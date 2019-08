Silnice budoucnosti se stává minulostí. Proč solární projekt neuspěl

Svítí a hřeje, přesto nejspíše bude k ničemu Wattway není jediný projekt svého druhu. Ve Spojených státech například společnost SolarRoadways vyvíjí (či alespoň vyvíjela) projekt inteligentní silnice se solárními panely, senzory a LED signalizací, která řidiče informuje o dopravních komplikacích, včetně výskytu zvěře na vozovce. Má také obsahovat topné podložky, které by v zimě rozpouštěly sníh. Firma připravila malou demonstrační plochu v Sandypoint ve státě Idaho. Jde o malou plochu 13,9 m² s celkovým instalovaným výkonem cca 1,5 kW. Náklady na její uvedení do provozu činily zhruba 48 700 dolarů (tedy cca milion korun). Při jednoduchém mechanickém srovnání to znamená, že 1 kW instalovaného výkonu vychází na více než 600 tisíc korun, ale není to zcela fér srovnání. Jde o malý vývojový projekt, který má firmě udělat reklamu, takže ceny jsou výrazně vyšší než při případné instalaci. Zkušební plocha v každém případě za půl roku vyrobila 52,4 kWh a měla tedy účinnost necelých 0,8 %. Efektivita článku je tak zhruba dvacetkrát nižší než v případě běžně stojících instalací.

Pokud by výkony i na silnici byly podobné, jeden kilometr „solární dálnice“ by měl ročně vyrobit kolem 258 MWh elektřiny. Z toho by zhruba čtvrtinu mělo spolykat osvětlení. A zahřívání dálnice by už muselo být zřejmě „dotováno“ z jiných zdrojů, protože příkon činil zhruba 1,4 MW/km.

Kdyby bylo v provozu více než šest dní v roce, spotřebuje více elektřiny, než kolik panely v silnici vyrobí za celý rok. Nejdůležitější ovšem bude cena, o které toho zodpovědně mnoho říci nemůžeme.