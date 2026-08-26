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Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy

Radek Folprecht
Varna, Zlaté písky, 1965 Z dějin socialistického Bulharska Veliko Tarnovo, 1965, 09a Varna, Zlaté písky, 1965 z dějin socialistického Bulharska, 1969 z dějin socialistického Bulharska, dobová poštovní pohlednice Řeka Marica, Plovdiv z dějin socialistického Bulharska z dějin socialistického Bulharska Rila, tobacco factory z dějin socialistického Bulharska z dějin socialistického Bulharska
Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií, které nám kromě obligátních pláží saturovaných turisty a velbloudy ukážou mimo jiné i výjevy z její průmyslové a zemědělské výroby.

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Témata: Bulharsko, Sofie

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26. srpna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy

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