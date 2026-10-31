Ve večerních hodinách 31. října 1999 se na pravidelný mezinárodní let číslo 990 chystal letoun Boeing 767-366ER egyptské vlajkové společnosti EgyptAir. Mířil z Mezinárodního letiště v kalifornském Los Angeles na Mezinárodní letiště v Káhiře. Po mezipřistání na letišti J. F. Kennedyho v New Yorku na jeho palubě cestovalo 203 pasažérů, o jejichž pohodlí se starala čtrnáctičlenná posádka.
Data o havárii
Datum: 31. října 1999
Deset let starý letoun, který aerolinky objednaly na sklonku 80. let jako jeden ze dvou kusů, absolvoval první část trasy bez sebemenších problémů.
Na navazující úsek do hlavního města Egypta se od ranveje newyorského letiště odlepil v 1:20 v noci. Více než devět tisíc kilometrů dlouhou cestu měl takřka plně obsazený letoun urazit přibližně za jedenáct hodin.
Místo dopadu letounu zhruba sto kilometrů jižně od ostrova Nantucket v americkém státě Massachusetts (červený bod) a 340 kilometrů východně od newyorského letiště J. F. Kennedyho (modrý bod), odkud odstartoval zhruba půl hodiny před nehodou.
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Po startu z americké metropole vládlo příznivé počasí a nízká oblačnost, ale noční let vyžadoval, aby se piloti orientovali pomocí přístrojů. Letoun se okamžitě po startu vydal východním směrem a na základě několika po sobě jdoucích pokynů od dispečerů postupně stoupal.
Trosky roztroušené na dně oceánu
Jenže jen půl hodiny po startu se letoun z výšky několika kilometrů náhle začal strmě řítit k zemi. Po minutě a půl střemhlavého pádu narazil v rychlosti několika set kilometrů v hodině do hladiny Atlantského oceánu ve vzdálenosti přibližně 340 kilometrů od letiště v New Yorku.
Pátrání po troskách letounu se rozeběhlo takřka okamžitě. Záchranářské týmy však na místě nehody letounu, který síla nárazu roztrhala na stovky úlomků, nenašly žádného přeživšího. Síla nárazu okamžitě usmrtila všech 217 lidí na palubě.
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Vyzvedávání trosek probíhalo poměrně rychle. Americké úřady rozhodly o ukončení rozsáhlé akce už koncem roku 1999, jak už tehdy informoval server iDNES.cz. „Přibližně 70 procent trosek letounu bylo vyzvednuto a na dně oceánu zůstávají roztroušeny relativně malé části vraku“, cituje dobový článek předsedu amerických vyšetřovatelů Jima Halla.
Pád s vypnutými motory
Trosky letounu ležely roztroušené ve dvou lokalitách, jež dělila vzdálenost téměř čtyři sta metrů. Stranou od většiny úlomků – trupu a křídel – našly pátrací týmy odlomený levý motor a další zbytky z jeho okolí. Rozmístění trosek bylo první nápovědou pro týmy vyšetřovatelů – bylo z nich jasné, že letoun se začal rozpadat ještě ve vzduchu.
Levý motor, který se na dně oceánu podařilo najít o něco později než větší kusy letounu, byl dalším vodítkem. Vyšetřovatelé z jeho stavu dokázali odvodit, že v době dopadu do vody byl jeho výkon minimální nebo dokonce zcela nulový – to by znamenalo, že pohon někdo vypnul.
Plovoucí úlomky, stejně jako části, které klesly na dno, se po vyzvednutí speciální lodí a transportu dostaly k vytřídění a prohlídce ze strany leteckých expertů i Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v hangáru na někdejší námořní základně v Kingstownu ve státě Rhode Island. Hledali zejména stopy po ohni nebo poškození výbuchem, žádné však nenašli.
Kopilot zůstal v kokpitu sám
Důvody nehody se podařilo objasnit zejména díky nálezu černých skříněk. Experti z amerického Národního úřadu pro bezpečnost dopravy (National Transportation Safety Board – NTSB) ze záznamů letových údajů i zvuků z kabiny dokázali rekonstruovat průběh letu a hlavně poslední minuty Boeingu 767 ve vzduchu.
Pro obdobně dlouhé lety vyžadovaly letecké předpisy, aby v letounu byly přítomny dvě posádky – tedy dva kapitáni a dva kopiloti – které se měly během letu vystřídat. Zhruba dvacet minut po startu tak takzvaný relief first officer, tedy zastupující první důstojník, navrhl pilotujícímu prvnímu důstojníkovi, že za něj převezme řízení.
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Oba piloti si po krátké konverzaci zhruba v 1:42 v noci vyměnili místa a původní první důstojník poté opustil kokpit. O dvě minuty později letoun dosáhl letové hladiny FL 330 (přibližně deset tisíc metrů nad mořem).
Střídání dvou posádek
Ačkoli předpisy nařizovaly střídání posádek, přesná pravidla už zůstávala na jednotlivých aerolinkách. U EgyptAir nicméně předpisy ohledně střídání neexistovaly, z praxe pilotů však dle NTSB vyplynulo, že si obě posádky podmínky střídání domluvily ještě před startem letounu. Zpravidla k němu docházelo po třech až čtyřech hodinách ve vzduchu. První posádka pak od té záložní (tedy relief flight crew) přebírala řízení zpátky přibližně hodinu až dvě před plánovaným přistáním.
Ze záznamu zvuku z pilotní kabiny plyne, že i kapitán letu dvanáct minut před druhou hodinou v noci opustil své místo. Odešel na toaletu a zastupující první důstojník tak v kokpitu zůstal sám.
Volný pád a rvačka v kabině
Černá skříňka pak dle NTSB v rychlém sledu zaznamenala hned několik změn – zhruba minutu a půl po odchodu kapitána z kokpitu vypnul první důstojník autopilota. Během několika vteřin rovněž stáhl výkon motorů z otáček pro udržení cestovní rychlosti na úplné minimum.
Poslední a nejzásadnější zásah však přišel vzápětí – záznamník o vteřinu později zachytil prudkou změnou úhlu výškového kormidla, což letoun namířilo špičkou dolů. Letoun během několika okamžiků takřka volného pádu dosáhl maximální konstrukční rychlosti a kokpitem se rozlehl alarm.
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Mezitím se dovnitř dokázal vrátit zmatený kapitán, který se pokusil situaci řešit. Na záznamníku se v následujících vteřinách objevují zvuky, naznačující, že se kapitán s kopilotem v kokpitu prali o nadvládu nad strojem – měnil se sklon výškového kormidla, výkon motorů, které se nakonec zcela zastavily, nebo nastavení aerodynamické brzdy.
Letoun v mezičase začal na chvilku opět stoupat a vzápětí zase klesat. Ostré manévry a prudké klesání však nadlimitně namáhaly trup Boeingu, který se začal ve vzduchu rozpadat – odpadl levý motor i část ovládacích ploch. Oba záznamníky přestaly nahrávat zhruba minutu a půl po vypnutí autopilota a stroj zároveň zmizel z obrazovek radarů.
Rozpory v závěrech expertů
V závěrečné zprávě, kterou NTSB vydal v roce 2002, vyšetřovatelé jasně vyloučili možnost technické závady, která by zapříčinila pád letounu. Vinu za tragickou nehodu naopak jednoznačně přiřkli zastupujícímu kopilotovi, který svými činy namířil letadlo k hladině moře.
Ke zprávě je nicméně připojeno obsáhlé vyjádření egyptských expertů z Egyptian Civil Aviation Authority (ECAA – přibližně Egyptský úřad pro civilní letectví). Ti se na vyšetřování rovněž podíleli a celou dobu pracovali po boku svých amerických protějšků. Jejich závěry se nicméně diametrálně liší.
V textu rozporují postupy i závěry NTSB, důrazně vylučují možnost, že by za pádem Boeingu mohly stát zásahy kopilota do řízení a naopak uvádějí, že nehodu způsobila závada na systémech letounu.
Letoun Boeing 767-300ER
Výrobce: The Boeing Company
Počátkem 80. let představila americká společnost Boeing nový širokotrupý dopravní letoun určený pro přepravu velkého množství cestujících na krátkých a dlouhých trasách. Doplnila jím velký model 747 a zároveň nahradila zastaralé proudové letouny takzvané první generace.
Model 767 byl malou revolucí – jako první dopravní letadlo měl takzvaný skleněný kokpit. Údaje v kabině tak piloti místo na tradičních analogových budících sledovali na moderních obrazovkách. Zhuštění ukazatelů umožnilo eliminovat pozici palubního inženýra a tím šetřit peníze aerolinkám.
Šlo také o první širokotrupý letoun Boeingu poháněný jen dvojicí motorů (což do té doby nebylo možné pro nevalnou spolehlivost turbín a navázané striktní bezpečnostní předpisy – porucha motoru nebyla ničím neobvyklým a letadla jich proto musela mít víc, aby mohla bezpečně pokračovat v letu).
Firma dle požadavků aerolinek postupně uvedla řadu modifikací, mezi něž patřila i verze 300ER, představená koncem dekády. Vycházela z protažené varianty 300, která měla díky přidané šestimetrové části trupu kapacitu až pro 351 cestujících – oproti maximu 290 cestujících u základní verze 200.
Úpravy zahrnovaly i zvětšení palivových nádrží a zvýšení maximální vzletové hmotnosti v kombinaci s instalací výkonnějších motorů. Dolet se zvedl téměř o čtyři tisíce kilometrů oproti „obyčejné“ verzi 300. Během jedné cesty mohl stroj urazit více než jedenáct tisíc kilometrů.
Varianta 300ER byla ze všech modifikací 767 nejprodávanější, jelikož vysoká kapacita i dolet představovaly pro aerolinky velké lákadlo. Dva letouny v roce 1988 objednaly i egyptské vlajkové aerolinky EgyptAir. Těm Boeing přidělil kód 66 a jejich letadla tak nesla označení 767-366ER.
Letoun 767 se dočkal mimořádné obliby u nákladních dopravců – ač výroba osobních verzí skončila už před více než deseti lety, nákladní varianty z bran továrny v americkém Everettu vyjíždějí doposud. Mezi spokojené zákazníky patří i Letectvo Spojených států amerických, které upravenými letouny 767-2C (respektive KC-46 Pegasus) od roku 2019 postupně nahrazuje vysloužilé tankovací letouny KC-135 Stratotanker z padesátých let.
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Závěrům nicméně předcházely podivné okolnosti. NTSB byl k vyšetřování nehody Egypťany v podstatě donucen, přestože se úřad snažil případ předat Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), který se na něm podílel. Experty k tomu už během prvních dvou týdnů vedly nálezy, které začaly ukazovat na úmyslné navedení letounu do moře. Egyptský protějšek však předání rezolutně odmítl a NTSB jej tak byla nucena dokončit samostatně.
Nehoda egyptského letounu měla i smutné pokračování. Britský server the Independent před deseti lety upozornil, že pád stroje podle ručně psaných poznámek inspirovala vůdce teroristické organizace al-Káida Usámu bin Ládina k útoku na newyorská dvojčata. K němu došlo o necelé dva roky později.
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