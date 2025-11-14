Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva. Následně vypukl požár s děsivou bilancí: 118 mrtvých a 110 zraněných.
Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14.... Trosky vlaků z neštěstí u Stéblové U Stéblové na Pardubicku zemřelo při železničním neštěstí 118 lidí.

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce

Motorový vůz McKeen

V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

Chtěli byste bydlet ve vesmíru? Takto by to mohlo vypadat

Výhled z observatoře Cupola, kterou namontovali na stanici ISS

V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout....

Usínání je daleko rychlejší, než byste čekali. Trvá jen čtyři a půl minuty

Cestování za spánkem? Některé hotely se začínají zaměřovat na turisty, kteří...

Fyziologové považovali nástup spánku za postupný proces, při němž se činnost mozku pomalu mění. Podle nového výzkumu je však až překvapivě svižný. Skoro jako kdyby nám někdo zmáčkl kdesi na zátylku...

14. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Největší konkurent SpaceX vynesl marsovské sondy. Podařilo se i přistání

Start rakety New Glenn s marsovskými sondami Escapade

Společnost Blue Origin ve čtvrtek vypustila svůj velký nosič New Glenn s dvojicí kosmických lodí Escapade, které budou studovat Mars a sluneční vítr. Po předchozím neúspěchu se jí povedl i návrat...

14. listopadu 2025  9:48

Přesné laserové řezání plechů: Jak na to, když projekt vyžaduje 8 metrů a preciznost?

Ve spolupráci
Besta Trade

Ve světě průmyslové výroby a strojírenských konstrukcí je volba správné technologie pro dělení materiálu klíčová. Zatímco menší díly lze řezat mnoha způsoby, skutečný technický oříšek nastává, když...

14. listopadu 2025

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

14. listopadu 2025

14. listopadu 2025

Britská letadlová loď nejdříve honila Bismarcka, pak ji potopila ponorka

Třetí HMS Ark Royal jde ke dnu poté, co ji během 2. světové války zasáhlo...

Dne 14. listopadu 1941 se potopila britská letadlová loď HMS Ark Royal zasažená předchozího dne torpédem německé ponorky U 81 u Gibraltaru. Nebyla to první loď s tímto jménem a ani poslední.

13. listopadu 2025  18:18

Drtivá většina lidí nepozná hudbu od AI, a to může být problém pro autory

Ilustrační snímek

Francouzská streamovací služba Deezer tento týden oznámila, že každý den dostává přibližně 50 tisíc skladeb, které jsou zcela vygenerovány umělou inteligencí. Spolu se zjištěním, že 97 % lidí...

13. listopadu 2025  11:23

Největší diamant nehledejte na Zemi, musíte se podívat do vesmíru

Podle některých astronomů se v centru bílého trpaslíka BPM 37093 ukrývá diamant...

Diamanty nenajdeme pouze na Zemi. Je jich plný vesmír a někdy nám jejich miniaturní verze mohou padat na hlavu, když jsou součástí objektů, které k nám doputovaly z vesmíru. Ty mnohem větší však...

13. listopadu 2025

Nejlevnější gramofon Technics se povedl. Umí něco, co dražší modely ne

Technics SL-40CBT

Legendární pohon „direct drive“, ve kterém je talíř gramofonu přímou součástí motoru, dostal i nejlevnější přírůstek, model SL-40CBT. Vedle tradičních analogových výstupů má i Bluetooth modul pro...

13. listopadu 2025

Důležitý rozsudek ukazuje, že by tvůrci AI měli platit za trénovací data

ilustrační snímek

Společnost OpenAI prohrála v Německu spor, který by mohl ukázat cestu, jak se autoři mohou bránit proti využití svých děl zdarma pro trénování velkých jazykových modelů. Jedna z tamních organizací na...

12. listopadu 2025  16:21

Lajkujeme už dvacet let. Kouzelné tlačítko změnilo svět, vzniklo opsáním

Komentář
Hledání práce - sociální sítě

Blíží se 17. listopad. V Česku si ho spojujeme s revolucí z roku 1989. Ta trochu zastínila neblahé události o půl století dříve. Nacisté během nich popravili devět vůdců studentských protestů....

12. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

TEST: Mezi mrakodrapy poslal jinou Duklu. AI modely pro školu se spletly několikrát

Premium
AI ve škole

Dvě minuty. Tak dlouho trvalo otevřít v počítači AI model Claude, naťukat do něj zadání referátu o Jupiteru a zkopírovat odpověď do Wordu. Výsledek? Na jedničku. Vyzkoušeli jsme však mnohem více...

12. listopadu 2025

