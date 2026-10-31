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Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit

Radek Folprecht
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Vodní dílo Gabčíkovo Velké povodně postihly oblast v letech 1954 a 1965. I kvůli eliminaci ničivých... Vodní dílo Gabčíkovo Vodní dílo Gabčíkovo Vodní dílo Gabčíkovo Pohled z kazatelské stolice (Dömös) směrem na Nagymaros a Visegrád Vodní dílo Gabčíkovo Šulianske jezero v Chráněné krajinné oblasti Dunajské Luhy. Jezero se nachází... Šulianske jezero a při něm Šulianske rameno, vpravo to rovné je přívodní kanál... Chráněná krajinná oblast Dunajské Luhy Land Rover Defender slovenské policie v CHKO Dunajské Luhy Nagymaros
Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky, zlepšit plavbu a přispět k ochraně před povodněmi.

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