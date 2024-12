Toto nejsou velké hračky, ale nejmenší pilotované letouny světa

Výlet do historie za proklatě malými letouny je v prvé řadě spjat s leteckým mechanikem a pilotem Rayem Stitsem, který právě stavbou dvou takových letadel započal i kariéru leteckého konstruktéra. V této souvislosti jsou potom vyzdvihovány i jeho zásluhy na rozvoji „drobného“, možná lépe řečeno amatérského letectví, kdy si zájemci, kteří by rádi vzhůru k nebesům, pořizovali levná lehká letadélka.

Po dvou extrémně malých experimentálních letounech zkonstruoval Ray Stits několik úspěšných typů investičně a provozně levných sportovních letadélek pro amatérské létání. Prvním takovým byl Stits SA-3A Playboy.

Komerční výrobci taková letadélka dodávali buď kompletně dokončená, nebo ve formě stavebnice k dodělání doma, což vyšlo kupce samozřejmě levněji. Další možností bylo pustit se do stavby sám podle zakoupené výrobní dokumentace. Ve věci tohoto širšího využití už samozřejmě hovoříme o strojích rozumnějších rozměrů, u kterých nehrozí, že se pilot neopatrným kýchnutím sám sundá z oblohy. Tím jsme ovšem poněkud odbočili od tématu, takže zpět k extrémům.

Nedlouho po válce pracoval Ray Stits na letišti Kelog Field v michiganském Battle Creeku, kde se staral o letecký park místní letecké školy. Jednoho krásného dne v létě roku 1948 vedl se svými kolegy akademickou debatu, jaké kdo zná nejmenší letadlo. „Výherce“ debaty vytáhl z rukávu závodní speciál Steva Wittmana z druhé poloviny třicátých let s rozpětím nějakých 13 stop (necelé čtyři metry). Stits položil řečnickou otázku: „Kdybych postavil letadlo s rozpětím 10 stop a 10 palců a stejně tak dlouhé, bylo by nejmenším letadlem na světě?“ Načež se z kroužku ozvalo: „Stitsi, to nedokážeš!“ A právě to byl ten impuls, který Stits potřeboval, aby se konečně pustil do návrhu a stavby letadla, o jakém už nějaký čas přemýšlel.

Uběhly tři měsíce a na světě byl malý dolnoplošník Stits SA-1A Junior o rozpětí 2,84 m, délce 3,46 m a prázdné hmotnosti 181 kg, osazený vzduchem chlazeným dvouválcovým boxerem Aeronca E-113C o výkonu až 45 koní. Stěžejním úkolem bylo také sehnat pilota o malé hmotnosti, aby příliš nevrostlo plošné zatížení (hmotnost podělená nosnou plochou). Již na začátku se přihlásil jeden ultralehký 120librový (ca 54,5 kg) dobrovolník a na to byl projekt počítán (pilot seděl za těžištěm). Jméno tohoto střízlíka se nedokázalo propsat do dějin. Když s novým strojem prováděl pojížděcí zkoušky sám Stits, který vážil 90 kilogramů, nepodařilo se mu ani zvednout ocas, aby mohl ověřit práci směrovky.

Stits SA-1A Junior po remotorizaci

K prvnímu letu byl Stits SA-1A Junior připraven den před Dnem díkuvzdání 1948. Po krátkém rozjezdu se stroj vznesl a letěl ve výšce asi tři metry nad dráhou, ale přistání bylo poněkud tvrdší a došlo k poškození podvozku a vrtule. Při opravě letadla vyměnil Stits i motor za čtyřválcový boxer Continental C75 o výkonu 75 koní. Díky těžšímu motoru na přídi se zvedla maximální možná hmotnost pilota na 77 kg a navíc bylo potřeba použít ještě balast (16 kg kamení do sedadla), aby se letadlo, když z něho vystoupí pilot, nepřeklopilo na čumák (s umístěním podvozku, čímž by se to dalo také vyřešit, nechtěl konstruktér hýbat).

Po zalétání Juniora, které se neobešlo bez nějakého toho dalšího nouzového přistání, se Stits dohodl s novým doporučeným pilotem Robertem H. Starrem, že ten bude stroj předvádět na leteckých dnech a o finanční odměny za tato vystoupení se budou dělit půl na půl. O předvádění letadla Stits SA-1A Junior byl ostatně zájem, v té době se jednalo o nejmenší letoun na světě a diváci obecně prahnou po extrémech.

Ray Stits a jeho letoun SA-2A Sky Baby

Po jednom z dalších nouzových přistání a poškození Juniora se Stits rozhodl, znovu ho už neopravovat a postavit nové ještě menší letadlo. Tak vznikl v roce 1952 dvouplošník Stits SA-2A Sky Baby, na jehož stavbě se podílel i Bob Starr. „Nebeské děťátko“ se mohlo pochlubit rozpětím 2,18 m, délkou 3,0 m a prázdnou hmotností 205 kg. K pohonu sloužil čtyřválcový boxer Continental C85 o výkonu 85 koní.

Jak rychle zájem o předvádění stroje ze strany nejen leteckých magazínů vystřelil vzhůru, tak zanedlouho, jak se stal stroj všeobecně mediálně známým a bylo o něm napsáno vše možné i nemožné, tento zájem zase opadl. Stits nechal rekordní letounek odpočívat a zaměřil se na konstrukci lehkých amatérských sportovních letadélek, která by neměla problém uplatnit se komerčně. A skutečně, tyto stroje se staly oblíbenými v kolektivu „chudších“ dobyvatelů nebes. Prvním takovým typem od Stitse byl dolnoplošník SA-3A Playboy, jehož jeden z desítek vyrobených exemplářů vidíme na fotografii v úvodu článku.

Stits SA-2A Sky Baby

Malý dvouplošník Stits SA-2A Sky Baby byl tehdy zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejmenší letoun světa. Penzum jeho letových hodin se zastavilo na čísle pětadvacet. Později byl darován Národnímu muzeu letectví a kosmonautiky Smithsonova institutu, ale objevil se i v zápůjčce jiného svatostánku podobného typu.

Léta běžela, Stits a Starr si spokojeně žili, každý se svou rodinou a svými letadly, a možná si na sebe občas vzpomněli. V každém případě Bob Starr si vzpomněl, že se kdysi podílel na vzniku nejmenšího letadla světa a možná ho trochu zamrzelo, že tento úspěch jde právem za iniciátorem a hlavním tvůrcem tehdejšího snažení Stitsem. A tak se rozhodl, že leteckému světu ukáže, zač je toho loket.

Robert H. Starr se svým letadlem Bumble Bee Starr Bumble Bee, původně žlutý kabát letounku byl později doplněn černými pruhy.

Navrhl a v roce 1984 postavil dvouplošník Starr Bumble Bee o rozpětí 1,98 m. Zde už se nezabývejme dalšími technickými parametry, protože rozpětí je v tomto případě určující a „boj“ o rekord se rozjel do obrátek. Když Starrův „čmeláček“ sebral „nebeskému děťátku“ titul nejmenšího letadla světa, považoval to Stitsův syn Don za hozenou rukavici. Netrvalo dlouho a ve vzduchu se ocitl hornoplošník Stits DS-1 Baby Bird o rozpětí 1,91 m. Vyzdvihnout ho můžeme za nejmenší estetickou hodnotu v porovnání s ostatními zde dnes prezentovanými letouny, ale samozřejmě také za získání titulu nejmenšího letounu.

Stits DS-1 Baby Bird

S tím se ovšem Bob Starr nehodlal smířit a přišel s novým a ještě menším „čmeláčkem“. Starr Bumble Bee II překvapil rozpětím pouhých 1,68 m. A nyní přichází dvě zprávy, jedna dobrá a jedna špatná, i když ne zcela nejhorší. Starr Bumble Bee II se stal nejmenším letounem světa, přičemž zápis v Guinnessově knize rekordů si drží dodnes, ale v květnu 1988 při svém třetím letu havaroval a byl zcela zničen, přičemž těžce zraněný pilot Bob Starr se naštěstí zregeneroval bez následků.

Nejmenším letounem světa je od roku 1988 Starr Bumble Bee II.

Dvouplošník Starr Bumble Bee II měl rozpětí 5 stop a 6 palců (1,68 m), délku 8 stop a 10 palců (2,7 m) a prázdnou hmotnost 396 liber (180 kg). Maximální vzletová hmotnost byla 574 liber (260 kg), kapacita palivové nádrže činila 3 galony (1,35 litrů). Letounek byl osazen motorem Continental C85 o výkonu 85 koní. A ještě letové výkony, maximální rychlost 305 km/h, cestovní rychlost 240 km/h, pádová rychlost 140 km/h, dostup 4 200 m a stoupavost 23 m/s.

Podobně jako Stits SA-2A Sky Baby se i stroje Starr Bumble Bee a Stits DS-1 Baby Bird staly muzejními exponáty.