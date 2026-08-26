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Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy
Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...
Díky gulášovému socialismu měli v Maďarské lidové republice i benzinky Shell
Shell, Agip a BP, tři jména motoristům milá, benzinky jak jarní růže květ, která by z těch tří milejší byla, nikdo nemůže rozumět. Ale nechme Erbena Erbenem a podívejme se na jednu maďarskou věc z...
S jakou technikou vtrhla do ČSSR v srpnu 1968 invazní vojska
V noci z 20. na 21. srpna 1968 začala operace Dunaj, vojenská intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa. Jednalo se o největší vojenskou operaci v Evropě od konce druhé světové války....
Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky
Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
Modelářská soutěž na čas: tento Humber Scout Car vznikl za 48 hodin
Pokud jste doposud měli pocit, že modelařina je klidný koníček, vězte, že existují i vskutku adrenalinové mutace. Závod ve stavbě modelu na čas nám poutavě popal Ján Šrofaňák:
Sociální sítě vás chtějí za každou cenu naštvat. Ukazují vám, co nenávidíte
Výzkum potvrdil, co hodně uživatelů tak nějak tuší. Služba X schválně zobrazovala svým uživatelům příspěvky. Snažila se je přimět k psaní reakcí. Jen tak mimochodem je přitom rozpalovala do běla.
Kolik lidí, tolik ovcí. Jaké bylo Bulharsko za totality, kdy tam mířily davy
Mezi nejoblíbenější dovolenkové destinace občanů socialistického Československa patřilo Bulharsko, přesněji jeho černomořské pobřeží. Podívejme se na tuto zemi prostřednictvím dobových fotografií,...
POZOR VLAK: Legendární Slovenská strela slaví 90. narozeniny
Unikátní soukromý film z roku 1936, velké množství záběrů z náročné renovace a řadu odhalených tajemství souvisejících s legendárním motorovým vozem Slovenská strela nabízí 162. díl videomagazínu...
Apple nečekaně ukázal novinky. Z cen se vám protočí panenky
Dva nové přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku představila společnost Apple bez většího humbuku a přípravy. Mimo jiné potěší ty, kdo si chtějí hrát s umělou inteligencí, aniž by se museli bát o...
Králíkit. Vědci v Česku objevili nový minerál, je vidět až speciálním mikroskopem
V hlubinách ostravsko-karvinských dolů objevili odborníci dosud neznámý minerál. Pojmenovali jej po českém geologovi Jiřímu Králíkovi, nese jméno králíkit. Minerál je natolik drobný, že ho nelze...
Uvázla na jablku, chránila plevel. Pro robosekačku musíte zahradu připravit
Robotická sekačka dřív vyžadovala vymezení pracovního prostoru indukčním kabelem a překážky rozpoznávala tlakovými senzory na nárazníku. Dnes se i do cenově dostupné třídy dostaly kamery, prostorové...
Srdeční záležitost: model letounu Hurricane vznikal vedle dětské postýlky
Občas má model štěstí, že se stane mementem zásadního životního období svého tvůrce. Právě takovými událostmi prolétl model letounu Hawker Hurricane Mk.IIc Z3899. Dál už modelář Marek Andrejs.
Zatmění Měsíce 2026: kdy bude vidět v Česku, jak ho pozorovat a kdy je další
Zatmění Měsíce 2026 uvidí Česko v pátek 28. srpna nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4:33 SELČ, vrcholí v 6:12 a zemský stín při něm zakryje 93,5 % měsíčního průměru. Z českého území však uvidíte...
Bizarní ruská ponorka nesla na přídi obří zásobník. Její osud je nyní neznámý
Na webu The War Zone vyšel příběh podivného sovětského podmořského člunu S-49. Původně běžné válečné plavidlo nechalo námořnictvo přestavět na zkušební platformu. V závěru kariéry pak fungovalo jako...
Před 20 lety v Praze skončilo Pluto jako planeta. Boj o návrat však nekončí
Přesně před dvaceti lety se Praha zapsala do dějin astronomie jako místo, kde tehdy devátá planeta Sluneční soustavy přišla o svůj status. Stále se však objevují snahy o to, jak Plutu jeho pozici...
České experimenty na ISS. Astronaut Aleš Svoboda bude mít dost napilno
Český astronaut Aleš Svoboda bude mít na Mezinárodní vesmírné stanici plné ruce práce. Vědci z českých univerzit, výzkumných ústavů i soukromých firem pro něj připravili pestrou škálu experimentů....