Firma spoluzakladatele Googlu testuje doposud největší létající stroj

Když do Prahy přiletěla největší komerční vzducholoď světa Zeppelin NT, vyvolalo to pořádný rozruch, a to má tento „drobeček“ na délku jen 75 metrů.

Některé z nových projektů se však chlubí mnohem většími rozměry a s tím související nosností. Nejdále se zatím dostal mediálně známý Airlander 10 společnosti Hybrid Air Vehicles. Ta pracuje na výrobní lince, která by měla produkovat až 24 vzducholodí ročně. Airlander tak má za sebou již řadu testů, kdy se dostal do výšky několika kilometrů a cestoval rychlostí kolem sta kilometrů za hodinu. Ne vždy se ale dařilo, když například při druhém pokusu v roce 2016 vzducholoď při přistávání narazila do země.

Vzducholoď Airlander 10 je dlouhá přes 90 metrů, unese až deset tun nákladu a dokáže se vznášet ve výškách do 4 900 metrů. Její maximální rychlost se blíží téměř 150 kilometrům za hodinu a bez přistání může setrvat ve vzduchu až dva týdny. Původně stroj vznikl jako projekt americké armády, ale z toho sešlo a tak se díky grantu od vlády Velké Británie firma nyní pokouší o civilní využití.

Největší létající stroj světa současnosti

Ještě větší je stroj, který vyrobila společnost LTA (Lighter Than Air) Research, za níž stojí miliardář Sergey Brin, který je jedním ze zakladatelů Googlu. Jeho stroj se jmenuje Pathfinder 1 a loni na podzim dostal od amerických úřadů osvědčení k letové způsobilosti. Před tím musel projít letovými testy uvnitř haly v Mountain View v Kalifornii. Firma zároveň disponuje novou základnou v Akronu ve státě Ohio. Společnost ji získala včetně bývalého hangáru vzducholodí Goodyear Airdock a plánuje v ní i výrobu.

Necelých 125 metrů dlouhá vzducholoď s průměrem 20 metrů by měla sloužit různým účelům od humanitárních misí přes dopravu nákladu až po přepravu lidí do hůře dostupných oblastí, kam nevedou žádné silnice. Firma o stroji hovoří jako o konceptu, který by měl ukázat cestu ke snižováním emisí v letecké dopravě.

„Zkušební Pathfinder 1 kombinuje nejlepší historický design, moderní materiály a nové patentované konstrukční a výrobní postupy, aby vytvořil vzducholoď nové generace, která je bezpečnější, pevnější a efektivnější než kdykoli předtím,“ tvrdí LTA Research.

Firma na vývoji spolupracuje s německou společností Zeppelin, která pro ni navrhla gondolu s kapacitou až 14 osob. Konstrukce stroje je sestavena z polymerových trubek vyztužených uhlíkovým vláknem a je vyplněna 13 nafukovacími nylonovými vaky, do nichž je napumpováno hélium, které slouží jako nosný plyn. Nehořlavé helium je podstatně bezpečnější alternativa k vodíku používanému v prvních vzducholodích. Hladinu plynu systém plavidla kontroluje pomocí laserového triangulačního radaru LiDAR.

Celý rám je pak zabalen do vnějšího laminovaného pláště ze syntetického materiálu Tedlar, který má odolávat UV záření a ohni. Pathfinder 1 dokáže kromě posádky, vodní zátěže a paliva přepravit přibližně čtyři tuny zboží a může dosáhnout rychlosti více než 110 km/h..

O pohon se starají dva 150kilowattové dieselové generátory spolupracující s 24 bateriemi, které zajišťují napájení elektromotorů vyvinutých se společností Pipistrel. Ty se mohou natáčet o 180 stupňů a pomáhat třeba při vzletu. V plánech společnosti je i budoucí využití vodíku.

Ve svých plánech má společnost ještě větší stroj s délkou 180 metrů a názvem Pathfinder 3.