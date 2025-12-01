Letos v září se dostal na Severní mořské cestě do potíží ropný tanker Lynx, plující pod vlajkou Ománu. Uvázl v ledu na úrovni 72 stupňů severní šířky. Musel požádat o asistenci ledoborce. Obr dlouhý 272 metrů a převážející 150 tisíc tun surové nafty nakonec čekal na vyproštění několik dnů. Plul z Murmansku do některého z čínských přístavů. Tanker patří do nechvalně proslulé ruské stínové flotily.
Rosatom vykonává nad Severní mořskou cestou administrativní dohled. Ohledně provozu v koridoru panuje informační embargo.