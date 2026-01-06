Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Václav Nývlt
„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“ S rostoucím počtem elektromobilů v rukou běžných řidičů – tedy nikoli technologických nadšenců – se množí i příspěvky rozčilující se nad nižší než očekávanou rychlostí nabíjení. Pojďme si ukázat proč, a hlavně: co s tím.

S elektromobilem Škoda Elroq 85 přijíždíme k 300kW stanici Alpitronic Hypercharger na pražském Černém Mostě. Stanici jsme měli zadanou jako cíl ve vestavěné navigaci, systém proto automaticky předehřál akumulátor na optimální teplotu. Vozidlo je vybité na 7 %. Připojujeme konektor a spouštíme nabíjení.

Z pohledu vozidla je nabíjení úplně standardní, z našeho nikoli – technici společnosti E.ON Drive Infrastructure o nás totiž věděli a byli ochotní nám poskytnout podrobná data, která během nabíjení nabíječka reportuje.

Ani po ujetí sta kilometrů, z nichž dvě třetiny byly po dálnici na hranici rychlostních limitů, se akumulátor neohřál dostatečně.

Vše o elektromobilech a nové éře automobilismu, světových trendech v této oblasti a měnící se legislativě. Prohlédněte si nejnovější modely elektromobilů a podívejte se, jak dopadly v testovacích jízdách redaktora Technetu, Václava Nývlta, který za volanty aut do zásuvky objevuje krásy i strasti elektromobility.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

