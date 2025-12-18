Projekt pokrývá přibližně 860 tisíc metrů čtvrtečních plochy a produkuje kolem 53 milionů kWh ročně. Podobné agrovoltaické projekty zároveň kombinují solární výrobu s pěstováním plodin pod panely, což údajně zlepšuje využití půdy a přináší příjmy místním.
Neuvěřitelné záběry čínského pohoří. Zcela jej pokryly solární panely
V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě
V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...
KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF
Soutěžní kvíz prověřil, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu věnovala společnost R.A.F. Station...
V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda
Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.
Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo
V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...
Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT
Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...
Krmítko s kamerou dá nahlédnout ptáčkům přímo do zobáčku. Skvělá podívaná
Jedno levné a jedno drahé. Vyzkoušeli jsme dvě „chytrá krmítka“ s kamerami, se kterými máte své opeřené hodující hosty jako na dlani. Na obou jim chutná stejně, ale rozdíl v tom, co dostane uživatel,...
NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl
Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...
Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky
Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké modelářství jeden kuriózní model vodní raketky neuvedeného československého výrobce, který zřejmě sloužil...
Snaha oživit Twitter je pěkná. Může ale vést k ještě větší roztříštěnosti
Americký startup Operation Bluebird se pokouší získat ochrannou známku Twitter. Chce pod ní spustit vlastní sociální síť. Značku oficiálně vlastní společnost X Elona Muska. Přestala ji ale používat....
Windows slaví 40 let: dekády kompromisů, slepých uliček i technologické vytrvalosti
Když Microsoft v roce 1985 uvedl první Windows, nikdo moc netušil, že se z této grafické nadstavby stane jeden z nejdéle existujících softwarových produktů na světě. Z dnešního pohledu je až...
Británie chce po Googlu a Applu blokaci nahoty přímo v operačních systémech
Ve Velké Británii se připravují plány, které mohou změnit způsob, jakým se filtruje nevhodný obsah na zařízeních, která používají děti a mladiství. Místo blokování takového obsahu v jednotlivých...
Pokochejte se leteckou akrobacií a zjistěte vítěze našeho RAF kvízu
Jedním z letounů, na kterém se cvičili i naši váleční piloti britského Královského letectva, byl stroj de Havilland Tiger Moth. Podívejte se, jak se letos předvedl na leteckém dni v Hosíně. Zároveň...
Piloti neměli šanci. Srážka letadel nad New Yorkem před 65 lety odhalila podvody a korupci
Dva dopravní letouny se přesně před 65 lety střetly nad Staten Islandem na jihu New Yorku. Jejich zbytky dopadly do hustě osídlených oblastí více než šestnáct kilometrů od sebe. V troskách obou...
Úspěch českých vědců. Borelie si pomáhá při průniku do cév mazanými triky
Čeští vědci objasnili rafinovaný způsob, jakým se bakterie vyvolávající lymeskou boreliózu dostane do nitra cév a může se pak šířit lidským organismem.