11" displeji, LTE připojení a dostatku místa pro aplikace i filmy je ideálním společníkem na cesty i domů. Plynulý chod zajišťuje 8jádrový procesor a 4 GB RAM, zatímco 128 GB úložiště nabízí prostor pro všechna média. Skvělý vánoční dárek pro každého, kdo rád sleduje, tvoří nebo zůstává online – kdekoliv a kdykoliv.
Ionic-CARE Triton X6
Vysoce účinná čistička vzduchu s ionizátorem, která zvládne moderní domácnost. Nabízí až 96 % účinnost při odstraňování prachu, alergenů, kouře a zápachu. S tichým chodem a bez nutnosti výměnných filtrů přináší komfort a úsporu v provozu. I přes kompaktní provedení zvládne pokrýt prostor až o velikosti 75 m². Skvělý tip na vánoční dárek – dopřej čistší vzduch a zdravější prostředí, které ocení každý člen domácnosti.
Apple AirPods Pro 3
Prémiová True Wireless sluchátka od Apple, která kombinují aktivní potlačení hluku (ANC), prostorový zvuk a jednoduché spárování s iPhonem i dalším Apple ekosystémem. Díky elegantnímu designu a špičkovému zvuku jsou perfektním vánočním dárkem pro každého – ať už jde o milovníka hudby či podcastů, anebo někoho, kdo chce mít klid při práci i na cestách.
Dyson Supersonic Nural HD16
Prémiový fén s výkonem 1 600 W, 3 rychlostmi a 4 úrovněmi teploty. Obsahuje inteligentní prvky jako režim „Scalp Protect“, který automaticky upravuje teplotu podle vzdálenosti od pokožky hlavy, a funkci „Pause Detect“, která sníží výkon v klidu. Luxusní volba pro vánoční dárek – stylový vzhled, precizní sušení a ochrana vlasů i pokožky dělají z tohoto fénu skutečný zážitek pro každého, kdo ocení péči na profesionální úrovni.
Krups KP1A3B Piccolo XS
Stylový kapslový kávovar v kompaktním provedení, který umožňuje připravit skvělé espresso nebo lungo doslova během okamžiku. Díky jednoduchému ovládání a decentnímu designu se hodí do kuchyně, pracovny i společenského koutku. Skvělý vánoční dárek, který potěší milovníky kávy i ty, kdo ocení praktické a krásné spotřebiče.
Garmin Varia Radar RTL515
Chytrý zadní radar se světlem, který výrazně zvyšuje bezpečnost cyklisty na silnici. Upozorňuje na vozidla blížící se zezadu až ze vzdálenosti 140 m a díky výkonnému světlu s až 65 lm zajišťuje skvělou viditelnost i za dne. Nabízí výdrž až 16 hodin v režimu denního blikání, voděodolnost IPX7 a kompaktní design, který se snadno připevní na kolo. Ideální vánoční dárek pro každého cyklistu, který myslí na svou bezpečnost.
BARBONE GAME i7 RTX5060
Výkonný herní počítač vybavený procesorem Intel Core i7 a grafickou kartou RTX 5060 – dokonalá volba pro ty, kdo chtějí plynulé hraní, streamování nebo náročnější aplikace. Komponenty v prémiové konfiguraci zajišťují vysoký výkon, moderní design a připravenost na budoucí výzvy. Skvělý tip na vánoční dárek pro každého hráče či náročného uživatele, který ocení nejen výkon a spolehlivost, ale i stylový herní stroj.
Horské kolo MMR Woki 50
Spolehlivé horské kolo, které zvládne náročný terén i víkendové výlety. Lehký hliníkový rám G1 Alloy, odpružená vidlice RockShox Judy Coil se zdvihem 100 mm a přesné řazení SRAM SX Eagle 1×12 zaručují hladkou a plynulou jízdu v každé situaci. O bezpečné zastavení se starají hydraulické kotoučové brzdy Shimano MT-200 a velká 29" kola s plášti Hutchinson Python-2 si poradí s jakýmkoli povrchem. Stylové provedení Silver ‚n‘ Black a precizní komponenty dělají z tohoto kola skvělý vánoční dárek pro každého cyklistu, který touží po novém dobrodružství.
Logitech G29 volant pro PS5/PS4/PS3/PC
Herní volant s pedály kompatibilní s PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3 a PC, který nabízí realistickou simulaci závodění díky rotaci až 900°, duálnímu motoru pro zpětnou vazbu a ručně šitému koženému ráfku. V balení je i trojitý pedálový set (plyn, brzda, spojka), přičemž brzdový pedál má nelineární charakter pro autentický pocit z brzdy. Integrované ovládací prvky na volantu dovolují pohodlně měnit nastavení během jízdy. Skvělý tip na vánoční dárek pro nadšeného hráče simulátorů a závodních her.
Rozcestník T.S.BOHEMIA vám usnadní výběr vánočních dárků – ať už hledáte něco praktického, zábavného, nebo opravdu luxusního. Díky němu objevíte tipy, které potěší i ty, kdo zarytě tvrdí, že „nic nepotřebují“, aniž byste ztráceli čas přehrabováním stovek produktů. Ať už vás zaujala čistička vzduchu pro zdravější domov, prémiový fén pro luxusní péči o vlasy, nebo herní volant pro nadšeného závodníka, ten správný dárek čeká. Vánoce tak mohou být příjemnou a inspirativní částí roku, plnou radosti z objevování těch pravých dárků.