Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth známé také pod názvem Old Warden Aerodrome, bázující legendární Shuttleworthskou sbírku. Podívejme se, co nabídl letošní „Festival of Flight Air Show“. Přinesl i českou stopu. Snímek zachycuje stojánku letadel z první světové války – stroje připravené k displeji, jedná se o letouny Bristol, Sopwith, a další
Autor: Pavel Barták
Team Raven VAN-S RV-8 - letecký den byl zahájen jednou z největších civilních akrobatických skupin v Anglii v počtu pěti akrobatických speciálů (jinak skupina čítá šest letadel). Skupina létá na akrobatických speciálech domácí výroby typu VAN-S RV-8.
Autor: Pavel Barták
Republic P-47 Thunderbolt + Supermarine Spitfire Vc + Messerschmitt Bf 109 E-4 + North American P-51D Mustang – naprosto unikátní a nevídaná sestava warbirdů z druhé světové války
Autor: Pavel Barták
Sopwith F.1 Camel – letoun pochází ze sbírky Shuttleworth collection, byl vyroben dle výkresů v roce 2017, v období první světové války patřil k nejúspěšnějším stíhacím letounům. Uvádí se, že bylo vyrobeno cca 5 000 kusů.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang – stíhací letoun z období druhé světové války, je poháněn motorem Rolls-Royce Merlin. Díky vysokému doletu sloužil jako doprovod bombardovacích svazů, byl vyzbrojen šesti kulomety ráže 12,7mm. Tento konkrétní stroj byl vyroben v Kalifornii, a do služby byl zařazen v prosinci 1944. Aktuálně je součástí sbírky Hangar 11 Collection v Anglii.
Autor: Pavel Barták
Miles Hawk Speed Six + Comper Swift: Miles Hawk Speed Six – v letech 1934–35 byly postaveny tři kusy tohoto závodního letounu pro závody Kings cup. Comper Swift – sportovní letoun, který byl vyroben v letech 1930–33 v počtu cca 45 kusů, Oba kusy jsou součástí sbírky Shuttleworth collection.
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.82A Tiger Moth vyrobený v roce 1944, užívaný od roku 1946 v Cambridge Flying Group.
Autor: Pavel Barták
North American Harvard Mk IV, univerzální cvičný letoun, který byl velmi rozšířen v řadě letectev, např. USA, Anglie, JAR, a další. Tento kus byl vyrobený v roce 1953 v Kanadě, dodnes je tento typ v provozu v řadě míst na celém světě, včetně několika kusů v soukromých sbírkách v ČR.
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire Mk. IX, unikátní dochovaný letoun, který byl v rámci válečné pomoci dodán do Ruska. V říjnu 1944 byl přepraven z Cardiffu do Murmanska a krátce po bojovém nasazení se zřítil v květnu 1945. Zhruba po 50 letech byl nalezen, vyzdvihnut v roce 1997, a dopraven do Velké Británie v roce 1998, posléze se dostal do Biggin Hillu v roce 2020, kde byl zrestaurován. Zprovozněn byl v roce 2020, nyní je součástí Collection Hangaru 11 na letišti North Weald Aerodrome.
Autor: Pavel Barták
„Ruský“ Supermarine Spitfire Mk. IX
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.82A Tiger Moth – letoun byl vyroben a zařazen do služby RAF v roce 1944. Od roku 1966 je součástí Shuttleworth collection, kde byl zrekonstruován, i za použití dílů z dalších dvou podobných letounů.
Autor: Pavel Barták
B.2A. Swallow II – dvoumístný dolnoplošník z 30.let 20.století, který vznikl přepracováním německého letounu Klemm L25.
Autor: Pavel Barták
Jet Provost T5 – britský cvičný proudový letoun. Tento konkrétní kus verze T5 je modernizovaná verze se silnějším motorem a řadou dalších vylepšení, byl zařazen do služby RAF v roce 1970. Tyto cvičné letouny sloužily do 90. let v Anglii v RAF a v řadě dalších států.
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane IIc ve variantě noční stíhací letoun z let 1941–42, výzbroj tvořily čtyři kanony 20 mm Hispano, tento konkrétní letoun aktuálně působí v letce „Memorial flight“ na letišti RAF Coningsby.
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire Vc – tento letoun začal bojovou kariéru u 310. squadrony, kterou tvořili českoslovenští příslušníci RAF v letech 1942–1943, v roce 1961 byl získán pro Shuttleworth collection, ale i jeho další cesta byla dlouhá a složitá, natáčení filmů, dlouhodobé odstavení z provozu v letech1977–2005, rekonstrukce od roku 2005. Nyní je ve zbarvení další československé jednotky RAF – 312. perutě.
Autor: Pavel Barták
De Havilland DHC-1 Chipmunk T.22 (dole) byl vyroben v roce 1952. Jedná se o oblíbený cvičný letoun, který v britském letectvu RAF nahradil letouny řady Tiger Moth. Tento konkrétní exemplář působí v Shuttleworthu od roku 2000 North American Navion (nahoře) – jednomotorové čtyřmístné letadlo, které bylo navrženo stejným výrobcem jako typ P-51 Mustang, se kterým měl řadu společných konstrukčních prvků, první let 1946, bylo vyrobeno přes 2600 kusů. Letoun byl velmi oblíben pro snadné ovládání a byl využíván především pro soukromé potřeby, měl dlouhý dolet, a měl přezdívku „civilní Mustang“.
Autor: Pavel Barták
North American Navion
Autor: Pavel Barták
EXTRA 330SC – prezentace různých historických letadel a „warbirdů“ byla proložena precizní akrobacií známého sportovního speciálu.
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.89A Dragon Rapide - dopravní letoun pro krátké tratě vznikl ve 30. letech minulého století. Tento konkrétní kus byl vyrobený v roce 1945, v poválečném období sloužil u řady malých společností. Oblíbený letoun byl využíván pro dopravu i parašutismus, i další účely, byl velmi odolný, bylo vyrobeno přes 730 kusů, tento konkrétní exemplář létá vyhlídkové lety v Shuttleworthu.
Autor: Pavel Barták
Boeing B-17G Flying Fortress - všeobecně známý dálkový bombardér z druhé světové války přiletěl na návštěvu do Shuttleworthu ze sousedské základny „warbirdů“ Duxford.
Autor: Pavel Barták
Pohled na stojánku – Gloster Gladiator: Britský stíhací letoun z počátku II. světové války, který působil zejména v Norsku a na Dálném východě mimo jiné i na letadlových lodích. Jeho válečné nasazení bylo ukončeno kolem roku 1941. Na snímku v pozadí Westland Lysander – univerzální letoun pro podporu činnosti vojska, který v době války plnil různé úkoly zejména na nepřátelském území. Obratný, odolný a oblíbený letoun, vybavený silným motorem 870 k(640kW), bylo vyrobeno téměř 1500 kusů.
Autor: Pavel Barták
Gloster Gladiator
Autor: Pavel Barták
Gloster Gladiator
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang – stíhací letoun z období druhé světové války, tento exemplář byl vyroben v roce 1944, po válce sloužil v Kanadském letectvu a v roce 1960 byl uvolněn do civilu. Po rekonstrukci a havárii v roce 2011 se letoun vrátil do vzduchu v roce 2014, nyní má domovskou základnu ve skupině Flying Legends v Německu.
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.88 Comet – závodní letoun, který byl speciálně zkonstruován pro závod z Mildenhallu v Anglii do Melbourne v Austrálii v roce 1934. Závodu se zúčastnilo několik letounů daného typu a „Grosvenor House“ zvítězil a získal rychlostní prémii za čas 70 hodin a 54 minut, další jeho životní cesta byla dlouhá, řady závodů, apod. Letadlo bylo během druhé světové války uskladněno. Od roku 1965 je součástí Shuttleworth Collection a podařilo se najít prostředky na jeho rekonstrukci a další provoz. Díky podpoře cca 50 organizací byla zahájena jeho obnova, po rekonstrukci a setrvání v jiných destinacích se letoun vrátil v roce 1994 do Old Wardenu, po havárii byl přepracován podvozek a letoun se vrátil do plného provozu v roce 2014.
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.88 Comet + P-51 Mustang
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.88 Comet + P-51 Mustang
Autor: Pavel Barták
De Havilland DH.88 Comet
Autor: Pavel Barták
Miles M14A Magister – tento konkrétní kus byl vyroben v roce 1939 a vstoupil do služby RAF, do sbírky Shuttleworth byl získán v roce 1971, později byl zrekonstruován, na obnovu byly použity díly ze tří dalších kusů stejného typu.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I (dole) – tento konkrétní letoun z roku 1943 je jediný létající exemplář původní verze Mk.I na světě. Letoun je součástí sbírky RAF Station Czechoslovakia z Podhořan. Letoun byl získán v roce 2024 z Nového Zélandu, kde byl v letech 2003–2012 obnoven a nyní má domovskou základnu v Čechách. Bristol Blenheim (nahoře) byl britský dvoumotorový lehký bombardér, bojově nasazený v prvních letech druhé světové války. Byl využíván i jako noční stíhací a bitevní, vyrobeno přes 4400 kusů, byl nasazen v letectev několika zemí.
Autor: Pavel Barták
Bristol Blenheim byl britský dvoumotorový lehký bombardér, bojově nasazený v prvních letech druhé světové války. Byl využíván i jako noční stíhací a bitevní, vyrobeno přes 4400 kusů, byl nasazen v letectev několika zemí.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I – jedná se o lehký bombardér z období začátku druhé světové války, který se později používal jako cvičný.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I. Posádka pod vedením Richarda Santuse měla v červnu náročné turné po Anglii právě s tímto letounem, který má přezdívku „Annie“. Turné začalo v Cosfordu, následovala návštěva několika letišť v Anglii, např. Bradford, a turné bylo zakončeno právě v Shuttleworthu, tento letoun se těší obrovské popularitě právě v domovské zemi, tedy v Anglii.
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Avro Anson Mk.I
Autor: Pavel Barták
Westland Lysander – univerzální letoun pro podporu činnosti vojska, který v době války plnil různé koly zejména na nepřátelském území, obratný, odolný a oblíbený letoun, vybavený silným motorem 870 k (640kW), bylo vyrobeno téměř 1500 kusů.
Autor: Pavel Barták
Westland Lysander – tento konkrétní typ byl vyroben v roce 1942, a následně sloužil v letectvu Kanady, v roce 1971 se dostal do Skotska, během dalších dlouhých let byl několikrát mimo provoz a několikrát byl obnoven, v rámci displeje na leteckém dnu předváděl téměř akrobatické prvky pilotáže.
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane XIIa – tento exemplář byl vyroben v roce 1942 a sloužil v kanadském letectvu do roku 1947, aktuálně je součástí sbírky Imperial War Museum in Duxford.
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane XIIa – populární stíhací letoun, který v Anglii zejména v počátcích druhé světové války nesl hlavní tíhu leteckých soubojů, ale v řadě zemí působil celé období války. Tento exemplář byl vyroben v roce 1942 a sloužil v kanadském letectvu do roku 1947, aktuálně je součástí sbírky Imperial War Museum in Duxford.
Autor: Pavel Barták
Hawker Hurricane XIIa - tento exemplář byl vyroben v roce 1942 a sloužil v kanadském letectvu do roku 1947, aktuálně je součástí sbírky Imperial War Museum in Duxford.
Autor: Pavel Barták
Republic P-47 Thunderbolt – těžký stíhací-bombardovací letoun, který se vyznačoval velkou výzbrojí, velkou odolností a dlouhým doletem. Byl jedním z nosných bojových letounů spojenců v Evropě i v Pacifiku, tento konkrétní typ byl vyroben v roce 1945, později působil v Peru. Byl dlouhodobě odstaven a k létání se vrátil v roce 1985.
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang – stíhací letoun z období II. světové války, který byl využíván zejména jako doprovodný stíhač pro bombardovací svazy spojenců v Evropě i Pacifiku.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4, který je poháněný autentickým motorem Daimler Benz DB 601 V12 má domovské letiště v Bonnu v Německu.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4 + Supermarine Spitfire Vc - let této unikátní dvojice stíhacích letounů z druhé světové války byl velkým zážitkem pro většinu diváků airshow.
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4 - „Červená 12“, pilotovaný známým pilotem „warbirdů“ Charlie Brownem
Autor: Pavel Barták
Messerschmitt Bf 109 E-4 + Supermarine Spitfire Vc + Gloster Gladiator – zajímavá sestava letounů z druhé světové války
Autor: Pavel Barták
North American P-51D Mustang – stíhací letoun z období II. světové války
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire Vc - tento letoun začal bojovou kariéru v 310.squadroně (české) stíhačů v Duxfordu v letech 1942–1943, v roce 1961 byl získán pro Shuttleworth collection, ale i jeho další cesta byla dlouhá a složitá, natáčení filmů, dlouhodobé odstavení z provozu v letech1977–2005, rekonstrukce od roku 2005.
Autor: Pavel Barták
Supermarine Spitfire Vc + Republic P-47 Thunderbolt
Autor: Pavel Barták
Republic P-47 Thunderbolt - těžký stíhací-bombardovací letoun, který se vyznačoval velkou výzbrojí, velkou odolností a dlouhým doletem.
Autor: Pavel Barták
DFS Habicht E Glider – německý větroň z roku 1936, replika tohoto letounu byla postavena v roce 2001, stavba si vyžádala 5000 hodin práce, display větroně zahájil večerní program leteckého dne.
Autor: Pavel Barták
North American B-25J Mitchell – nosným programem večerního létání byla prezentace letounů Flying Bulls ze Salzburgu a display zahájil střední bombardér z druhé světové války North American B25J Mitchell.
Autor: Pavel Barták
North American B-25J Mitchell - nosným programem večerního létání byla prezentace letounů Flying Bulls ze Salzburgu.
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning + Chance Vought F4U-4 Corsair + P-51D Mustang – nosným programem večerního létání byla prezentace letounů Flying Bulls ze Salzburgu
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning – tento konkrétní exemplář je jediný kus, který létá v Evropě.
Autor: Pavel Barták
Lockheed P-38 Lightning – tento letoun byl navržen v roce 1937, a během II. světové války plnil různé role, jako dálkový stíhací letoun, lehký bombardér, noční stíhač, dálkový eskortní letoun, apod.
Autor: Pavel Barták
Avro C19 Anson – poprvé vzlétl v březnu 1935 a do konce výroby v roce 1952 jich společnost Avro vyrobila celkem 8 138 v devíti variantách a dalších 2 882 kusů bylo vyrobeno v Kanadě. Toto letadlo je jediným letuschopným typem Avro XIX. Letadlo bylo v roce 2022 převedeno do vlastnictví sbírky Shuttleworth od společnosti BAE Systems.
Autor: Pavel Barták