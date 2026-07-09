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Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4
Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...
KVÍZ: Co tahaly na laně ČSD? Kdo to dotáhne do konce, může vyhrát
Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...
Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu
Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...
Ukrajinské poučení z Černého moře: konvenční válečné lodě budou dál potřeba
Zdaleka nejdůležitější rys probíhající války na Ukrajině je dosud nebývalé využití dronů. Platí i pro její námořní složku. Účinnost bezpilotních prostředků však v poslední době klesá. Navíc zastanou...
Nový AI generátor Mety si bere fotky z Instagramu. Obrana je naštěstí snadná
Meta představila nový generátor obrázků Muse Image, který je propojený s Instagramem. U veřejných účtů je ve výchozím nastavení povoleno využití veřejného obsahu pro vytváření obrázků pomocí umělé...
Evropská vedra byla nejhorší v historii měření. Mohla zabít až 25 tisíc lidí
Horka, která v červnu zasáhla Evropu, byla nebývale silná. Podle výpočtu založeného na srovnání s předchozími podobnými událostmi velmi pravděpodobně vedla i k vysoké úmrtnosti. Na přesná čísla si...
Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život
Nový příběh v naší soutěži pojednává o modelu bitevní lodi Tirpitz, který dostal druhou šanci. Modelář Michal Rumpík se rozhodl starý a rozbitý model zachránit a dotáhnout. Celý příběh tohoto...
WhatsApp nebo Telegram? NÚKIB zveřejnil bezpečnostní analýzu komunikátorů
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal bezpečnostní analýzu komunikačních aplikací. Vítězem se stala placená Threema v závěsu s bezplatným Signalem. Naopak Telegram zcela...
Tato klávesnice je celý počítač. Připomíná časy ZX Specter, didaktiků či commodorů
Když jsme v redakci jako první v Česku dostali možnost otestovat počítač v klávesnici od HP, zalila nás trocha nostalgie a vzpomněli jsme si na časy, kdy našim domácnostem vládly osmibitové počítače....
Je těžké je vybít. Sluchátka Philips berou energii ze slunce i žárovek
Vypadají jako běžná bezdrátová sluchátka s hlavovým mostem. Jeho vrchní strana je ovšem vybavena pruhem solárního panelu Powerfoyle, který dobíjí vestavěný akumulátor jak při pobytu na slunci, tak v...
Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu
Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...
Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty
Sinice, které umí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou na palubě evropského raketoplánu Space Rider zkoumat, jak na tyto organismy...
Čeští skippeři jsou OK. Chorvati mohou bezpečí na svém moři snadno zlepšit
Od tragické srážky u Splitských vrat už uběhly víc než tři týdny. Na povrch proto začínají vyplouvat detaily. Pokud se srazí loď vedená profesionálními námořníky s plavidlem, jehož posádku tvořili...
Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice
Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!
Letoun De Havilland Mosquito je dnes vzácností. Jeho konstrukci tvořilo především dřevo, a tak udržet jej v letuschopném stavu do dnešních dnů, je vždy malým zázrakem. Radim Effenberger nám v rámci...
Přichází robotický dravec, který loví do sítě. Nastává doba dronová, říká expert
Nejsou to žádné dětské hračky, ani vzdálené sci-fi, přibližuje naše dronové zítřky Vojtěch Šmejkal, spoluzakladatel společnosti Eagle One, jež vyrábí létajícího „lovce dronů“ (Drone Hunter), který...