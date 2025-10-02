Návod si vynálezce vzal do hrobu. Návrat staré fototechniky resinotypie

Aleš Vašíček
Je to výtvarná technika, kterou se zabývá jen hrstka lidí na světě. Z části proto, že je to velmi pracný proces a z části z důvodu absence informací o historicky správném postupu. Její autor Rodolfo Namias si totiž většinu informací vzal s sebou do hrobu.
Část 1/4

Jestliže u řady technik známe slavné fotografie, touto cestou zhotovené či slavné mistry, v této technice excelující, tady tomu bude naopak. O resinotypii s jistotou víme, že takový velikáni jako František Drtikol či Josef Sudek ji nepoužívali. To nás ale samozřejmě neodradí.

Základnou pro experimentování se starými fotografickými a kopírovacími technikami se nám již tradičně stal ateliér fotografa Karla Richtra, kam jsme přizvali odhodlaného a v tvorbě četná příkoří si nepřipouštějícího jeho kolegu Davida Hegera.

Vlevo: právě dokončená resinotypie, kde se pouze začistí okraje od přebytečného pigmentu. Vpravo: resinotypie po adjustáži.
„Čekání na pána“, resinotypie
„Průmyslové ráno“ - resinotypie
Fotograf David Heger
„Modrý javor“ - resinotypie
27 fotografií

Resinotypie, jak už název napovídá, má co dočinění s pryskyřicí. Princip ve skutečnosti připomíná olejotisk, kterým jsme se zabývali v článku „Olejotisk je technikou pro opravdové fajnšmekry, kteří umí včas přestat,“ s tím zásadním rozdílem, že zatímco u olejotisku vodou nabobtnaná želatina odpuzuje barvivo na bázi oleje, zde se na mokrou želatinu naopak přichytí práškový pigment. Logicky z toho plyne, že budeme pracovat s průhledným pozitivem a nikoli s negativem. Ale k tomu se dostaneme.

Tajemství v předvečer války

Autorem techniky resinotypie, je italský chemik a fotograf Rodolfo Namias (1867–1938). Zlatým věkem této techniky byla 20. léta 20. století, kdy zejména Itálie lehce podlehla sametovému charakteru jejího obrazu a černi hluboké jak oči mladé kalábrijské vdovy.

Namias se zabýval obchodem s materiály a chemií pro tuto svojí patentovanou techniku, a tak se není moc co divit, že příliš nešířil informace o složení potřebných složek či detailnější postupy výroby. Rok jeho smrti (1938) je zároveň začátkem historické etapy, která opravdu múzám nepřála. Poválečné ekonomické problémy Itálie a celkové ochladnutí zájmu o takto výtvarné pojetí fotografického obrazu odsunulo resinotypii do zapomnění. Následné pokusy o její renesanci se v 70. a 80. letech 20. století staly spíše pátráním po tajemství správného receptu a postupu.

Staré fotografické techniky


