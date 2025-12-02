|
Tento stroj si poradí se zácpami. Chce být jako z Hvězdných válek
Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth
Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...
Společnost Leo Flight spustila předprodej svého jednomístného létajícího dopravního prostředku, který může údajně využívat člověk i bez pilotního průkazu. I když je někdy nazýván jako létající kolo...
V Thajsku vede železnice skrz tržnici. Trhovci jsou v klidu, jen musí uhnout
Železnice Maeklong je vskutku neobvyklá, těsně před svou konečnou západní stanicí sdílí v krátkém úseku úzký prostor mezi zástavbou s místní tržnicí nabízející plody země i moře. Trať se navíc skládá...
Fušeřina předků. Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále
Před sto lety zažili stavitelé svatovítské katedrály šok. Pod sádrovým profilem zdánlivě pevné gotické klenby se skrývala konstrukce, kterou kdysi zničil neodborný opravář. Dvě pole nad královskými...
Rusové posílají stínovou flotilu Severní mořskou cestou. Hrozí katastrofa
Rusko využívá při obcházení mezinárodních sankcí námořní trasu ze Severního ledového oceánu do Pacifiku. Panují na ní drsné podmínky. Moskva do ní nechává vplout lodě, které pro ně nejsou uzpůsobené....
Pátrání po zmizelém stroji letu MH370 začne znovu, na konci letošního roku
Více než jedenáct let trvá záhada letu MH370, při němž zmizel Boeing 777-200ER malajsijských aerolinií během letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Nyní se znovu pokusí trosky letounu najít společnost...
Větší šance přežít infarkt. Kardiologové mohou klíčový přístroj napojit i v terénu
Každý den v Praze postihne srdeční zástava tři až pět lidí. Kardiologové ze Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ale dokážou velkou část těchto pacientů zachránit. A nově to zkoušejí přímo na ulici. Ve...
Rusové vyměnili kosmonauta pro let na ISS. Měl kopírovat data Muskovy firmy
Následující let s posádkou na Mezinárodní vesmírnou stanici může být na dlouhou dobu poslední, kdy se do vesmírného prostoru dostal ruský kosmonaut. Při listopadovém startu byla totiž poškozena...
Čínská společnost chtěla zkusit úspěch SpaceX. Přistání ale bylo plamenné
O čínské schopnosti zkopírovat, případně vylepšovat úspěšné produkty už byly popsány stohy papíru. Včetně toho virtuálního. Není divu, že zájmu neuniká ani nekorunovaný král mezi kosmickými raketami...
Když mech usvědčil vrahy. Průlomový případ změnil metody kriminalistů
Není mech jako mech a kriminalisté toho využívají k odhalování závažných zločinů. Identifikují oběti, usvědčují vrahy a odhalují sebevraždy. Početný tým vědců vedený Mattem von Konratem...
Největší skvrna na Slunci za desetiletí je vidět pouhým okem, vyvolá polární záři
Magnetické pole Slunce způsobilo na jeho povrchu obrovskou skvrnu, kterou lze v následujících dnech výborně pozorovat. Brněnská hvězdárna na svých stránkách upozornila, že ač je to podívaná za...
Britský trapas s obrněnci Ajax. Takhle to na Putina nepůjde
Německý Bundeswehr je s oblibou terčem posměchu, v neposlední řadě od humorumilovných Britů. Připomínají se jeho známé trapasy, jako jsou natřená košťata namísto kulometů při cvičení NATO v roce...
Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace
Bombardér Boeing B-17 je jednou z leteckých ikon druhé světové války. „Létající pevnosti“ bojovaly v Evropě, Asii i v severní Africe a mj. provedly v únoru 1945 i nálet na Prahu. Odhlédněme ovšem od...
Česká družice VZLUSAT-2 splnila svou misi, poté shořela v atmosféře
Družice VZLUSAT-2 ukončila svou misi, při které pořídila jako první česká družice snímky České republiky ve vysokém rozlišení. Poté postupně klesala, až sestoupila do atmosféry, kde shořela. Družice...
Série chyb navedla stroj do skal. 44 let od tragédie letu 1308 na Korsice
Charterový let číslo 1308 jugoslávských aerolinek Inex-Adria Aviopromet před 44 lety skončil nárazem do hory na Korsice. Ze správné dráhy se vychýlil kvůli řadě nedorozumění mezi piloty a dispečerem....