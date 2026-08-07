Ohodnoťte tento model v %:Čtvrtkové Su-22M4 je srdeční záležitostí a vzpomínkou na Náměšť
Normálně stavím 1/72, jen srdeční záležitosti patlám ve čtvrtkách. Tohle sučko létalo v Náměšti v době, kdy jsem tam sloužil.
Modelaření se věnuju dva roky a jsem spíš patla než modelář. Rok jsem jen sledoval YouTube, než jsem se odhodlal začít. Chytlo mě to tak, že jsem si založil YouTube kanál Šneček Modely. Tam sdílím svoji radost, ukazuju chyby, které jsem udělal, a snažím se lidem ukázat, že je to krásný koníček bez ohledu na to, na jaké úrovni zrovna jsou.
Baví mě i komunita, která se kolem kanálu vytvořila. Píšu si s klukama z celého světa a patnáctiletý Američan za mnou teď o prázdninách osobně přiletěl. To je pro mě asi to největší vyznamenání.
Tohle sučko bylo pro mě a moje schopnosti opravdu pořádný oříšek. Broušení a tmelení nebraly konce. Mám rád figurky, tady je od AeroBonusu.
Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE
Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.
Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.
Když se mi to podařilo jakž takž vytmelit a zbrousit, šlo to do černého Surfaceru Gunze 1500 a pak přišel preshading světle šedou. Barvy jsou Hataka Orange Line, stříkáno freehand, protože nesnáším maskování. Následoval lesklý lak Gunze, obtisky, znovu krycí lesklý lak a nakonec matný.
Potenciální kritiky chápu. Nestavím dokonalé modely, ale je to pro mě neskutečný detox a nemám potřebu předstírat, že jsem dokonalý. Aby kokpit vypadal trochu k světu, dostal spolu s pilotem i PE díly. Lepty a 3D decaly používám na tyto detaily moc rád.
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Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže Příběh mého modelu 2026 je tu
Za ty dva roky jsem stihl postavit přibližně 40 modelů, zpravidla proudová letadla, vrtulníky nebo i nějakou techniku. Celou moji tvorbu najdete na mém kanálu.
Nejsem Plasmo a nikdy nebudu. Je to, jako kdyby se amatérský běžec srovnával s olympionikem. Nikde není napsané, že ten amatérský běžec nemůže běhat rád. Tak „běhejte“ rádi a dělejte si život hezký. Nikdo jiný to za vás neudělá. Cesta je cíl. Progres je úspěch. Miluju, když se zavřu ve své Valhalle a jen tak koukám do vitrín na hotové kousky.
Komerční rámeček
Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026
V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.
Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
Cena zvláštního uznání:
Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model: