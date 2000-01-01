Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího dopravního prostředku, který může údajně využívat člověk i bez pilotního průkazu. I když je někdy nazýván jako létající kolo nebo speeder, funguje spíš jako jiné známé zařízení.
Není to zdaleka poprvé, co se objevuje relativně kompaktní zařízení, které dokáže přeletět s jedním pasažérem z jednoho místa na druhé. Solo JetBike už ale má i cenovku.
Novinka slibuje provoz bez potřeby pilotního průkazu, alespoň podle požadavků amerického Federálního leteckého úřadu (FAA). Firma stroj nabízí s přízviskem první elektrický speeder na světě, což je odkaz na slavný dopravní prostředek z Hvězdných válek.
Za novinkou stojí americká společnost Leo Flight, která vedle tohoto stroje pracuje i na větším vícemístném létajícím dopravním prostředku. Tam je ale zatím vše ve fázi výzkumu a přípravy prototypu. Testoval se samozřejmě i nyní nabízený stroj. Testovací prototyp měl kódové označení LX1-R.
Solo JetBike tak již překročil fázi prototypu a první zájemci si jej mohou začít předobjednávat. Cena sice není lidová, ale 100 tisíc dolarů (cca 2,1 mil. korun) za takový unikátní stroj není zase až tolik. Nyní se skládá záloha ve výši jednoho procenta celkové ceny.
Za tuto cenu zájemce získá plně elektrický létající stroj, který na jedno nabití dokáže letět až patnáct minut rychlostí před 95 km/h.
Rozměry stroje jsou na délku i na šířku necelé dva metry. Maximální letová výška je 14,5 metru.
Solo JetBike zaujme především koncepcí, kdy je sedadlo umístěno mezi čtveřici bloků obsahujících malé vrtule. Každý z těchto segmentů jich má dvanáct. Řízení zajišťují dva joysticky.
Pokud vás překvapuje design využívající 48 místo třeba čtyř velkých rotorů, pak je to údajně kvůli větší bezpečnosti. I přes nutně vysokou rychlost otáček nemá jejich hluk přesahovat 80 decibelů.
Firma zatím neposkytuje veřejně příliš mnoho technických informací o představené novince, ale zmiňuje, že napájení stroje zajišťuje baterie nové generace typu solid-state. Ty mají místo elektrolytu izolační vrstvu slibují lepší vlastnosti než ty současné s tekutým nebo gelovým elektrolytem. Zatím ale nejsou komerčně příliš dostupné.
LEO Flight testuje elektricky poháněné létající stroje již několik let a nyní přichází s prvním zařízením, které začne opravdu vyrábět.
Produkce stroje Solo JetBike má začít v těchto dnech. LEO Flight plánuje, že firma dodá první modely již v následujícím roce.
Firmu založili v roce 2021 Pete Bitar a Carlos Salaff, přičemž druhý zmíněný byl designérem Mazdy, který vytvořil koncepty jako Nagare nebo Furai a pracoval na vozech Mazda 3 a MX-5.
Pete Bitar začal pracovat na řadě malých létajících strojů s kolmých startem a získal i několik patentů. Má ale za sebou zatím jen nedokončené projekty včetně stroje VertiCoupe, který představila jeho dřívější společnost Electric Jet Aircraft.
Ve firmě Electric Jet Aircraft vznikla i testovací verze jetpacku EJ-1S, na němž Pete Bitar testoval i některé technologie, které jsou součástí aktuálně nabízeného modelu Solo JetBike.
I když může mít Solo JetBike určitý potenciál, patrně mnohem častěji uvidíme nad našimi hlavami létat malé aerotaxíky. Pod pojmem aerotaxi si v současnosti představíme nejspíš běžné vrtulníky, které dopraví člověka z jednoho místa ve městě na druhé. Stále víc ale chtějí do této oblasti proniknout nové koncepty. Jeden z těch odvážnějších představila společnost Archer Aviation a hned s ním hodlá létat na Letních olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028.
Autor: Archer Aviation
Na první pohled je jasné, že letoun Midnight společnosti Archer Aviation kombinuje schopnosti dronů a klasických letadel. Jeho vrtule umožňují kolmý start a následně i pohyb vpřed podle toho, jak jsou natočeny.
Autor: Archer Aviation
Na rozdíl od legendárních letounů Bell Boeing V-22 Osprey se nenatáčí všechny vrtule, ale pouze jejich část. Ale rozdílů je mnohem víc.
Autor: Archer Aviation
Letoun Midnight k pohonu využívá elektromotory, které roztáčí celkem 12 vrtulí umístěných na obou stranách křídel.
Autor: Archer Aviation
Pětilistové vrtule jsou sklopné, dalších šest pevných vrtulí slouží pouze pro vertikální pohyb a mají každá dva listy.
Autor: Archer Aviation
Firma Archer Aviation hodlá na nadcházejících Letních olympijských hrách připravit stroj tak, aby byl schopen přepravit až čtyři cestující a jednoho pilota až do vzdálenosti téměř 100 km rychlostí až 241 km/h a zároveň produkovat méně hluku a emisí než tradiční helikoptéra.
Autor: Archer Aviation
Letecké taxíky společnosti Archer budou nabízet 10- až 20minutové lety v rámci sítě přistávacích ploch „vertiportů“ po celém Los Angeles.
Autor: Archer Aviation
V současné fázi Midnight absolvuje zkušební lety, při kterých zkouší kolmý start nebo klasický let. Na vizualizaci je podoba budoucího interiéru.
Autor: Archer Aviation
První let tehdejšího dvoumístného demonstrátoru s názvem Maker se uskutečnil 16. prosince 2021, kdy se úspěšně vznesl a po nějaké době přistál zpět na zemi.
Autor: Archer Aviation
I v Česku se vyvíjí aerotaxi. Toto je konceptu bezpilotního dronu označeného jako MiYa, který předloni představili odborníci z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLU).
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle konceptu bude systém fungovat na bázi kabiny, kterou bude přenášet dron po předem naplánované trase.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Bezpilotní létající prostředek má oblé tvary a připomíná čtyřmístný automobil, který ovšem postrádá místo pro řidiče.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle autorů konceptu bude po dobu cesty třeba komunikovat s cestujícími z pozemního řídícího stanoviště, mít informace o tom, co se děje na palubě, proto na ní budou videokamery, aby supervizor ze země mohl let sledovat, a to i více letadel současně.
Autor: Petr Topič, MAFRA
MiYa je sice koncipována na letovou výšku čtyři kilometrů, ale počítá se lety do výšky 400 metrů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stroj s celkovou výškou čtyři metry a rozpětím křídel 15 metrů uveze až 400kg náklad.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Představení konceptu bezpilotního dronu, který by mohl sloužit jako aerotaxi (6. listopadu 2023)
Představení konceptu bezpilotního dronu, který by mohl sloužit jako aerotaxi (6. listopadu 2023)
Představení konceptu bezpilotního dronu, který by mohl sloužit jako aerotaxi (6. listopadu 2023)
Představení konceptu bezpilotního dronu, který by mohl sloužit jako aerotaxi (6. listopadu 2023)
Nové modely „dronovoých“ aerotaxi se objevují po celém světě. Toto je například Volocopter představený na veletrhu v Dubaji.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
V Dubaji otestovali létající taxi bez pilota. Jde o dvousedadlovou kabinu opatřenou 18 vrtulemi. Stroj pohání devět baterií, které mu umožní zůstat ve vzduchu až půl hodiny.
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Létající automobil AirCar Štefana Kleina
Dvoumístné provedení létajícího auta AirCar Štefana Kleina.
