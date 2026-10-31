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Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru
„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...
KVÍZ: Jak dobře znáte české jaderné elektrárny?
Obří stroje, modrá záře, „fontány“ i stavby s překvapivým geometrickým tvarem. Vyzkoušejte si, co poznáte z fotografií Dukovan a Temelína.
Přežil pohřbení zaživa. Poslednímu nebezpečí však slavný Harry Houdini neunikl
Jeden z nejznámějších iluzionistů Harry Houdini, od jehož předčasného úmrtí uplynulo 31. října 100 let, se z každých pout dokázal hravě osvobodit, svázaný skákal do řeky, aby se za chvilku k údivu...
Kolos na Dunaji. Vodní dílo, které změnilo řeku a samo se muselo přizpůsobit
Vodní dílo Gabčíkovo patří k nejvýznamnějším vodohospodářským stavbám na Dunaji. Vzniklo jako součást ambiciózního československo-maďarského projektu, který měl využít energetický potenciál řeky,...
AI už nám dokáže tak trochu číst myšlenky nebo nakreslit, na co se díváme
Jsou věci, které si člověk chce nechat pro sebe nebo si je prostě jen promyslet, než je vypustí ven. Naše myšlenky patří jen nám, ale pokusy je různými způsoby přečíst, jsou tady už dlouho. Rozvoj...
Toto tisíctunové monstrum na silnici potkat nechcete. Sune se 6 metrů za minutu
V Česku se s podobnými monstry setkáte patrně jen tehdy, když se za nimi vypravíte. Nedaleko německého Lipska se však s rypadlem velkým jako sedmipodlažní dům mohli setkat cestující na silnici mezi...
Apple zmenšil nejvýkonnější notebook a přidal dotek, ale něco mu chybí
Apple ve středu představil zcela přepracované nejvýkonnější varianty MacBooku Pro. Podařilo se mu ještě zmenšit jak 16", tak i 14" variantu, které jsou zároveň lehčí. Možná ještě zajímavější je pak...
Vrak objevený u tureckého pobřeží je nejstarší na světě. Loď plula do Tróje
Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v...
Bolševický ráj? Před 100 lety čeští dělníci varovali před prací v SSSR
Odjížděli budovat lepší svět, místo toho podle dobového tisku poznali nemoci, nouzi a zklamání. Před 100 lety přinesly Národní listy příběh dělníků z Chotěboře, kteří se vydali do Sovětského svazu...
POZOR VLAK: Natočili jsme utajené velitelství železnic
Lidé nahoře o něm nesměli vědět a ti dole museli mlčet. Pod tělocvičnou šumperského železničního učiliště vzniklo na počátku šedesátých let minulého století přísně utajované velitelství železnic. Na...
KVÍZ: Nemáte nárok tento kvíz o internetu nezvládnout. Udělali jsme ho jednoduchý
Internet tu byl už před sociálními sítěmi a generativní umělou inteligencí. Právě tehdy vznikly legendární služby a memy. Vyzkoušejte, jak si pamatujete věci, jejichž odraz najdete i v současnosti.
Apple má nový notebook a počítač, ale my jsme čekali něco jiného
Apple v úterý pokračuje v uvádění nových výrobků, když představil nový 14palcový MacBook Pro a all-in one počítač iMac. Oba zůstávají u původních designů, jen se vyměnil čip na nejnovější M6, a s tím...
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Myš místo zabijácké kombinace Alt + F4. Podívejte, co se ve Windows stane
Naučte se používat skrytý hardwarový benchmark, vyhledávat v titulkách na YouTube nebo bleskové zabíjet zamrzlé aplikací jedním kliknutím myši. Ukážeme vám také, jak proměnit monitor v bezdrátové...
Mikroplasty by měly být chemicky netečné, přesto se z nich uvolňují jedy
Obaly od jídel a nápojů, kosmetika, oblečení, rybářské sítě. To jsou jen některé zdroje miniaturních částeček plastu. Na Zemi jsou už všude. Podle mnoha výzkumů se dají najít i v lidském těle. Nově...