Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky, zlepšit plavbu a přispět k ochraně před povodněmi.
Autor: Kiwiev, CC0 1.0
Velké povodně postihly oblast v letech 1954 a 1965. I kvůli eliminaci ničivých povodní se začala projektovat soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros.
Autor: Slovenský hydrometeorologický ústav
Z původně plánované soustavy však byla nakonec dokončena pouze modifikovaná slovenská část, byť případná budoucí dostavba maďarské části není teoreticky zcela vyloučena, přesněji řečeno pravděpodobnost této dostavby se nerovná čisté nule. (foto: z výstavby vodního díla Gabčíkovo, rok 1988)
Autor: Fortepan / Vimola Károly
I přes odstoupení maďarské strany se používá celý název Soustava vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Soustavu tvoří sedm částí, provozovatel – Vodohospodárska výstavba, š. p. – je na svém webu uvádí v tomto pořadí: zdrž Hrušov, stupeň Čunovo, přívodní kanál, úpravy levostranné inundace (zátopového území), stupeň Gabčíkovo (vodní dílo Gabčíkovo), odpadový kanál a ochranná opatření VD Nagymaros.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Pohled z letadla (rok 2018). Uprostřed vidíme stupeň Gabčíkovo (přehradu, vodní elektrárnu a zdymadla), vpravo je západ a z té strany tedy přitéká voda přívodním kanálem, vlevo je logicky odpadový kanál. Při pohledu přes toto vodní dílo pak zajisté každý pozná původní tok Dunaje a jeho ramena (především Bačianské a Gabčikovské).
Autor: Maksym Kozlenko, CC BY-SA 4.0
A zde pohled z Maďarska, kde zůstal Dunaj čistě ve své původní konfiguraci. Na levém břehu Dunaje vidíme Nagymaros a na pravém Visegrád.
Autor: Gyula Péter, CC BY 3.0
Gabčíkovo je druhou nejvýkonnější vodní elektrárnou na Dunaji. Na prvním místě jsou rumunsko-srbská Železná vrata I s instalovaným výkonem 2 372 MW, na druhém místě slovenské Gabčíkovo se 720 MW a na třetím místě rumunsko-srbská Železná vrata II s 591 MW. U obou zmíněných vrat ovšem záleží, jak se na ně díváme. Konkrétně Železná vrata I jsou ve skutečnosti dvě samostatné elektrárny, rumunská (1 166 MW) a srbská (1 206 MW), které jsou součástí společného přehradního komplexu.
Autor: Vodohospodárska výstavba
A zde vidíme Šulianske jezero v Chráněné krajinné oblasti Dunajské Luhy, která je vodním dílem, při němž se nachází, ovlivněna. Jezero najdeme při pravém břehu přívodního kanálu Gabčíkovo, který je za zástavbou na snímku. Při druhém, tedy levém břehu kanálu leží Šuľany, část obce Horný Bar. Ale zpět k jezeru, to spadá do druhého stupně ochrany, a tak je díky čisté vodě vhodné ke koupání.
Autor: Jozef Kotulič, CC BY 4.0
Šulianske jezero a při něm Šulianske rameno, vpravo to rovné je přívodní kanál Gabčíkovo.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Chráněná krajinná oblast Dunajské Luhy sousedí se soustavou vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Land Rover Defender slovenské policie v CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Společné československo-maďarské plány na rozsáhlé vodohospodářské úpravy Dunaje se rozvíjely už od padesátých let. Hlavním cílem bylo využít energetický potenciál řeky, zlepšit podmínky pro lodní dopravu a omezit nebezpečí povodní. Dne 16. září 1977 podepsaly obě země smlouvu o výstavbě a provozu soustavy vodních děl Gabčíkovo–Nagymaros. Projekt počítal se dvěma hlavními stupni: Gabčíkovem na československém území a Nagymarosem v Maďarsku. Stavební práce začaly v roce 1978. (foto: stavební práce na maďarské části, rok 1988)
Autor: Fortepan / Vimola Károly
V roce 1989 však Maďarsko práce na projektu pozastavilo, zejména kvůli obavám z jeho dopadů na životní prostředí. V Maďarsku se proti výstavbě vodního díla konaly velké protesty, největší samozřejmě v Budapešti, ale protestovalo se i ve městě Nagymaros, jak vidíme na této fotografii ze 17. září 1988.
Autor: Fortepan / Szebeni András
Velká demonstrace z Budapešti proti stavbě vodního díla Nagymaros, 12. září 1988
Autor: Fortepan / Fortepan
Velká demonstrace z Budapešti proti stavbě vodního díla Nagymaros, 12. září 1988
Autor: Fortepan / Szebeni András
Po jednostranném odstoupení Maďarska ze společného díla začalo téct Československu do bot. Objevila se otázka, co teď s rozlitým mlékem, neřku-li Dunajem. Z několika uvažovaných variant zvítězila varianta C, to znamená dokončit dílo tak, aby fungovalo bez původně plánovaných objektů na maďarské straně. Znamenalo to také výstavbu nové přehrady v Čunově, kde nakonec vznikl i vodní sportovní areál s divokou vodou.
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Letitý spor o vodní dílo Gabčíkovo-Nagymaros vyřešil Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, kterému obě strany spor společně předložily v roce 1993. V šalamounském rozsudku z roku 1997 soud rozhodl, že Maďarsko v roce 1989 protiprávně zastavilo práce na projektu a porušilo platnou mezistátní smlouvu z roku 1977. Zároveň však soud konstatoval, že i Československo (Slovensko) porušilo mezinárodní právo, když jednostranně odklonilo Dunaj do náhradního koryta na svém území.
Autor: Pavol Funtál, Hospodárske noviny
Pokud hovoříme o funkci ochrany proti povodním, tak soustavu vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros si nepředstavujme jako nádrž schopnou pojmout povodňovou vlnu. Vodní dílo chrání okolní oblasti před katastrofálními povodněmi prostřednictvím systému regulace, který dokáže rozdělit extrémní povodňové vlny do přívodního kanálu, původního starého koryta Dunaje a přilehlých ramen.
Autor: Metrostav
Vodní elektrárny soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros (kromě VD Gabčíkovo tam jsou ještě další menší vodní elektrárny) vyrobí ročně kolem 2 200 GWh elektrické energie, přičemž jejich společný instalovaný výkon činí 750 MW (již víme, že na samotné Gabčíkovo z toho připadá 720 MW).
Autor: Christian Gebhardt, CC BY-SA 4.0
Uvedená roční výroba 2 200 GWh elektrické energie představuje polovinu roční výroby všech vodních elektráren na Slovensku a 8 % z celkové roční spotřeby elektrické energie tamtéž.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Vodohospodárska výstavba
Jez Čunovo. Tento komplex slouží především k regulaci průtoku vody do starého koryta Dunaje (na fotce pod jezem), k ochraně území před povodněmi a k udržování plavební hladiny ve zdrži Hrušov (na fotce nad jezem) a v přívodním kanálu Gabčíkovo.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Jez Čunovo
Autor: Vodohospodárska výstavba
Jez Čunovo
Autor: Vodohospodárska výstavba
Komplex plavební komory Čunovo a malé vodní elektrárny, který se nachází vedle hlavního jezu z předchozích snímků.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Jez Čunovo, vlevo zdrž Hrušov
Autor: Vodohospodárska výstavba
Areál vodních sportů Čunovo
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Danubiana Meulensteen Art Museum je muzeum moderního umění, které najdeme na umělém poloostrově ve zdrži Hrušov (funkčně je Hrušov zdrž, ne nádrž), tedy části Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros. Kolem galerie se rozkládá park s expozicí desítek sochařských děl od slovenských i zahraničních umělců.
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Významnou kapitolou je příspěvek k zajištění lepší propustnosti lodní dopravy Dunajem. Přes plavební komory VD Gabčíkovo ročně propluje kolem 15 tisíc lodí s celkem více než šesti miliony tun nákladu. Pokud si někdo z uvedených dat spočítá průměrný náklad na loď a bude se mu zdát malý, tak je třeba si uvědomit, že mezi těmi loděmi jsou samozřejmě i lodě osobní, výletní.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Plavební komory VD Gabčíkovo. Jedna byla v době pořízení snímku evidentně mimo provoz.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Francouzská hotelová říční loď MS L’Europe operuje na Rýnu i Dunaji, zde ji vidíme vplouvat do plavební komory zdymadla VD Gabčíkovo.
Autor: James Tarpley, CC BY-SA 2.0
Vodní dílo Gabčíkovo, kompa
Autor: Jozef Kotulič, CC BY 4.0
Vodní dílo Gabčíkovo, kompa
Autor: Jozef Kotulič, CC BY 4.0
Vodní dílo Gabčíkovo, kompa
Autor: Vodohospodárska výstavba
Vodní dílo Gabčíkovo, kompa
Autor: Vodohospodárska výstavba
Vodní dílo Gabčíkovo, loď opustila plavební komoru zdymadla a míří odpadovým kanálem pryč. Označení odpadový kanál zde nepůsobí lichotivě, byť na něm nic špatného není. Níže po proudu se napojí na původní tok Dunaje.
Autor: Vodohospodárska výstavba
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Vodohospodárska výstavba
Gabčíkovo, plavební komory zdymadel
Autor: Metrostav
Gabčíkovo, plavební komory zdymadel
Autor: Metrostav
Gabčíkovo, plavební komory zdymadel
Autor: Metrostav
Gabčíkovo, plavební komory zdymadel
Autor: Metrostav
Gabčíkovo, plavební komory zdymadel
Autor: Metrostav
Chráněná krajinná oblast Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Chráněná krajinná oblast Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Studenti při exkurzi v CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Studenti při exkurzi v CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
CHKO Dunajské Luhy
Autor: Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0
Výstavba vodního díla Gabčíkovo, 1984
Autor: Fortepan / Wittner Lucia
Vodní dílo Gabčíkovo, 1984
Autor: Fortepan / Wittner Lucia
Vodní dílo Gabčíkovo, 1984
Autor: Fortepan / Wittner Lucia
Nagymaros, 1989
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nagymaros, 1989
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nagymaros
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Nagymaros
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Nagymaros
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Nagymaros
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Nagymaros, 1989
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nagymaros, 1989
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Nagymaros, 1989
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly
Vodní dílo Gabčíkovo
Autor: Fortepan / Vimola Károly