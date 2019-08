V komunistickém Československu to byl takový „malý“ zázrak. V zemi, kde byl i obyčejný toaletní papír nedostatkovým zbožím a na náhradní díly do škodovky se marně čekalo měsíce, dokázala firma díky novince zvané telefax objednávat chybějící komponenty do těžkých strojů během 48 hodin. Dálnice D1, pražská sídliště, ale i další klíčové stavby by se bez nich neobešly. Stroje Caterpillar k nám přijely před padesáti lety.

Autor: archiv Zeppelin CZ