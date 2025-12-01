Rusové posílají stínovou flotilu Severní mořskou cestou. Hrozí katastrofa

Premium

Fotogalerie 7

Ruský atomový ledoborec Vajgač | foto: Profimedia.cz

Radek John
Rusko využívá při obcházení mezinárodních sankcí námořní trasu ze Severního ledového oceánu do Pacifiku. Panují na ní drsné podmínky. Moskva do ní nechává vplout lodě, které pro ně nejsou uzpůsobené. Vážná nehoda je jen otázkou času.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Letos v září se dostal na Severní mořské cestě do potíží ropný tanker Lynx, plující pod vlajkou Ománu. Uvázl v ledu na úrovni 72 stupňů severní šířky. Musel požádat o asistenci ledoborce. Obr dlouhý 272 metrů a převážející 150 tisíc tun surové nafty nakonec čekal na vyproštění několik dnů. Plul z Murmansku do některého z čínských přístavů. Tanker patří do nechvalně proslulé ruské stínové flotily.

Rosatom vykonává nad Severní mořskou cestou administrativní dohled. Ohledně provozu v koridoru panuje informační embargo.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

Fušeřina předků. Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále

Stavba chrámu sv. Víta v roce 1889

Před sto lety zažili stavitelé svatovítské katedrály šok. Pod sádrovým profilem zdánlivě pevné gotické klenby se skrývala konstrukce, kterou kdysi zničil neodborný opravář. Dvě pole nad královskými...

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

Rusové posílají stínovou flotilu Severní mořskou cestou. Hrozí katastrofa

Premium
Ruský atomový ledoborec Vajgač

Rusko využívá při obcházení mezinárodních sankcí námořní trasu ze Severního ledového oceánu do Pacifiku. Panují na ní drsné podmínky. Moskva do ní nechává vplout lodě, které pro ně nejsou uzpůsobené....

1. prosince 2025

Fušeřina předků. Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále

Stavba chrámu sv. Víta v roce 1889

Před sto lety zažili stavitelé svatovítské katedrály šok. Pod sádrovým profilem zdánlivě pevné gotické klenby se skrývala konstrukce, kterou kdysi zničil neodborný opravář. Dvě pole nad královskými...

30. listopadu 2025

Superúplněk v prosinci 2025 nabídne výjimečný pohled. Další bude za 17 let

Studený Měsíc v úplňku zapadá za hradem a vesnicí Rocca Calascio v italském...

Večer čtvrtého prosince 2025 vyjde poslední letošní superúplněk. Jde o třetí z řady čtyř superúplňků v řadě, která začala již v říjnu, a završí ji první úplněk roku 2026. Na unikátnosti mu přidá i...

30. listopadu 2025

Když Rudá armáda vtrhla do Finska, nasadili obránci do akce dva obrněné vlaky

Finský obrněný vlak, zimní válka

Svět se ještě nestačil mentálně vzpamatovat z dobytí Polska nacistickým Německem a Sovětským svazem, když druhý ze jmenovaných agresorů napadl 30. listopadu 1939 neutrální Finsko. Útočníci měli nad...

30. listopadu 2025

Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso

Fotograf zachytil meteorický roj u Sečské přehrady, kde ve svém volnu přebývá.

V polovině prosince se nad Českou republikou odehraje jedno z nejpůsobivějších astronomických představení roku 2025 – meteorický roj Geminidy. Navíc se můžeme těšit na výjimečně příznivé podmínky k...

29. listopadu 2025

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

29. listopadu 2025

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

28. listopadu 2025  11:42

Nový přepočet OSN: ve městech žije už 81 procent všech lidí na naší planetě

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet.

Demografové se pokusili vyčíslit, jaký podíl obyvatel Země bydlí v městských oblastech. Na rozdíl od minulých snah využili jednotná kritéria. Lidstvo z nich vyšlo jako překvapivě urbanizované.

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Neštěstí na Erebusu: Náraz letu do sopky před 46 lety nikdo nepřežil

Trosky letounu na úbočí sopky Erebus

Nehodu vyhlídkového letu před 46 lety nad Antarktidou způsobila navigační chyba, špatná komunikace a optický klam. Po nárazu letu Air New Zealand 901 do úbočí sopky zemřelo všech 257 lidí na palubě...

28. listopadu 2025

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

28. listopadu 2025

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium
„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě...

Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá...

27. listopadu 2025

Rusko vyslalo na ISS posádku složenou ze dvou Rusů a jednoho Američana

Loď Sojuz MS-28 krátce po startu

Ve čtvrtek dopoledne se na se na Mezinárodní kosmickou stanici vydala nová posádka, která se bude součástí misí Expedice 73 a 74. Loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergej...

27. listopadu 2025  11:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.