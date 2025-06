Počítačové diskety začaly výrobci počítačů a dalších systémů opouštět ke konci prvního desetiletí nového tisíciletí. Nahrazovaly je zpravidla optická média jako CD, DVD nebo Blu-ray a ty následně flash disky a cloudové služby. Přesto se ještě nyní najdou provozy a systémy, kde se bez disket a starých operačních systémů neobejdou.

Znovu to připomněla nedávná zpráva o plánované změně v řízení letového provozu ve Spojených státech (FAA).

„Celková myšlenka je nahradit celý systém,“ vysvětlil šéf FAA Chris Rocheleau během slyšení ve Výboru pro rozpočtové prostředky Sněmovny reprezentantů. „Už žádné diskety nebo papírové proužky,“ uvedl později. Zmíněné papírové proužky slouží ke sledování letů.

Papírové proužky sloužící k řízení letového provozu

Plány na finální změnu, která by měla přinést systémy hodné 21. století i do řídících věží, kde tak trochu zamrz čas, není nový. Vedle již zmíněných papírových proužků se k přenosu dat mezi systémy využívají diskety a technika běžící na operačním systému Windows 95 z roku 1995. Jak připomněl server NPR, více než třetina národních systémů řízení letového provozu je podle hodnocení FAA z roku 2023 neudržitelná a některé začínají selhávat.

Zdá se, že nyní by již měla dostatečná vůle ke změně. „Je to nejdůležitější infrastrukturní projekt, který jsme v této zemi za poslední desetiletí vedli,“ uvedl k tomu ministr dopravy Sean Duffy. Duffy chce zbrusu nový systém(pdf) řízení letového provozu a má širokou podporu v celém leteckém průmyslu. Velké firmy a asociace daly vzniknout plánu s názvem Modern Skies, která chce změny prosadit.

Fungujte to, tak se v tom nevrtej

Letecká doprava ale není zase až takovou výjimkou. Diskety se v USA využívají například při řízení vlaků v San Francisku. Ty jsou navíc ještě staršího formátu o velikosti 5¼ palce a data z nich se využívají v systému DOS. I když se již nějakou dobu plánuje změna, tak se kvůli rozpočtovým omezením neočekává dříve než v roce 2030.

Americká armáda dokonce používala ještě starší 8” variantu disket ve svém jaderném arzenálu, a to až do roku 2019.

Dá se říci, že tady funguje heslo, že pokud něco funguje, tak se to nemá měnit. Oba výše uvedené příklady ale spíše souvisí s nedostatkem financí.

Dá se to vztáhnout i na další příklad z dopravy. Například některá stále provozovaná letadla využívají diskety k aktualizaci navigačních dat. Týká se to především těch letadel, která byla navržena na konci osmdesátých let. Například do některých Boeingů 747 se tak stále vkládají 3,5palcové verze. Důvodem jsou také finance, stroj má certifikaci, jejíž součástí je i tento způsob zadávání dat a změna tohoto systému by si vyžádala certifikaci novou, což se nevyplatí.

Jak jsme psali již dříve, trvání na starých datových technologií souvisí s tím, že životnost některých zařízení a strojů je tak dlouhá, že si prostě musí vystačit s výdobytky doby, kdy vznikly. Nikdo se tak patrně příliš nepozastavuje nad tím, že jsou diskety jedinou možností tam, kde slouží jako datová média pro výrobu, když se na nich dodávají třeba vzory pro šití na strojích, data pro obrábění na CNC strojích apod.

Jinde se ale již daří s starší nosiče a systémy odstraňovat. Platí to například pro Japonsko, kde tamní vláda zrušila používání disket ve všech svých systémech zhruba před rokem. Tamní Digitální agentura zrušila všech 1 034 předpisů upravujících používání disket s výjimkou jednoho ekologického.