Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Spadl egyptský boeing kvůli poruše, nebo úmyslně? Vyšetřovatelé jasno nemají

Matouš Waller
  5:00
Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu

Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu | foto: JOHN MOTTERN / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu
Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu
Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu
Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu
17 fotografií
Egyptský Boeing 767 se během letu z New Yorku do Káhiry na Halloween roku 1999 zřítil do oceánu několik set kilometrů od pobřeží. Ani po víc než čtvrtstoletí od tragické události s určitostí neznáme odpovědi na všechny otázky spojené s pádem moderního letounu. Závěry amerických a egyptských vyšetřovatelů se rozcházejí – jedni ukazují na závadu, druzí na záměr.

Ve večerních hodinách 31. října 1999 se na pravidelný mezinárodní let číslo 990 chystal letoun Boeing 767-366ER egyptské vlajkové společnosti EgyptAir. Mířil z Mezinárodního letiště v kalifornském Los Angeles na Mezinárodní letiště v Káhiře. Po mezipřistání na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku na jeho palubě cestovalo 203 pasažérů, o jejichž pohodlí se starala čtrnáctičlenná posádka.

Data o havárii

Datum: 31. října 1999
Mimořádná událost: rozlomení za letu
Letoun: Boeing 767-366ER
Registrace: SU-GAP
Operátor: EgyptAir
Číslo letu: MS-990
Počet lidí na palubě / raněných / mrtvých: 217 / 0 / 217

Deset let starý letoun, který aerolinky objednaly na sklonku 80. let jako jeden ze dvou kusů, absolvoval první část trasy bez sebemenších problémů.

Na navazující úsek do hlavního města Egypta se od ranveje newyorského letiště odlepil v 1:20 v noci. Více než devět tisíc kilometrů dlouhou cestu měl takřka plně obsazený letoun urazit přibližně za jedenáct hodin.

Místo dopadu letounu zhruba sto kilometrů jižně od ostrova Nantucket v americkém státě Massachusetts (červený bod) a 340 kilometrů východně od newyorského letiště J. F. Kennedyho (modrý bod), odkud odstartoval zhruba půl hodiny před nehodou.

Místo dopadu letounu zhruba sto kilometrů jižně od ostrova Nantucket v americkém státě Massachusetts (červený bod) a 340 kilometrů východně od newyorského letiště J. F. Kennedyho (modrý bod), odkud odstartoval zhruba půl hodiny před nehodou.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Po startu z americké metropole vládlo příznivé počasí a nízká oblačnost, ale noční let vyžadoval, aby se piloti orientovali pomocí přístrojů. Letoun se okamžitě po startu vydal východním směrem a na základě několika po sobě jdoucích pokynů od dispečerů postupně stoupal.

Trosky roztroušené na dně oceánu

Jenže jen půl hodiny po startu se letoun z výšky několika kilometrů náhle začal strmě řítit k zemi. Po minutě a půl střemhlavého pádu narazil v rychlosti několika set kilometrů v hodině do hladiny Atlantského oceánu ve vzdálenosti přibližně 340 kilometrů od letiště v New Yorku.

Do pátrání po troskách se zapojila i americká armáda, která mimo jiné nasadila i podvodní drony. | foto: U.S. Navy

Pátrání po troskách letounu se rozeběhlo takřka okamžitě. Záchranářské týmy však na místě nehody letounu, který síla nárazu roztrhala na stovky úlomků, nenašly žádného přeživšího. Síla nárazu okamžitě usmrtila všech 217 lidí na palubě.

Série únosů i tragické havárie. Letounům EgyptAir není nebezpečí cizí

Vyzvedávání trosek probíhalo poměrně rychle. Americké úřady rozhodly o ukončení rozsáhlé akce už koncem roku 1999, jak už tehdy informoval server iDNES.cz. „Přibližně 70 procent trosek letounu bylo vyzvednuto a na dně oceánu zůstávají roztroušeny relativně malé části vraku“, cituje dobový článek předsedu amerických vyšetřovatelů Jima Halla.

Pád s vypnutými motory

Trosky letounu ležely roztroušené ve dvou lokalitách, jež dělila vzdálenost téměř čtyři sta metrů. Stranou od většiny úlomků – trupu a křídel – našly pátrací týmy odlomený levý motor a další zbytky z jeho okolí. Rozmístění trosek bylo první nápovědou pro týmy vyšetřovatelů – bylo z nich jasné, že letoun se začal rozpadat ještě ve vzduchu.

Vykládání jednoho z patnácti kontejnerů s troskami letounu Boeing 767 z průzkumné lodi Smit Pioneer v přístavu na Rhode Islandu. (21. prosince 1999)

Levý motor, který se na dně oceánu podařilo najít o něco později než větší kusy letounu, byl dalším vodítkem. Vyšetřovatelé z jeho stavu dokázali odvodit, že v době dopadu do vody byl jeho výkon minimální nebo dokonce zcela nulový – to by znamenalo, že pohon někdo vypnul.

Zbytky jednoho z poškozených motorů v hangáru někdejší námořní základny v Kingstownu ve státě Rhode Island. (1. listopadu 2000) | foto: JOHN MOTTERN / AFP / AFP / Profimedia

Plovoucí úlomky, stejně jako části, které klesly na dno, se po vyzvednutí speciální lodí a transportu dostaly k vytřídění a prohlídce ze strany leteckých expertů i Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v hangáru na někdejší námořní základně v Kingstownu ve státě Rhode Island. Hledali zejména stopy po ohni nebo poškození výbuchem, žádné však nenašli.

Kopilot zůstal v kokpitu sám

Důvody nehody se podařilo objasnit zejména díky nálezu černých skříněk. Experti z amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (National Transportation Safety Board – NTSB) ze záznamů letových údajů i zvuků z kabiny dokázali rekonstruovat průběh letu a hlavně poslední minuty Boeingu 767 ve vzduchu.

Letoun SU-GAP ještě se lesknoucí novotou na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v říjnu 1989. | foto: Simon Butler

Pro obdobně dlouhé lety vyžadovaly letecké předpisy, aby v letounu byly přítomny dvě posádky – tedy dva kapitáni a dva kopiloti – které se měly během letu vystřídat. Zhruba dvacet minut po startu tak takzvaný relief first officer, tedy zastupující první důstojník, navrhl pilotujícímu prvnímu důstojníkovi, že za něj převezme řízení.

Válečné útoky i tragické omyly: Civilní letadla nemají proti střele šanci

Oba piloti si po krátké konverzaci zhruba v 1:42 v noci vyměnili místa a původní první důstojník poté opustil kokpit. O dvě minuty později letoun dosáhl letové hladiny FL 330 (přibližně deset tisíc metrů nad mořem).

Střídání dvou posádek

Ačkoli předpisy nařizovaly střídání posádek, přesná pravidla už zůstávala na jednotlivých aerolinkách. U EgyptAir nicméně předpisy ohledně střídání neexistovaly, z praxe pilotů však dle NTSB vyplynulo, že si obě posádky podmínky střídání domluvily ještě před startem letounu. Zpravidla k němu docházelo po třech až čtyřech hodinách ve vzduchu. První posádka pak od té záložní (tedy relief flight crew) přebírala řízení zpátky přibližně hodinu až dvě před plánovaným přistáním.

Ze záznamu zvuku z pilotní kabiny plyne, že i kapitán letu dvanáct minut před druhou hodinou v noci opustil své místo. Odešel na toaletu a zastupující první důstojník tak v kokpitu zůstal sám.

Volný pád a rvačka v kabině

Černá skříňka pak dle NTSB v rychlém sledu zaznamenala hned několik změn – zhruba minutu a půl po odchodu kapitána z kokpitu vypnul první důstojník autopilota. Během několika vteřin rovněž stáhl výkon motorů z otáček pro udržení cestovní rychlosti na úplné minimum.

Černá skříňka dostala po vyzvednutí identifikační štítek a následně putovala do speciálního transportního boxu naplněného vodou, což chrání elektroniku před korozí. | foto: U.S. Navy

Poslední a nejzásadnější zásah však přišel vzápětí – záznamník o vteřinu později zachytil prudkou změnou úhlu výškového kormidla, což letoun namířilo špičkou dolů. Letoun během několika okamžiků takřka volného pádu dosáhl maximální konstrukční rychlosti a kokpitem se rozlehl alarm.

Od záhadných zmizení po neuvěřitelná přistání: Jak dobře znáte letectví?

Mezitím se dovnitř dokázal vrátit zmatený kapitán, který se pokusil situaci řešit. Na záznamníku se v následujících vteřinách objevují zvuky, naznačující, že se kapitán s kopilotem v kokpitu prali o nadvládu nad strojem – měnil se sklon výškového kormidla, výkon motorů, které se nakonec zcela zastavily, nebo nastavení aerodynamické brzdy.

Otevřená černá skříňka, včetně její potlučené schránky, vystavená během tiskové konference NTSB ve Washingtonu. (10. listopadu 1999) | foto: ČTK / AP / Mills Doug

Letoun v mezičase začal na chvilku opět stoupat a vzápětí zase klesat. Ostré manévry a prudké klesání však nadlimitně namáhaly trup Boeingu, který se začal ve vzduchu rozpadat – odpadl levý motor i část ovládacích ploch. Oba záznamníky přestaly nahrávat zhruba minutu a půl po vypnutí autopilota a stroj zároveň zmizel z obrazovek radarů.

Rozpory v závěrech expertů

V závěrečné zprávě, kterou NTSB vydal v roce 2002, vyšetřovatelé jasně vyloučili možnost technické závady, která by zapříčinila pád letounu. Vinu za tragickou nehodu naopak jednoznačně přiřkli zastupujícímu kopilotovi, který svými činy namířil letadlo k hladině moře.

Trosky shromážděné v hangáru někdejší námořní základny v Kingstownu ve státě Rhode Island pod dohledem jednoho z vyšetřovatelů NTSB, v den, kdy dovnitř poprvé směli pozůstalí obětí. (1. listopadu 2000) | foto: JOHN MOTTERN / AFP / AFP / Profimedia

Ke zprávě je nicméně připojeno obsáhlé vyjádření egyptských expertů z Egyptian Civil Aviation Authority (ECAA – přibližně Egyptský úřad pro civilní letectví). Ti se na vyšetřování rovněž podíleli a celou dobu pracovali po boku svých amerických protějšků. Jejich závěry se nicméně diametrálně liší.

Úlomek trupu letounu po vyzvednutí ze dna. | foto: NTSB

V textu rozporují postupy i závěry NTSB, důrazně vylučují možnost, že by za pádem Boeingu mohly stát zásahy kopilota do řízení a naopak uvádějí, že nehodu způsobila závada na systémech letounu.

Letoun Boeing 767-300ER

Výrobce: The Boeing Company
Sériová výroba: 1988-2014
Počet vyrobených kusů: 583 (z celkem 1 361 kusů všech variant 767)
První zkušební let: 19. prosince 1986
První let s cestujícími: 3. března 1988 (American Airlines)

Letoun Boeing 767-366ER imatrikulace SU-GAP zachycený ve švýcarském Curychu 20. října 1999, tedy jen jedenáct dní před nehodou. | foto: Aero Icarus, CC BY-SA 2.0

Počátkem 80. let představila americká společnost Boeing nový širokotrupý dopravní letoun určený pro přepravu velkého množství cestujících na krátkých a dlouhých trasách. Doplnila jím velký model 747 a zároveň nahradila zastaralé proudové letouny takzvané první generace.

Model 767 byl malou revolucí – jako první dopravní letadlo měl takzvaný skleněný kokpit. Údaje v kabině tak piloti místo na tradičních analogových budících sledovali na moderních obrazovkách. Zhuštění ukazatelů umožnilo eliminovat pozici palubního inženýra a tím šetřit peníze aerolinkám.

Šlo také o první širokotrupý letoun Boeingu poháněný jen dvojicí motorů (což do té doby nebylo možné pro nevalnou spolehlivost turbín a navázané striktní bezpečnostní předpisy – porucha motoru nebyla ničím neobvyklým a letadla jich proto musela mít víc, aby mohla bezpečně pokračovat v letu).

Firma dle požadavků aerolinek postupně uvedla řadu modifikací, mezi něž patřila i verze 300ER, představená koncem dekády. Vycházela z protažené varianty 300, která měla díky přidané šestimetrové části trupu kapacitu až pro 351 cestujících – oproti maximu 290 cestujících u základní verze 200.

Úpravy zahrnovaly i zvětšení palivových nádrží a zvýšení maximální vzletové hmotnosti v kombinaci s instalací výkonnějších motorů. Dolet se zvedl téměř o čtyři tisíce kilometrů oproti „obyčejné“ verzi 300. Během jedné cesty mohl stroj urazit více než jedenáct tisíc kilometrů.

Letoun SU-GAP ještě se lesknoucí novotou na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v říjnu 1989. | foto: Simon Butler

Varianta 300ER byla ze všech modifikací 767 nejprodávanější, jelikož vysoká kapacita i dolet představovaly pro aerolinky velké lákadlo. Dva letouny v roce 1988 objednaly i egyptské vlajkové aerolinky EgyptAir. Těm Boeing přidělil kód 66 a jejich letadla tak nesla označení 767-366ER.

Letoun 767 se dočkal mimořádné obliby u nákladních dopravců – ač výroba osobních verzí skončila už před více než deseti lety, nákladní varianty z bran továrny v americkém Everettu vyjíždějí doposud. Mezi spokojené zákazníky patří i Letectvo Spojených států amerických, které upravenými letouny 767-2C (respektive KC-46 Pegasus) od roku 2019 postupně nahrazuje vysloužilé tankovací letouny KC-135 Stratotanker z padesátých let.

Dokáže obletět čtvrtku Zeměkoule. Největší dopravní letadlo v ČR odstartovalo v roce 2008

Závěrům nicméně předcházely podivné okolnosti. NTSB byl k vyšetřování nehody Egypťany v podstatě donucen, přestože se úřad snažil případ předat Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), který se na něm podílel. Experty k tomu už během prvních dvou týdnů vedly nálezy, které začaly ukazovat na úmyslné navedení letounu do moře. Egyptský protějšek však předání rezolutně odmítl a NTSB jej tak byla nucena dokončit samostatně.

Trosky letounu v hangáru někdejší námořní základny v Kingstownu ve státě Rhode Island. (1. listopadu 2000)
Pátrání po přeživších nehody.
Do pátrání po troskách se zapojila i americká armáda, která mimo jiné nasadila i podvodní drony.
Vykládání jednoho z patnácti kontejnerů s troskami letounu Boeing 767 z průzkumné lodi Smit Pioneer v přístavu na Rhode Islandu. (21. prosince 1999)
Nasávací otvor poškozeného levého motoru Boeingu 767 egyptských aerolinií.
17 fotografií

Nehoda egyptského letounu měla i smutné pokračování. Britský server the Independent před deseti lety upozornil, že pád stroje podle ručně psaných poznámek inspirovala vůdce teroristické organizace al-Káida Usámu bin Ládina k útoku na newyorská dvojčata. K němu došlo o necelé dva roky později.

Další letecké nehody

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý

Brýle Snapchat Spectacles

Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru

Raketa V-2 se připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White...

„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

Nečekejte, že generace Z pozná phishing líp než vy. Kliká na něj častěji

Generace Z a phishing: Proč jsou mladí podvedeni častěji?

Mladí lidé jsou považováni za digitálně nejzkušenější generaci, která se v online světě pohybuje s naprostou samozřejmostí. Podle globálního průzkumu však v testech rozpoznání phishingu dopadají...

31. října 2026

Spadl egyptský boeing kvůli poruše, nebo úmyslně? Vyšetřovatelé jasno nemají

Před 27 do Atlantiku dopadl letoun EgyptAir 990. Dodnes se vedou spory, zda šlo o úmysl nebo technickou závadu

Egyptský Boeing 767 se během letu z New Yorku do Káhiry na Halloween roku 1999 zřítil do oceánu několik set kilometrů od pobřeží. Ani po víc než čtvrtstoletí od tragické události s určitostí neznáme...

31. října 2026

Přežil pohřbení zaživa. Poslednímu nebezpečí však slavný Harry Houdini neunikl

Harry Houdini při proslulém čísle spoutaný řetězy se zámky

Jeden z nejznámějších iluzionistů Harry Houdini, od jehož předčasného úmrtí uplynulo 31. října 100 let, se z každých pout dokázal hravě osvobodit, svázaný skákal do řeky, aby se za chvilku k údivu...

31. října 2026

Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Vodní dílo Gabčíkovo

Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...

31. října 2026

AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme

Premium
Skenování mozkové aktivity

Jsou věci, které si člověk chce nechat pro sebe nebo si je prostě jen promyslet, než je vypustí ven. Naše myšlenky patří jen nám, ale pokusy je různými způsoby přečíst, jsou tady už dlouho. Rozvoj...

31. října 2026

Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi...

V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...

30. října 2026

Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku...

Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...

29. října 2026  12:35

Vrak objevený u tureckého pobřeží je nejstarší na světě. Loď plula do Tróje

Průzkum nejstaršího lodního vraku na světě u tureckého ostrova Kekova

Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v...

29. října 2026

Bolševický ráj? Před 100 lety čeští dělníci varovali před prací v SSSR

Vagon se členy družstva Interhelpo

Odjížděli budovat lepší svět, místo toho podle dobového tisku poznali nemoci, nouzi a zklamání. Před 100 lety přinesly Národní listy příběh dělníků z Chotěboře, kteří se vydali do Sovětského svazu...

28. října 2026

POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic

164. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku šedesátých let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na...

28. října 2026

KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý

Brýle Snapchat Spectacles

Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.

vydáno 28. října 2026

Apple má nový notebook a počítač, ale my jsme čekali něco jiného

Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový...

Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...

27. října 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.