Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií, které nám kromě obligátních pláží saturovaných turisty a velbloudy ukážou mimo jiné i výjevy z její průmyslové a zemědělské výroby.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Na úvod si jen připomeňme, že i podle statistických ročenek bylo Bulharsko v době tzv. socialismu třetí nejnavštěvovanější zemí turistů z Československa. Před ním bylo Maďarsko a na prvním místě Východní Německo. Lze ovšem odhadovat, že do Bulharska jezdilo nejvíc našich turistů, jejichž cílem bylo moře.
Autor: archiv, dobové poštovní pohlednice
Bulharsko, v letech 1946 až 1990 zvané Bulharská lidová republika, mělo před rozpadem Východního bloku asi 9 milionů obyvatel. Pro srovnání si uveďme počty obyvatel dalších zemí z tohoto spolku: Polsko 37,9 milionu, Rumunsko 23,2 milionu, Východní Německo 16,6 milionu obyvatel, Československo 15,6 milionu, Maďarsko 10,6 milionu a všemu velící Sovětský svaz 290 milionů.
Autor: Fortepan / BL
Z obecně chudých zemí Východního bloku patřilo Bulharsko mezi ty chudší. Projevovalo se to i tak, že Bulhaři, poskytující našim turistům ubytování ve svých nemovitostech, byli velice vděčni za dárky a věci na výměnu, které u nich nebyly k dostání.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Meziválečné Bulharsko bylo zemí agrární, kde se průmysl krčil v ústraní. V roce 1938 činil podíl průmyslu na hrubém národním produktu Bulharska pouhých 5,6 %, byť je pravdou, že za poslední dekádu tam rostl průmysl průměrným tempem 4,8 % ročně, což bylo výrazně nad evropským průměrem (jen pozor, nemíchat k sobě uvedená procenta, každé je z něčeho jiného, ale to je snad jasné všem).
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-033978
A právě zaostalost Bulharska, které navíc přišlo skoro na buben během druhé světové války, kdy například množství surovin dodaných Německu nebylo zaplaceno, představovala dobrou startovní pozicí pro komunisty, kteří si tam po válce nastolili totalitní vládu. Zkrátka po znárodnění a najetí na centrální řízení ekonomiky došlo k významnému průmyslovému růstu, samozřejmě díky pomoci z jiných zemí Východního bloku a zajištění odbytu na nezdravém trhu RVHP. To bylo něco jiného než s Československem, kde nástup komunistů a jejich hospodářských rejdů znamenalo od samého počátku strukturální tragédii. Ano, i českoslovenští komunisté se chlubili rostoucími čísly, ale to byl v podstatě „optický klam“. Jak jinak si vysvětlit, že v roce 1945 mělo Československo vyšší HDP na obyvatele a lepší životní úroveň než například Rakousko, které ho ovšem do pádu totality v roce 1989 několikanásobně předstihlo.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Ale zpět k socialistickému Bulharsku. Nejprve se podívejme na něco z toho, co tam vyráběli, jak se oháněli v zemědělství a co tam postavili.
Autor: Fortepan / Török Kálmán
Zemědělská prvovýroba
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Dia_314-0126
Ze zemědělství musíme vyzdvihnout pěstování tabáku, byť s tím nesouhlasíme, ale to je asi tak všechno, co s tím naděláme. Vysvětlení přijde pod další fotografií. Na této vidíme jeho sklizeň v roce 1973.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00761
A zde se suší tabák před dalším zpracováním. Výroba cigaret tvořila významný pilíř národního hospodářství Bulharka. V 60. letech se Bulharsko stalo největším exportérem cigaret na světě, přičemž zdaleka nejvyšší podíl tohoto exportu mířil do SSSR. Často se pak dočteme, že na tabákové produkci se v Bulharsku podílelo 12 % populace. Ale s velkou pravděpodobností to procento zapojených neplatilo celoročně a jednalo se o prázdninový vrchol, protože při ruční sklizni vypomáhali i studenti, důchodci a podobně. Na vsích u tabákových plantáží se do sklizně kolikrát vrhaly celé rodiny.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00770
O melouny boj. Bulharsko patřilo k hlavním producentům a exportérům melounů v rámci RVHP. Tehdejší rozumně teplé bulharské podnebí jim svědčilo. Vůz vzadu je GAZ-21.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Dívka s melounem v Bulharsku
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe
Farmářský trh v bulharském Plovdivu
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00632
Doprava bochníků chleba na bulharském venkově, rok 1973
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00773
Sušení ryb na pobřeží Černého moře v Bulharsku, rok 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
V chovu hospodářských zvířat, zaměříme-li se na ta čtyřnohá, to bylo také zajímavé. Socialistické Bulharsko můžeme totiž také titulovat ovčí velmocí. Právě ovce jsou jako stvořené pro rozlehlé horské a podhorské pastviny, o které není v Bulharsku nouze. V socialistické éře se tam počet ovcí vyhoupl na asi 10 milionů kusů, což mimo jiné znamená, že počet ovcí početně vyloženě koreloval s počtem obyvatel. Dnes tam těch ovcí mají cca desetinu.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00597
V oboru chovu čtyřnohých hospodářských savců v socialistickém Bulharsku v průběhu 80. let se podíl ovcí pohyboval mezi 60 až 65 %, podíl prasat mezi 23 až 25 %, podíl skotu mezi 10 až 12 %, na ostatní zvířata (především kozy a koně) připadala 2 až 3 %.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00620
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00707
Západní turisté s vozem VW Brouk při setkání s koňským potahem v Bulharsku za západu slunce
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-034000
Zetor 25 v Bulharsku, rok 1970
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Chemický průmysl
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Cementárna
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00591
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00705
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00700
Výroba dopravních prostředků nebyla nijak významná a v řadě případů se řešila spoluprací se zahraničními partnery. Na tomto principu vyloženě fungovala i výroba osobních automobilů, kdy se montovaly vozy z dodaných dílů. Nejprve se v Plovdivu montovaly typy Bulgarrenault 8 a 10 a dokonce sportovní kupé Bulgaralpine, jaké renaulty v originálu představovaly je zcela zřejmé. V letech 1966 až 1970 bylo smontováno přibližně čtyři tisíce bulharských renaultů, z nichž bylo několik desítek alpinek. V mnohem menších počtech se v přibližně stejné době montovaly v Lovči vozy Pirin Fiat 850 a Pirin Fiat 124. Ukončení montáže západních aut souviselo trochu i s tím, že Sověti chtěli do Bulharka dodávat moskviče. I moskviče (viz foto) se tedy v bulharské Lovči montovaly. U nich se vyšplhalo roční penzum na 15 tisíc kusů, pro početnější montáž nebyl SSSR schopen dodávat díly.
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Bulgarrenault 8
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Moskvič v Nesebaru, rok 1982
Autor: Fortepan / Kováts Lajos
Podobná situace panovala i v oboru užitkových automobilů, i když zde se konala částečná výroba (tzn. výroba některých dílů) v Bulharsku, jak si možná vzpomenou bývalí zaměstnanci našeho Liazu. Ještě lépe s příspěvkem domácí výroby na tom byli Bulhaři s autobusy Čavdar, kdy například na podvozky Škody 706 RTO montovaly karoserie západoněmecké konstrukce Setra.
Autor: z dobového prospektu
Zde, stejně jako na předchozí fotografii, vidíme v Bulharsku montovaný GAZ-53.
Autor: z dobového prospektu
V Bulharsku se vyráběly i vozy Madara-LIAZ z typové řady MT.
Autor: z dobového prospektu
Typ Madara 221 nebyl jediným aviatickým příspěvkem.
Autor: z dobového prospektu
Už tak minimalistická výroba letadel v socialistickém Rumunsku byla v roce 1954 z rozhodnutí RVHP ukončena. Z pohledu letectví se tedy podívejme na věc zajímavější, na bulharského národního leteckého dopravce. Několik měsíců po svém vzniku v roce 1947 tyto aerolinky dostaly jméno TABSO (Transportno-aviacionno balgaro-savetsko obedinenie), protože si v něm vynutili podíl Sověti. Ti svůj podíl Bulharům v roce 1954 prodali, ale akronym jako zavedený název společnosti zůstal ještě zachován. Až v roce 1968 při větší reorganizaci, kdy se pod ní schovalo například i zemědělské letectvo, se název společnosti změnil na nám již známější Balkan.
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Letiště v Sofii v raných socialistických dobách
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Tupolev Tu-134 společnosti Balkan na curyšském letišti
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/ Stiftung Luftbild Schweiz / LBS_L1-816677
Největším typem společnosti Balkan byl tehdy Tupolev Tu-154. Balkan do své flotily nezařadil typ Il-62.
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Letiště v přístavním městě Varna. Sem mířila i letadla z československými turisty, samozřejmě jiného typu než zde částečně zachyceného An-24.
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Dva Tu-154 společnosti Balkan na dobové pohlednici
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Tramavajová doprava v Sofii
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-033993
Tramavajová doprava v Sofii
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-033991
Tramavajová doprava v Sofii
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-033964
Tupolev Tu-154 společnosti Balkan na dobové pohlednici
Autor: archiv, dobové poštovní pohlednice
Železniční doprava v Bulharsku, rok 1969. Stejně jako v řadě dalších zemí se i v Bulharsku stále používala i parní trakce.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans-Peter Bärtschi / SIK_03-033974
Úzkorozchodná parní lokomotiva
Autor: public domain
Hráz vodní nádrže Vasil Kolarov v pohoří Rodopy
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00659
Přehradní nádrž Vasil Kolarov v pohoří Rodopy
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00661
Přehradní nádrž Iskar
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00750
Přehradní nádrž Iskar
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00750
Bulharsko kolem roku 1970; hraniční přechod Vidin-Calafat
Autor: Bin im Garten, CC BY-SA 3.0
Celnice, Burgas, Bulharsko, rok 1963
Autor: Finna.fi / Göran Schildt, CC BY 4.0
V poválečných dekádách rostla bulharská města, především ta, ve kterých se rozvíjel průmysl. Přibývaly továrny, nové dopravní komunikace, obchodní domy, hotely, kulturní zařízení a především rozsáhlá sídliště.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00583
Jmenujme alespoň některá. Hlavní město Sofie (viz foto) je politickým, hospodářským a kulturním centrem země, Plovdiv významným průmyslovým městem, Varna a Burgas významnými přístavy a centry cestovního ruchu. Vedle nich si důležitou pozici uchovala například historická města jako Veliko Tarnovo a Nesebar, která se stala také významnými turistickými cíli. A na pobřeží vznikala i zcela nová rekreační střediska, z nichž nejznámější bylo letovisko Napospart neboli Slunečné pobřeží.
Autor: Fortepan / BL
Sofie, rok 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Střípek Sofie, hlavního města Bulharska. Vidíme hotel Rila, rok 1965.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
A ještě jednou hotel Rila v Sofii, tentokrát na poštovní pohlednici
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Vnitrozemský Plovdiv patří vedle Sofie k nejvýznamnějším městům země. Jeho kořeny sahají hluboko do starověku a historické centrum s antickými památkami zůstalo důležitou součástí městského obrazu i za socialismu. Současně se však Plovdiv stal významným průmyslovým centrem.
Autor: Fortepan / Török Kálmán
Plovdiv, starověký římský amfiteátr
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00628
Plovdiv, rok 1983
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00627
Zákoutí z Plovdivu, rok 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Varna je snad nejvýznamnějším městem bulharského černomořského pobřeží a jedním z hlavních přístavů země. Vedle námořní dopravy a průmyslu získával stále větší význam cestovní ruch. Socialistické Bulharsko totiž postupně vybudovalo z černomořského pobřeží významnou turistickou oblast.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00582
Varna, pomník Stefana Karadži, bulharského národního hrdiny ze století páry
Autor: Fortepan / A R
Varna, přístav, rok 1970
Autor: Fortepan / Gárdos Katalin
Varna, přístav, rok 1973
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00581
Varna, přístav, rok 1973
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00580
Burgas je vedle Varny druhým velkým přístavním městem Bulharska a během socialistického období se z něj stalo také významné průmyslové centrum. Jeho hospodářský význam výrazně vzrostl zejména po vybudování rozsáhlého průmyslového komplexu na západním okraji města. Nejvýznamnějším podnikem se stala rafinerie ropy Neftochim.
Autor: Finna.fi / Göran Schildt, CC BY 4.0
Hotel Burgas
Autor: archiv, dobové poštovní pohlednice
Význam města Veliko Tarnovo vycházel především z historie a cestovního ruchu. Město bylo středověkým hlavním městem druhé bulharské říše a jeho dominantou je pevnost Carevec, rozkládající se na výrazném kopci nad řekou Jantrou.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00602
Veliko Tarnovo
Autor: Fortepan / Török Kálmán
Veliko Tarnovo
Autor: Fortepan / BL
Nesebar patřil k nejcennějším historickým městům Bulharska a současně k nejnavštěvovanějším místům černomořského pobřeží. Na malém poloostrově se dochovaly pozůstatky antického a středověkého města, množství kostelů a tradiční městská zástavba.
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Ruiny středověkého kostela svatého Jana Aliturgheta a altánek v Nesebaru v Bulharsku
Autor: Finna.fi / Göran Schildt, CC BY 4.0
Bulharské město Vidin
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00717
Pohoří Rila
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00696
Rila
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00677
Klášter Rila
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00681
Klášter Rila
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00685
Klášter Rila
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00694
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Preobraženský klášter
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Bačkovský klášter, 1983
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00637
Bačkovský klášter, 1983
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00637
Bačkovský klášter, 1983
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00638
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Bin im Garten, CC BY-SA 3.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: BK1950, CC BY-SA 4.0
Kemp Kawarna, srpen 1972.
Autor: BK1950, CC BY-SA 4.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Urbán Tamás
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Otruba Ferenc és Zoltán
Varna, Zlaté písky, 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Varna, Zlaté písky, 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Varna, Zlaté písky, 1965
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: BK1950, CC BY-SA 4.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-00595
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Felix O, CC BY-SA 2.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: daves archive, CC BY 2.0
Napospart, 1970
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Napospart, 1970
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Napospart, 1970
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Napospart, 1970
Autor: Fortepan / UWM Libraries / Harrison Forman
Veliko Tarnovo
Autor: Fortepan / Török Kálmán
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Török Kálmán
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Bojár Sándor
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Vlevo je hotel Bratislava, uprostřed o kousek dál je hotel Praga.
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Hotel Karvuna uprostřed, hotel Tervel vpravo
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Albena, Hotel Varsava
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
z dějin socialistického Bulharska
Autor: Fortepan / Csaba László örökösei
Hotel Kardam, Albena, 1979
Autor: Fortepan / Dőri András
z dějin socialistického Bulharska
Autor: Nationaal Archief
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: archiv, dobové poštovní pohlednice
Z dějin socialistického Bulharska
Autor: archiv, dobové poštovní pohlednice