Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně toho že dosáhne rychlosti přesahující 4,0 machu (Ma).
Od trojplošníků až ke třem trupům, tak by se dala popsat cesta vývoje v letecké technice. Zatím však jen na papíře. Nový trojtrupý stroj tak nemusí nikdy spatřit světlo světa, ale i jako koncept může být zajímavý a případně inspirovat další vývojáře.
Společnost Stavatti, která zatím nevyrobila ani jedno letadlo, navrhuje SM-39 Razor jako nový stíhací letoun pro americké námořnictvo zaměřený na vzdušnou dominanci (NCAD).
SM-39, dvoumotorový letoun šesté generace s nízkou pozorovatelností a stealth technologií, má být poháněn dvěma turbodmychadlovými motory nové generace s adaptivním cyklem.
SM-39 bude mít maximální vodorovnou rychlost přesahující 4,0 Ma, taktický dosah větší než 1 200 námořních mil, vnitřní lafetu zbraní a především výbornou manévrovatelnost.
Zajímavý je také konstrukční materiál, kterým má být revoluční titanová pěna místo standardně využívaných uhlíkových kompozitů.
Systém počítá s motory E1400 VCE, které jsou také teprve na papíře. Má jít o novou generaci motorů s proměnným cyklem, jako je například motor GEAE Adaptive Cycle Engine (ACE).
SM-39 by tak v americkém a spojeneckém letectvu nahradit letouny F/A-22, F-15 a Su-27.
Firma plánuje, že SM-39 bude vyráběn v jednomístné (SM-39S), dvoumístné tandemové (SM-39T) a nepilotované autonomní verzi (SM-39U).
V prospektu společnost Stavatti se hovoří o roční výrobě až 200 letounů SM-39 s tím, že by při objednávce 600 strojů SM-39 mohla být cena 85 milionů dolarů za kus.
I když je nápad na tři trupy u jednoho letadla ojedinělý, letoun se dvěma trupy už dokonce létá. Tento koncept je však vyhrazen speciálním strojům.
Jeden takový sloužil společnosti Virgin Galactic k vynášení miniraketoplánu, který se následně odpojil z podvěsu a vrazil k hranici kosmického prostoru s posádkou.
Ve vesmíru. Šestičlenná posádka včetně 70letého britského miliardáře sira Richarda Bransona se v neděli 11. července 2021 vydala v raketoplánu VSS Unity 22 do vzdálenosti 86 kilometrů od Země. Během hodinového letu si mohli užít i několik minut ve stavu beztíže.
