Neuvěřitelné záběry čínského pohoří. Zcela jej pokryly solární panely

  17:29
Podívejte se na záběry z čínského pohoří Kuej-čou, které ukazují přírodu zcela zakrytou solárními panely, a to v ohromné rozloze. Kritici tvrdí, že to poškozuje životní prostředí. Čínské úřady se však brání. Podle nich jde o úspěšnou praxi v boji proti skalnaté desertifikaci krajiny a erozi půdy.

Projekt pokrývá přibližně 860 tisíc metrů čtvrtečních plochy a produkuje kolem 53 milionů kWh ročně. Podobné agrovoltaické projekty zároveň kombinují solární výrobu s pěstováním plodin pod panely, což údajně zlepšuje využití půdy a přináší příjmy místním.

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF

Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověřil, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu věnovala společnost R.A.F. Station...

V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda

Nedaleko místa konání nadcházejících Zimních olympijských her ohlásili italští...

Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

CRT televizor Sony

Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...

18. prosince 2025  17:29

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

18. prosince 2025

Krmítko s kamerou dá nahlédnout ptáčkům přímo do zobáčku. Skvělá podívaná

Bird Buddy

Jedno levné a jedno drahé. Vyzkoušeli jsme dvě „chytrá krmítka“ s kamerami, se kterými máte své opeřené hodující hosty jako na dlani. Na obou jim chutná stejně, ale rozdíl v tom, co dostane uživatel,...

18. prosince 2025

NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...

17. prosince 2025  22:33

Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky...

Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké modelářství jeden kuriózní model vodní raketky neuvedeného československého výrobce, který zřejmě sloužil...

17. prosince 2025,  aktualizováno  20:37

V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda

Nedaleko místa konání nadcházejících Zimních olympijských her ohlásili italští...

Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.

17. prosince 2025  16:25

Snaha oživit Twitter je pěkná. Může ale vést k ještě větší roztříštěnosti

Komentář
ilustrační snímek

Americký startup Operation Bluebird se pokouší získat ochrannou známku Twitter. Chce pod ní spustit vlastní sociální síť. Značku oficiálně vlastní společnost X Elona Muska. Přestala ji ale používat....

17. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Windows slaví 40 let: dekády kompromisů, slepých uliček i technologické vytrvalosti

Windows - ilustrační snímek

Když Microsoft v roce 1985 uvedl první Windows, nikdo moc netušil, že se z této grafické nadstavby stane jeden z nejdéle existujících softwarových produktů na světě. Z dnešního pohledu je až...

17. prosince 2025

Británie chce po Googlu a Applu blokaci nahoty přímo v operačních systémech

Když zasílá nahou fotku žena, je mnohem menší pravděpodobnost, že bude příjemce...

Ve Velké Británii se připravují plány, které mohou změnit způsob, jakým se filtruje nevhodný obsah na zařízeních, která používají děti a mladiství. Místo blokování takového obsahu v jednotlivých...

16. prosince 2025  13:21

Pokochejte se leteckou akrobacií a zjistěte vítěze našeho RAF kvízu

Soutěž
Letoun Tiger Moth ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech

Jedním z letounů, na kterém se cvičili i naši váleční piloti britského Královského letectva, byl stroj de Havilland Tiger Moth. Podívejte se, jak se letos předvedl na leteckém dni v Hosíně. Zároveň...

16. prosince 2025  9:47

Piloti neměli šanci. Srážka letadel nad New Yorkem před 65 lety odhalila podvody a korupci

Ocas stroje zůstal ležet samotný uprostřed jedné z křižovatek.

Dva dopravní letouny se přesně před 65 lety střetly nad Staten Islandem na jihu New Yorku. Jejich zbytky dopadly do hustě osídlených oblastí více než šestnáct kilometrů od sebe. V troskách obou...

16. prosince 2025

Úspěch českých vědců. Borelie si pomáhá při průniku do cév mazanými triky

ilustrační snímek

Čeští vědci objasnili rafinovaný způsob, jakým se bakterie vyvolávající lymeskou boreliózu dostane do nitra cév a může se pak šířit lidským organismem.

16. prosince 2025

