S elektromobilem Škoda Elroq 85 přijíždíme k 300kW stanici Alpitronic Hypercharger na pražském Černém Mostě. Stanici jsme měli zadanou jako cíl ve vestavěné navigaci, systém proto automaticky předehřál akumulátor na optimální teplotu. Vozidlo je vybité na 7 %. Připojujeme konektor a spouštíme nabíjení.
Z pohledu vozidla je nabíjení úplně standardní, z našeho nikoli – technici společnosti E.ON Drive Infrastructure o nás totiž věděli a byli ochotní nám poskytnout podrobná data, která během nabíjení nabíječka reportuje.
Ani po ujetí sta kilometrů, z nichž dvě třetiny byly po dálnici na hranici rychlostních limitů, se akumulátor neohřál dostatečně.