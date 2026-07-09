Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu

Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth známé také pod názvem Old Warden Aerodrome, bázující legendární Shuttleworthskou sbírku. Podívejme se, co nabídl letošní „Festival of Flight Air Show“. Přinesl i českou stopu.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: festival

Nejčtenější

Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice

Cepu Forest Railway

Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...

Jak vypadají čerstvé F-35? Prohlédněte si je třeba vedle obstarožních F-4

Belgian Air Force Days 2026

Letecká základna Florennes hostila ve dnech 27. a 28. června 2026 další ročník Belgian Air Force Days, který se nesl ve znamení 80. výročí belgického vojenského letectva jako samostatné složky...

KVÍZ: Co tahaly na laně ČSD? Kdo to dotáhne do konce, může vyhrát

Soutěž
Kabinková lanovka na Skalnaté pleso

Československé státní dráhy provozovaly i několik lanových drah. Následně je od roku 1993 podle jejich lokalizace převzaly dráhy české nebo slovenské. A v průběhu dalších let byly tyto lanovky...

Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu

Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...

Ukrajinské poučení z Černého moře: konvenční válečné lodě budou dál potřeba

Ruský křižník Moskva po zásahu ukrajinskými střelami

Zdaleka nejdůležitější rys probíhající války na Ukrajině je dosud nebývalé využití dronů. Platí i pro její námořní složku. Účinnost bezpilotních prostředků však v poslední době klesá. Navíc zastanou...

Nový AI generátor Mety si bere fotky z Instagramu. Obrana je naštěstí snadná

Ilustrační snímek

Meta představila nový generátor obrázků Muse Image, který je propojený s Instagramem. U veřejných účtů je ve výchozím nastavení povoleno využití veřejného obsahu pro vytváření obrázků pomocí umělé...

10. července 2026

Evropská vedra byla nejhorší v historii měření. Mohla zabít až 25 tisíc lidí

Opatovický písník u Hradce Králové a letní vedra (1. července 2025)

Horka, která v červnu zasáhla Evropu, byla nebývale silná. Podle výpočtu založeného na srovnání s předchozími podobnými událostmi velmi pravděpodobně vedla i k vysoké úmrtnosti. Na přesná čísla si...

10. července 2026

Příběh o záchraně bitevní lodi Tirpitz. Modelář jí vdechl nový život

Soutěž
Tirpitz

Nový příběh v naší soutěži pojednává o modelu bitevní lodi Tirpitz, který dostal druhou šanci. Modelář Michal Rumpík se rozhodl starý a rozbitý model zachránit a dotáhnout. Celý příběh tohoto...

10. července 2026

WhatsApp nebo Telegram? NÚKIB zveřejnil bezpečnostní analýzu komunikátorů

NÚKIB zkoumal, které komunikátory nejlépe chrání vaše data a informace

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal bezpečnostní analýzu komunikačních aplikací. Vítězem se stala placená Threema v závěsu s bezplatným Signalem. Naopak Telegram zcela...

9. července 2026  13:45

Tato klávesnice je celý počítač. Připomíná časy ZX Specter, didaktiků či commodorů

Premium
HP EliteBoard G1a

Když jsme v redakci jako první v Česku dostali možnost otestovat počítač v klávesnici od HP, zalila nás trocha nostalgie a vzpomněli jsme si na časy, kdy našim domácnostem vládly osmibitové počítače....

9. července 2026

Je těžké je vybít. Sluchátka Philips berou energii ze slunce i žárovek

Philips Go TAA6219

Vypadají jako běžná bezdrátová sluchátka s hlavovým mostem. Jeho vrchní strana je ovšem vybavena pruhem solárního panelu Powerfoyle, který dobíjí vestavěný akumulátor jak při pobytu na slunci, tak v...

9. července 2026

Letecký festival v Shuttleworthu oplýval legendami a nesl i českou stopu

Velká Británie je pověstná množstvím leteckých dnů, kde je možné vidět skutečné historické unikáty. Navíc svoji válečnou historii mají i samotná letiště. Patří mezi ně i soukromé letiště Shuttleworth...

9. července 2026

Univerzita pošle do vesmíru sinice. Zjišťuje, zda by mohly uživit astronauty

Evropská vesmírná agentura ukázala první zkušební model Space Rider v plné...

Sinice, které umí vyrábět kyslík nebo sloužit jako zdroj potravy, poletí do vesmíru. Vědci z Mendelovy univerzity budou na palubě evropského raketoplánu Space Rider zkoumat, jak na tyto organismy...

8. července 2026  11:36

Čeští skippeři jsou OK. Chorvati mohou bezpečí na svém moři snadno zlepšit

Komentář
V Murterském moři se konala 29. Česká námořní rallye.

Od tragické srážky u Splitských vrat už uběhly víc než tři týdny. Na povrch proto začínají vyplouvat detaily. Pokud se srazí loď vedená profesionálními námořníky s plavidlem, jehož posádku tvořili...

8. července 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Kvůli obru příbuznému hluchavky vznikla na nejlidnatějším ostrově lesní železnice

Cepu Forest Railway

Již obyvatelé Jávy v předkoloniálním období využívali teakové dřevo pro jeho mimořádnou odolnost k výrobě stavebních konstrukcí, lodí, nábytku i dalších předmětů každodenní potřeby. Ve velkém měřítku...

8. července 2026

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Mnoho z detailů modelu De Havilland Mosquita není vidět, ale jsou tam!

Soutěž
Asi nejlepší pohled na stroj

Letoun De Havilland Mosquito je dnes vzácností. Jeho konstrukci tvořilo především dřevo, a tak udržet jej v letuschopném stavu do dnešních dnů, je vždy malým zázrakem. Radim Effenberger nám v rámci...

8. července 2026

Přichází robotický dravec, který loví do sítě. Nastává doba dronová, říká expert

Premium
Vojtěch Šmejkal

Nejsou to žádné dětské hračky, ani vzdálené sci-fi, přibližuje naše dronové zítřky Vojtěch Šmejkal, spoluzakladatel společnosti Eagle One, jež vyrábí létajícího „lovce dronů“ (Drone Hunter), který...

7. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.