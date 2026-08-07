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Čtvrtkové Su-22M4 je srdeční záležitostí a vzpomínkou na Náměšť

Soutěž
Su-22M4 v měřítku 1/48

Su-22M4 v měřítku 1/48 | foto: Archiv soutěže

Su-22M4
Su-22M4 v měřítku 1/48
Su-22M4 v měřítku 1/48
Su-22M4 v měřítku 1/48
21 fotografií
Odráží nějaké měřítko to, zda model patří do vašich oblíbených? Stanislav Šnek možná až příliš sebekriticky píše, že je spíš „patla“ než modelář. To můžete sami posoudit u jeho příběhu letounu Su-22M4, kterým otvíráme přehlídku modelů v druhém kole naší soutěže:

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Normálně stavím 1/72, jen srdeční záležitosti patlám ve čtvrtkách. Tohle sučko létalo v Náměšti v době, kdy jsem tam sloužil.

Modelaření se věnuju dva roky a jsem spíš patla než modelář. Rok jsem jen sledoval YouTube, než jsem se odhodlal začít. Chytlo mě to tak, že jsem si založil YouTube kanál Šneček Modely. Tam sdílím svoji radost, ukazuju chyby, které jsem udělal, a snažím se lidem ukázat, že je to krásný koníček bez ohledu na to, na jaké úrovni zrovna jsou.

Su-22M4
Su-22M4 v měřítku 1/48
Su-22M4 v měřítku 1/48
Su-22M4 v měřítku 1/48
21 fotografií

Baví mě i komunita, která se kolem kanálu vytvořila. Píšu si s klukama z celého světa a patnáctiletý Američan za mnou teď o prázdninách osobně přiletěl. To je pro mě asi to největší vyznamenání.

Tohle sučko bylo pro mě a moje schopnosti opravdu pořádný oříšek. Broušení a tmelení nebraly konce. Mám rád figurky, tady je od AeroBonusu.

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Fotografie a příběh svého modelu vkládejte ZDE

Vyberte minimálně 8 kvalitních a ideálně šířkových fotografií vašeho modelu, které vystihnou jeho výjimečnost. Nezapomeňte na krátké popisky fotografií. Nebojte se vyfotit třeba i zajímavé detaily. Vložte je do přihlašovacího formuláře i se slovním popisem. Ze soutěžních příspěvků zaslaných prostřednictvím soutěžního formuláře vybere redakce iDNES.cz nejzajímavější příspěvky. Právě probíhá druhé kolo soutěže. Zasílat fotografie a příběhy můžete až do úterý 1. září 2026 do 23:00.

Ve slovním popisu se neváhejte podělit o příběh modelu, tedy např. důvod, proč jste se rozhodli věnovat tolik práce právě tomuto kusu techniky. Můžete popsat i detaily z výroby, použité techniky, postřehy, triky či praktické rady.

Když se mi to podařilo jakž takž vytmelit a zbrousit, šlo to do černého Surfaceru Gunze 1500 a pak přišel preshading světle šedou. Barvy jsou Hataka Orange Line, stříkáno freehand, protože nesnáším maskování. Následoval lesklý lak Gunze, obtisky, znovu krycí lesklý lak a nakonec matný.

Potenciální kritiky chápu. Nestavím dokonalé modely, ale je to pro mě neskutečný detox a nemám potřebu předstírat, že jsem dokonalý. Aby kokpit vypadal trochu k světu, dostal spolu s pilotem i PE díly. Lepty a 3D decaly používám na tyto detaily moc rád.

Vyhlášení výsledků prvního kola soutěže Příběh mého modelu 2026 je tu

Za ty dva roky jsem stihl postavit přibližně 40 modelů, zpravidla proudová letadla, vrtulníky nebo i nějakou techniku. Celou moji tvorbu najdete na mém kanálu.

Nejsem Plasmo a nikdy nebudu. Je to, jako kdyby se amatérský běžec srovnával s olympionikem. Nikde není napsané, že ten amatérský běžec nemůže běhat rád. Tak „běhejte“ rádi a dělejte si život hezký. Nikdo jiný to za vás neudělá. Cesta je cíl. Progres je úspěch. Miluju, když se zavřu ve své Valhalle a jen tak koukám do vitrín na hotové kousky.

Komerční rámeček

Výhry v 2. kole soutěže Příběh mého modelu 2026

V letní soutěži Technetu pro plastikové modeláře s názvem Příběh mého modelu 2026 bylo celkem 50 plastikových stavebnic, které věnovala firma PECKA-MODELÁŘ. Soutěž je dvoukolová a nyní si představíme výhry v druhém kole.

Cena odborné poroty nabídne tyto plastikové stavebnice:
· Tank T-55A od firmy Tamiya
· Vrtulník Alouette II od firmy Revell
· Nieuport Ni-17 od firmy Eduard
· Vespa Primavera 125 od firmy Italeri

Cena odborné poroty v druhém kolen soutěže Příběh mého modelu nabídne tyto...

Cena redakce nabídne těchto pět plastických stavebnic:
· VTML Lince od firmy Italeri
· Hawker Siddeley HS.125 od firmy Kovozávody Prostějov
· Fokker Dr.I od firmy Eduard
· Honda Dax od firmy Tamiya
· Messerschmitt Bf 109G-6 od firmy AZmodel

Cena redakce v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne tuto pětici...

Cena čtenářů představuje tyto plastikové stavebnice:
· Mercedes Benz SSKL od firmy Revell Lockheed
· L-1049G Super Constellation od firmy Revell
· Star Wars Madalorian Grogu New Republic X-wing fighter od firmy Revell
· Ducati 1199 od firmy Tamiya
· Avia S-199 od firmy Eduard

Cena čtenářů v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 nabídne těchto pět...

Cena pro modeláře do 15 let zahrnuje těchto devět plastikových stavebnic:
· Star Wars Madalorian Grogu Razor Crest od firmy Revell
· R.M.S. Titanic od firmy Academy
· Pirátská loď Black Falcon od firmy Směr
· Cutiss SC- Seahawk od firmy Směr
· Bell AH-1F Cobra od firmy Revell
· Vikingská loď Drakkar od firmy Směr
· Suchoj Su-25K od firmy Směr
· Alfa Romeo Alfetta 1950 od firmy Směr
· Carson Teva’s X-winf fighter ze Star Wars od firmy Revell·

Cena zvláštního uznání:
· monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350

Tento monumentální model bitevní lodi Bismarck v měřítku 1/350 představuje Cenu...

Pět stavebnic pro vylosované čtenáře, kteří hlasovali pro soutěžní model:
· Vrtulník MIL Mi-4 od firmy Směr
· Zlín Z-142 od firmy Kovozávody Prostějov
· Aero Ae-45 od firmy Kovozávody Prostějov
· Rolls Royce Silver Ghost 1911 od firmy Směr
· Aero L-159A Alca od firmy Kovozávody Prostějov

I v druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026 myslíme i na čtenáře, kteří v...

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