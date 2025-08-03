|
Prodal koloniál a rodinný majetek, aby vybudoval malé Švýcarsko
Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť
Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...
Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé
"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...
Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso
Dnes vrcholí roj Perseid. Ty jsou k vidění již od poloviny července a jejich množství do dnešního dne narůstalo. Tradiční letní nebeská podívaná navzdory jasné obloze bude tentokrát chudší.
Piloti věděli, že není šance, přesto se nevzdali. V Boeingu 747 zemřelo 520 lidí
Před čtyřiceti lety se na horu Takamagahara v Japonsku zřítil letoun s pěti sty lidmi na palubě. Kvůli prasklině v trupu a nefunkční hydraulice piloti nemohli s obřím boeingem přistát, přesto jejich...
Čtvrt století od zkázy Kursku. Z ruského námořnictva je regionální hrozba
Dnes uplynulo přesně 25 let od katastrofy ruské ponorky Kursk. Pod hladinou Barentsova moře v ní zahynulo 118 námořníků. Rusko ve svém ponorkovém programu dál pokračuje. Jeho námořnictvo je ovšem jen...
Test notebooků: Připlatit, nebo ušetřit? Jak vybrat počítač pro studenta
Notebook dnes pro žáky a studenty není zbytečný luxus, ale nezbytná studijní pomůcka. Leckterému rodiči může její výběr zamotat hlavu. Ve velkém přehledovém testu vám v nelehkém rozhodování pomůžeme,...
KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci
Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....
Darovaný model z půdy zachycuje válečné okamžiky v Normandii
Lukáš Kaufner se s námi v soutěži Příběh mého modelu podělil o dioráma s názvem Montebourg. Ujal se poškozeného modelu protiletadlového děla a pomocí dobové fotky ztvárnil historický okamžik.
Před 100 lety spálilo Čechy tropické vedro a smetly bleskové povodně
Srpen 1925 přinesl do Čech tropické teploty, které ve stínu přesahovaly 33 stupňů a na slunci se blížily padesátce. Po několika dnech horka pak ale přišla ničivá bouře s vichřicí a bleskovými...
Střípek každodenní rutiny v týlu vypráví model samohybného děla Hummel
S nedělí si představme model, který ač válečný, zachycuje samohybné dělo Hummel (čmelák) v okamžiku odpočinku před dalším nasazením. Modelář Jiří Mikel využil řadu technik, aby ztvárnil každodenní...
Jak se stal raketový letoun X-15 prvním takovým strojem ve vesmíru
Příběh experimentálního hypersonického raketového letounu X-15 vyvinutého společností North American Aviationje plný rekordů, ale na svém kontě má i řadu nehod. Především ale jako první okřídlený...
Legendární lokomotiva má houkačku jako z parníku. Slyšte mocný Sergejův hlas
Naše cesta do hlubin frekvencí železničních houkaček nemůže vynechat zastávku u lokomotivy, která se stala hlukem pověstná. 116 tun těžký tahoun uhelné vozby se spotřebou až cca 400 litrů nafty za...
Před 100 lety volali experti po přísnějších zkouškách pro řidiče
V srpnu 1925 si Národní listy stěžovaly na rostoucí chaos na silnicích a špatnou úroveň výuky v autoškolách. Podle klubu autořidičů za četné nehody nemohli jen nezkušení šoféři, ale i zastaralé...
Pryč s protézami. Třetí zuby máme v sobě, vědci je chtějí znovu „zapnout“
„Zuby, pohroma huby“, to věděl už před lety Jára Cimrman. Teď by však i v této oblasti mohly nastat lepší časy.
Špicberská dohoda slaví 100 let. Právo těžby má na ostrovech i Česko
Před 100 lety vstoupila v platnost dohoda, která svěřila Špicberky pod svrchovanou správu Norska. Dokument zaručil demilitarizaci souostroví a zároveň umožnil všem signatářským státům, včetně...