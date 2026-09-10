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Srážka dvou letadel nad Záhřebem. Co před 50 lety způsobilo tragédii

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Před 50 lety se nad Záhřebem odehrála tragická srážka dvou dopravních letadel, která má dodnes své místo v historii letectví s důležitým přesahem do současnosti. Rozsáhlý článek, který pro Technet zpracoval publicista a profesí řídící letového provozu ACC Praha Miroslav Jindra, přináší některé dosud nepublikované okolnosti a detaily.
Část 1/5
Hawker Siddley HS 121 Trident 3B byl vyrobený v roce 1972 pro společnost British European Airways a nesl imatrikulaci G-AWZT.
McDonnell Douglas DC-9-32 byl vyrobený v roce 1976 a pro Innex-Adria Aviopromet létal s imatrikulací YU-AJR.
Pracoviště FIC v 70. letech minulého století na ACC Praha. Před obrazovkou radarového systému AIL sedí dlouholetý a respektovaný inspektor Milan Zikmund. Nalevo od něj mapa, pod kterou se nachází zaměřovač. Napravo od něj je k vidění typická sestava postupové tabule, do které se zakládaly papírové stripy. Ty se předtím musely nasunout do barevně odlišených plastových držáků. Pro lety směrem na východ se používaly modré držáky, zatímco žlutá barva byla určená pro lety západním směrem, směrem za sluncem.
Vizualizace srážky. Je neuvěřitelné, že se do tak velkého prostoru dvě letadla nevešla...
Prostorová situace v sektorech MIDDLE a HIGH v okamžiku srážky nad ZAG.
9 fotografií

Posádka Lufthansy se nacházela 15 NM (cca 28 km, pozn. red.) před majákem ZAG, když v dálce před sebou zaregistrovala ohnivý záblesk, ze kterého se oddělily dva objekty. Oba piloti vnímali děsivou scénu, kterou kpt. Kroese na frekvenci živě komentoval:

„… eee Záhřeb! Máme dojem, že právě vidíme srážku dvou letadel… vidíme, jak obě letadla padají k zemi… jsou nyní pod námi, téměř na naší pozici!“

Byl pátek 10. září 1976, 11 hodin 14 minut.

Předpoklad ke katastrofě

Evropský vzdušný prostor 70. let minulého století nebyl jednotný v podobě, kterou známe dnes. I v této sféře se promítalo bipolární rozdělení světa na Východ a Západ. Na pomezí těchto dvou světů ležela tehdejší Socialistická federativní republika Jugoslávie. Režim sice kontroloval Svaz komunistů v čele s Josipem Brozem Titem, ale země si budovala vlastní cestu socialismu bez sovětského vlivu, s příchylností k západním zemím. Tento oportunistický přístup byl pro Jugoslávii výhodný v mnoha ekonomických oblastech, letectví nevyjímaje.

Například flotilu národního dopravce JAT tvořila letadla západní provenience a jugoslávský vzdušný prostor byl pojatý tak, aby letové cesty navazovaly na západní i východní přístupy sousedních zemí. Díky tomu se provoz každoročně zvyšoval, zejména pak v období letní sezony. Právě přes záhřebskou oblast směřovaly charterové lety ze severních států na jih Jugoslávie, do Řecka nebo Turecka. Systém letových cest měl ovšem své úzké hrdlo – maják VOR ZAG, Zagreb. Byla to exponovaná křižovatka pěti letových cest.

Společnost JAT

Jugoslovenski Aerotransporti byla založená v roce 1947. Původní společnost Aeroput vznikla v roce 1927, ale svoji činnost ukončila během války. JAT od počátku 50. let provozovala především západní typy letadel – DC-6, Convair CV 340 a CV 440 Metropolitan. Z proudových typů pak Caravelle, DC-9, Boeing 707, Boeing 727 a DC-10. V 70. letech se z Bělehradu létalo do Singapuru, Sydney, New Yorku, Karáčí, později následovalo Chicago, Cleveland nebo Toronto.

JAT byla vůbec první evropskou společností, která v roce 1988 obdržela Boeing 737-300, později verzi 400. V 90. letech byl provoz společnosti výrazně ochromen rozpadem Jugoslávie, válečnými konflikty na Balkáně a sankcemi uvalenými na Srbsko. JAT ukončila činnost v říjnu 2013, kdy byla přejmenována na Air Serbia.

V jugoslávském vzdušném prostoru zajišťovala služby řízení letového provozu státní firma SUKL, Savezna uprava za kontrolu leta. Vzdušný prostor byl rozdělený do tří oblastí. Středisko ACC Záhřeb poskytovalo služby v severní a západní části země (nad dnešním Chorvatskem a Slovinskem), ACC Bělehrad mělo na starosti střední a východní část země (dnešní Srbsko, Bosna a Hercegovina a Černá hora) a ACC Skopje bylo odpovědné v jižním regionu (dnešní Severní Makedonie).

V roce 1976 bylo ACC Záhřeb druhé nejrušnější středisko v Evropě. Za předchozích pět let odbavilo na 700 000 letadel. Letový provoz zajišťovalo pouhých třicet dispečerů, ačkoliv jich bylo zapotřebí dvojnásobek. Nábor a výcvik sice probíhal, ale efekt se zatím nedostavil.

Situaci na přeplněném nebi měla vylepšit masivní investice do radarového systému od švédské firmy Stansaab Elektronik AB. Firma byla v 70. letech významným dodavatelem systémů řízení letového provozu založených na počítačích značky Censor. Tato technologie dokázala zpracovávat data z radarů v reálném čase, digitalizovat je a zobrazovat polohu na obrazovkách dispečerů. Na svoji dobu se jednalo o sci-fi.

Systém byl v Jugoslávii nasazen v roce 1973, ale ani tři roky poté nebyl certifikován pro zajišťování rozestupů mezi letadly. Problémem byly citlivé počítačové komponenty a kalibrace zobrazovaných údajů. ACC Záhřeb proto nadále používala pro zajišťování rozestupů rigidní procedurální postupy, zatímco radar sloužil pouze k monitorování provozu.

Kumulace faktorů, jakými byly nárůst provozu a nedostatek personálu, vytvořila obtížné pracovní prostředí. Tomu odpovídala i neúprosná statistika, kdy za předchozích pět let došlo k 32 známým případům sblížení letadel. Nutno podotknout, že ne vždy byla vina jednoznačně na straně řídících. Počet situací snížení minima rozestupu byl bez pochyby vyšší, avšak „umění zatloukat“ bylo z mnoha důvodů praktikováno jak piloty, tak řídícími. Kromě toho občas docházelo k pozdním nástupům do služby a svévolnému opuštění pracoviště. Na tyto prohřešky se však nahlíželo s jistou mírou tolerance, neboť na druhé misce vah leželo obrovské množství jinak bezpečně odbaveného provozu. A to byl s polovičním počtem řídících zázrak.



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