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Kdo porušil u Splitských vrat pravidla lodního provozu? Možností je několik

Radek John
V neděli se poblíž frekventovaného průlivu oddělujícího chorvatské ostrovy Brač a Šolta srazila plachetnice s českou posádkou a velký rychlý katamarán určený pro osobní přepravu. Z osmi lidí na palubě jachty čtyři zemřeli. Jak mohla kolize proběhnout? Kdo udělal chybu a jakou?
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Vyšetřování jedné z nejhorších námořních nehod u chorvatského pobřeží z poslední doby zatím stále pokračuje. Podle chorvatských zpráv se u průlivu Spiltska vrata srazil třiapadesátimetrový katamarán Krilo Eclipse s menší jachtou zatím neznámého jména a typu plující pod francouzskou vlajkou. Její posádku tvořilo osm Čechů a Češek. Čtyři z nich zahynuli, zbytek vyvázl s lehkými zraněními. Na jakékoliv závěry je příliš brzy. Nad okolnostmi nehody je ale možné se zamyslet z hlediska Mezinárodních pravidel pro zabránění srážek na moři.

Tento soubor regulí je všeobecně známý pod zkratkou COLREG (z Collision Regulations). Všichni kapitáni je musí ovládat. U Splitských vrat velmi pravděpodobně došlo k porušení jednoho nebo více z nich.

Další možnost je technická závada. Příkladem může být problém s kormidlem, autopilotem nebo motorem na jedné z lodí. Nedodržování COLREGs ale působí v tomto okamžiku uvěřitelněji.

Chyba mohla být spíš na straně jachty s českou posádkou. Zatímco k půjčení plachetnice stačí amatérská licence, kapitán velké přepravní lodě musí být profesionální námořník s dlouholetou praxí. Na jejím můstku je navíc obklopený týmem podobně vysoce kvalifikovaných kolegů.



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